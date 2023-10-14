Содовая терапия: Как, сколько и когда правильно принимать соду

Какие лабиринты проходит сода внутри организма и как влияет на различные системы и органы, в каких случаях ее следует «впускать» в себя, а когда не стоит? Оказывается, многое зависит и от времени ее употребления, и от температуры раствора. Тайны содовой терапии раскрывает диетолог Борис Скачко.
Раствор пищевой соды в воде имеет кислотность (рН) – 8,5. Когда мы ею полощем рот, убираются воспалительные процессы, улучшается состояние зубов и десен, уходят патогенные микробы. Для этого на 200 мл воды достаточно 1 ч. л. соды без горки.
Но какие лабиринты проходит сода внутри организма и как влияет на различные системы и органы, в каких случаях ее следует «впускать» в себя, а когда не стоит? Оказывается, многое зависит и от времени ее употребления, и от температуры раствора. Тайны содовой терапии раскрывает диетолог Борис Скачко.
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В основе лечения содой лежит ее способность создавать щелочную среду, в которой не могут жить и размножаться вирусы, простейшие и бактерии. А условия экономического кризиса и недоверие к врачам заставляет большинство людей искать простое, доступное и, самое главное, - дешевое средство лечения, которое можно проводить в домашних условиях. Пищевая сода имеется на кухне у каждого. Но вот как правильно ее использовать, не каждый знает.
Показатель кислотности пищевой соды в горячей воде, при температуре выше 500С, резко возрастает - до 14. Практически, это самая сильная щелочь. И если ее вводить в свой организм, то при этом не просто подавляются микробы, а еще и сжигается слизистая полости рта. Полоскать таким содовым раствором ни в коем случае нельзя. А если его проглотить, то он въестся в слизистую пищевода и вызовет в нем химический ожог.
Поэтому важно правильно приготовить содовый раствор. Нормальная рН желудка для переваривания пищи состоит от 0,9 – 2,5. Для того чтобы он не пострадал, нужно чтобы сода как можно быстрее проскочила через желудок. С низким рН сода просто за 15-20 секунд проходит по пищеводу. И если растворить ее просто в теплой воде и выпить, она быстро пройдет желудок и в нем не выработается соляная кислота. Сода выйдет через двенадцатиперстную кишку.
Индикатором того, что все сделано правильно, является отсутствие отрыжки. Если же отрыжка появилась, это означает, что в желудке находилась соляная кислота. Сода на нее прореагировала, произошла реакция нейтрализации, образовался углекислый газ и желудок удалил его путем отрыжки. В этом случае сода раздражает слизистую желудка, что грозит его атрофией.
Пройдя желудок, пищевая сода попадает в двенадцатиперстную кишку. Если она в здоровом состоянии, соблюдены щелочные условия, сода активно всасывается в кровь и полностью попадает в печень. И как только сода попала в печень, она вырабатывает желчь (таким образом она чистит кровь) и тут же отфильтровывает ее в желчь и желчный пузырь. Именно поэтому рН нормальной желчи, которую вырабатывает печень - 7,5-8,2. И она практически подтягивается к тому показателю кислотности, которую имеет исходный раствор соды (8,5).
Желчь периодически накапливается в желчном пузыре и имеет рН 7 - 8. Печеночная желчь в щелочном виде попадает в двенадцатиперстную кишку, где она нужна, чтобы активировать липазу в поджелудочной железе и способствовать перевариванию жиров. Но она нужна еще для одной цели. Кислое содержимое желудка, щелочной сок поджелудочной железы, желчь очень жестко и активно подавляют те бактерии, которые прошли кислый барьер желудочного сока. И фактически желчь – это самый сильный дезинфектор.
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Патогенные бактерии убиваются в желудке кислотой и добиваются щелочным содержимым желчи и соком поджелудочной железы - происходит автоматическое лечение дисбактериоза кишечника. Но если имеется застой желчи, дискинезия желчного пузыря, с которой вы не знаете, как справиться, если в желчном пузыре имеется воспалительный процесс – холецистит, щелочность начинает уменьшаться, а нарастает кислотность.
В таком случае рН содержимого желчного пузыря может дойти до 4. Это уже достаточно кислое содержимое. И когда эта кислота попадает в двенадцатиперстную кишку, о какой дезинфекции содержимого может идти речь? Дискинезия желчного пузыря провоцирует дисбактериоз. А задание его состоит как раз в том, чтобы дезинфицировать содержимое кишечника и предупреждать дисбактериоз.
Пройдя через печень, она проскакивает сердце и попадает в легкие. И здесь сода разжижает мокроту и увеличивает ее образование. Вот в этой ситуации реально происходит лечение содой обычного кашля при трахеите, бронхите и даже пневмонии. Но в этих случаях лучше использовать соду, растворенную в молоке. Его нужно прокипятить, дать ему остынуть и слить в емкость, в которой вы будете готовить лечебный напиток.
Соду кладете тогда, когда эту емкость можно спокойно держать в руках, то есть, температура должна быть ниже 500С. 1 ч. л. соды (без горки) положить в молоко, размешать, добавить любой жир, например 1 десертную ложку сливочного или растительного масла, а еще лучше - барсучий или медвежий жир, которые обладают более лечебными свойствами. Это смягчит воздействие соды на пищеварительную систему и облегчит образование мокроты. Для вкуса в теплое молоко можно добавить 1 ст. л. меда. Размешать и выпить.
Но важно - когда? Кашель облегчится. Однако важно перевести сухой кашель во влажный, чтобы помочь легким самоочиститься. О том, что система самоочищения работает, свидетельствует именно мокрота, которая образовывается в легких. Но также нужно обеспечить легкое удаление этой мокроты. Поэтому при бронхиальной астме в стадии обострения ни в коем случае такое средство от кашля применять нельзя. А вот при бронхиальной астме в стадии ремиссии – можно. При бронхите, трахеите, даже при бронхите с астматическим компонентом – можно.
Но опять-таки, нужно учитывать, что проходимость бронхов максимально велика в диапазоне от 12 до 16 часов дня. Для всасывания в кровь соды, для лечения мокроты такому средству потребуется 30-60 мин. Поэтому первый стакан такой смеси нужно выпить обязательно натощак часиков в 11.00, тогда легкие пропустят соду легко и просто, и произойдет самоочищение. Второй стакан следует выпить в 15.00 – 16.00. И этого будет достаточно.
Если же выпить ее на ночь, возникнет совершенно иная ситуация. И мокроты много выделится, и откашливание будет мощным, но вы не будете спать. Нервная система не будет восстанавливаться. И можно доиграться до приобретения еще одной неприятности. Уровень гормонов в темную часть суток снижается, а бронхи после 16.00 - суживаются. И когда вы добавляете содержимое (раствор соды с молоком) в просвет бронхов, вы наигрываете бронхоспазм, увеличиваете степень одышки. Но ведь все то же самое можно сделать безопасно для здоровья. Просто – в совершенно другое время.
Если сода используется неправильно, если изменения рН происходят на уровне печени или кишечника – нарушаются пищеварение и микрофлора кишечника, развивается или обостряется дисбактериоз кишечника. Сода в данном случае может вызвать увеличение белка, а значит перегрузку печени и почек белковыми токсинами, и перегрузку органов дыхания. Вместе с питьевой содой туда попадают и токсические вещества. И в этом случае, если имеется застой желчи, обостряется любая патология органов дыхания. И вы топчетесь на месте.
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Патология органов дыхания очень связана с патологией системы пищеварения и содержимым кишечника. Меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника, а между ними стоит фильтр – печень, которая, если отсекает токсины, они остаются только на уровне кишечника и печени, если не отсекает – они идут в органы дыхания, подавляют там иммунитет и появляются любые воспалительные заболевания, болезни органов дыхания, любые инфекционные и вирусные заболевания.
Когда сода прошла легкие, она попадает в системный кровоток и частично удаляется через почки. Как сделать, чтобы через почки сода удалялась лучше? С теплым молоком. Максимум активности почек в 15.00-17.00. Увеличивается образование щелочной мочи. В этом случае происходит хорошее лечение содой солевого диатеза – подагры, если ее вызвали оксалаты и ураты.
Однако более щелочная моча, растворяя песочек, может по-разному среагировать. У мужчин, проходя мимо простаты, способствовать развитию простатита (воспаление простаты), у женщин – могут обостриться цистит (воспаление мочевого пузыря) или уретрит (воспаление уретры), или же, если они были в скрытом состоянии, проявиться.
Однако пищевая сода – не такое простое вещество. Ее испытывали токсикологи и применили к ней показатель ЛД50 – это летальная доза, при которой может погибнуть половина людей, принявших вещество, которое потенциально ядовито. Для соды она составляет 4 г на 1 кг веса (при весе в 60 кг это приблизительно 250 г). В обычной полукилограммовой пачке соды – два ЛД50. То есть, из двух, употребивших водночасье напополам такую пачку, один человек может погибнуть. Здесь, как и во всем остальном важно соблюдать дозировку.
Потому соду нужно принимать в меру и в том случае, когда она действительно необходима. опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ua/
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