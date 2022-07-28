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Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

Автор: Econet 28 июля 2022 6388
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Усталость, покраснение и боли в глазах могут возникать после длительной работы на компьютере, чтения или просмотра телепередач. Но также являются симптомом общего переутомления организма. Как самостоятельно облегчить самочувствие?

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

Стимулирование соответствующих энергетических точек поможет не только избавиться от боли в глазах, но и ощутить приток энергии, восстановиться после напряженного трудового дня.

Массаж от усталости глаз

При усталости глаз поможет массаж точек:

  • VB20 (фэн-чи) – поможет при усталости глаз, артритах, головной боли (мигренях), головокружении, болях и напряжении мышц шеи, раздражительности;

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Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

  • VG16 (фэн-фу) – снимает боли в глазах, ушах, горле, носу и голове, помогает при нервных расстройствах;

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

  • V2 (цуань-чжу) – избавляет от утомления глаз, сенной лихорадки, дискомфорта в полости носа;

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

  • PC3 (инь-тан) – помогает расслабить глаза, наладит работу пищеварения, уменьшит боли в пазухах носа и голове;

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

  •  E3 (цзюй-ляо) – нормализует глазное давление, снимет усталость, поможет при застоях крови в голове, напряжении в глазах и болях в зубах;

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

  • GI4 (хэ-гу) – избавляет от болей в глазах, зубах, голове, плечах, родовых схватках. Запрещено воздействовать на нее беременным женщинам до наступления родов;

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

  • F3 (тай-чун) – помогает от боли в глазах, стопах, голове. Облегчает самочувствие при аллергии, артритах, похмелье;

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

  • VB41 (цзу-линь-ци) – уменьшает боли в спине и во всем теле, отеках, переутомлении глаз.

Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

Вы можете не стимулировать сразу все энергетические точки, сосредоточьтесь на одной или двух, и это даст необходимый результат.

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Как выполнять самомассаж?

Предварительно тщательно вымойте руки. Для выполнения массажа глазных точек, вы должны сесть в удобной позе, закрыть глаза и расслабиться:

  • V2 (цуань-чжу) – надавливайте подушечками больших пальцев рук одновременно с обеих сторон, двигайтесь верх и внутрь глазной впадины.
  • E3 (цзюй-ляо) – стимулируйте указательным и средним пальцами в течение минуты.
  • VG16 (фэн-фу) – надавите среднем пальцем левой руки, а средним пальцем правой, стимулируйте PC3 (инь-тан), в течение 2 минут.
  • F3 (тай-чун) – массируйте указательным и средним пальцами руки.

Если вы хотите добиться сильного эффекта, то выполняйте надавливание потирающими энергичными движениями.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье боль глаза массаж

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Алена

      Точечный массаж конечно творит чудеса, но тут главное не ошибиться и не навредить. Мне еще упражнение нравится – смотреть вдаль-вблизь, тоже хорошо действует. И конечно эваларовский глицин выручает. Я уже представляю какой аврал ждет перед новым годом, начала пропивать, чтобы минимальным стрессом обойтись

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