Какие лабиринты проходит сода внутри организма и как‭ ‬влияет на различные системы и органы,‭ ‬в‭ ‬ каких случаях‭ ‬ее следует‭ ‬«впускать‭»‬ в себя,‭ ‬а когда не стоит‭? ‬Оказывается,‭ ‬многое зависит и от времени ее‭ ‬ употребления,‭ ‬и от температуры раствора.‭ ‬Тайны содовой терапии раскрывает диетолог Борис Скачко.

Раствор‭ пищевой соды в воде имеет‭ кислотность‭ (‬рН‭) ‬– 8,5.‭ ‬Когда мы ею полощем рот,‭ ‬убираются воспалительные процессы,‭ ‬улучшается состояние зубов и десен,‭ ‬уходят патогенные микробы.‭ ‬Для этого на‭ ‬200‭ ‬мл воды достаточно‭ ‬1‭ ‬ч.‭ ‬л.‭ ‬соды без горки.‭

Особенности оздоровление содой

Как не навредить пищеводу и желудку

Когда сода помогает желчному пузырю и кишечнику, а когда... наоборот

Как облегчить кашель и легко удалить мокроты

Что происходит, если соду принимать неправильно

Как лучше удалить соду через почки

Как избежать коварства соды

Но‭ ‬какие лабиринты проходит сода внутри организма и как‭ ‬влияет на различные системы и органы,‭ ‬в‭ ‬каких случаях‭ ‬ее следует‭ ‬«впускать‭»‬ в себя,‭ ‬а когда не стоит‭? ‬Оказывается,‭ ‬многое зависит и от времени ее‭ ‬ употребления,‭ ‬и от температуры раствора.‭ ‬Тайны содовой терапии раскрывает диетолог Борис Скачко.

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Как не навредить пищеводу и желудку

В основе лечения содой лежит ее способность создавать щелочную среду,‭ ‬в которой не могут жить и размножаться вирусы,‭ ‬простейшие и бактерии.‭ ‬А‭ ‬условия экономического кризиса и недоверие к врачам заставляет‭ ‬большинство людей искать простое,‭ ‬доступное и,‭ ‬самое главное,‭ ‬-‭ ‬дешевое средство лечения,‭ ‬которое можно проводить в домашних условиях.‭ ‬Пищевая сода имеется на кухне у каждого.‭ ‬Но вот как правильно ее использовать,‭ ‬не каждый знает.‭ ‬

Показатель кислотности‭ ‬пищевой соды‭ ‬в горячей воде,‭ ‬при температуре‭ ‬выше‭ ‬500С,‭ ‬резко возрастает‭ ‬-‭ ‬до‭ ‬14.‭ ‬Практически,‭ ‬это самая сильная щелочь.‭ ‬И если ее‭ ‬вводить в свой организм,‭ ‬то при этом не просто подавляются микробы,‭ ‬а еще‭ ‬и‭ ‬сжигается слизистая полости рта.‭ ‬Полоскать таким содовым раствором‭ ‬ни в коем случае нельзя.‭ ‬ А‭ ‬если его‭ ‬проглотить,‭ ‬то он въестся в‭ ‬слизистую‭ ‬пищевода‭ ‬и вызовет в нем химический ожог.

Поэтому важно правильно приготовить содовый раствор.‭ ‬Нормальная рН‭ ‬желудка‭ ‬для переваривания пищи состоит от‭ ‬0,9‭ ‬– 2,5.‭ ‬Для того чтобы он‭ ‬не пострадал,‭ ‬нужно чтобы сода как можно быстрее проскочила через желудок.‭ ‬С низким рН сода просто за‭ ‬15-20‭ ‬секунд‭ проходит по пищеводу.‭ ‬И если‭ ‬растворить ее просто в теплой воде и выпить,‭ ‬она быстро пройдет желудок‭ ‬и‭ ‬в нем не выработается соляная кислота.‭ ‬Сода выйдет через двенадцатиперстную кишку.

Индикатором того,‭ ‬что все сделано правильно,‭ ‬является‭ ‬ отсутствие‭ ‬отрыжки.‭ ‬Если же отрыжка появилась,‭ ‬это означает,‭ ‬что в желудке находилась соляная кислота.‭ ‬Сода на нее прореагировала,‭ ‬произошла реакция нейтрализации,‭ ‬образовался углекислый газ и желудок удалил его путем отрыжки.‭ ‬В этом случае сода раздражает слизистую желудка,‭ ‬что грозит его‭ ‬атрофией.‭

Когда сода помогает желчному пузырю и кишечнику, а когда... наоборот

Пройдя желудок,‭ ‬пищевая сода попадает в‭ ‬двенадцатиперстную кишку.‭ ‬Если она в здоровом состоянии,‭ ‬соблюдены щелочные условия,‭ ‬сода активно всасывается‭ в кровь и‭ ‬полностью‭ ‬попадает в печень.‭ ‬И как только сода попала в печень,‭ ‬она вырабатывает желчь‭ (‬таким образом‭ ‬она‭ ‬чистит кровь‭)‬ и‭ тут же отфильтровывает ее в желчь и желчный пузырь.‭ ‬Именно поэтому‭ ‬рН‭ ‬нормальной‭ ‬желчи,‭ ‬которую вырабатывает печень‭ ‬-‭ ‬7,5-8,2.‭ ‬И она‭ ‬практически подтягивается к тому показателю кислотности,‭ ‬которую имеет‭ ‬исходный раствор соды‭ (‬8,5‭)‬.‭

Желчь периодически накапливается в желчном пузыре и имеет рН‭ ‬7‭ ‬-‭ ‬8.‭ ‬Печеночная‭ ‬желчь‭ ‬в щелочном виде‭ ‬ попадает в‭ ‬двенадцатиперстную кишку,‭ ‬где она нужна,‭ ‬чтобы активировать‭ липазу‭ ‬в поджелудочной железе‭ ‬ и способствовать перевариванию жиров.‭ ‬Но она нужна еще для одной цели.‭ ‬Кислое содержимое желудка,‭ ‬щелочной сок поджелудочной железы,‭ ‬желчь очень жестко и активно подавляют те бактерии,‭ ‬которые‭ ‬ прошли кислый барьер желудочного сока.‭ ‬И фактически желчь‭ ‬– это самый сильный‭ ‬дезинфектор.

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Патогенные бактерии убиваются в желудке кислотой и добиваются щелочным содержимым желчи‭ ‬и соком‭ ‬поджелудочной железы‭ ‬-‭ ‬ происходит‭ ‬автоматическое лечение дисбактериоза кишечника.‭ ‬Но если‭ ‬имеется застой желчи,‭ ‬дискинезия‭ ‬желчного пузыря,‭ ‬с которой вы не знаете,‭ ‬как справиться,‭ ‬если в желчном пузыре имеется воспалительный процесс‭ ‬– холецистит,‭ ‬щелочность начинает уменьшаться,‭ ‬а‭ ‬нарастает‭ ‬кислотность.

В таком случае рН содержимого желчного пузыря может дойти до‭ ‬4.‭ ‬Это уже достаточно кислое содержимое.‭ ‬И когда эта кислота попадает в‭ ‬двенадцатиперстную кишку,‭ ‬о какой дезинфекции содержимого может идти речь‭? ‬Дискинезия желчного пузыря провоцирует дисбактериоз.‭ ‬А задание‭ ‬его состоит как раз в том,‭ ‬чтобы‭ ‬дезинфицировать содержимое кишечника и предупреждать дисбактериоз.

Как облегчить кашель и легко удалить мокроты

Пройдя через печень,‭ ‬она проскакивает сердце и попадает в легкие.‭ ‬И здесь сода разжижает мокроту и‭ ‬ увеличивает‭ ее‭ ‬образование.‭ ‬Вот в этой ситуации‭ ‬ реально происходит лечение содой‭ ‬обычного‭ кашля при трахеите,‭ ‬бронхите и даже пневмонии.‭ ‬Но‭ ‬в этих случаях‭ ‬ лучше использовать‭ ‬соду,‭ ‬растворенную в молоке.‭ ‬Его нужно прокипятить,‭ ‬дать ему‭ ‬остынуть и слить в емкость,‭ ‬в которой вы будете готовить лечебный напиток.‭

Соду кладете тогда,‭ ‬когда эту емкость можно спокойно держать в руках,‭ ‬то есть,‭ ‬температура должна‭ ‬быть ниже‭ ‬500С.‭ ‬1‭ ‬ч.‭ ‬л.‭ ‬соды‭ ‬ (без горки‭) ‬положить в молоко,‭ ‬размешать,‭ ‬добавить‭ ‬любой жир,‭ ‬например‭ ‬1‭ ‬десертную ложку сливочного‭ ‬или растительного‭ ‬масла,‭ ‬а еще лучше‭ ‬-‭ ‬барсучий или медвежий жир,‭ ‬которые‭ обладают‭ ‬более лечебными свойствами.‭ ‬Это смягчит‭ ‬воздействие соды на пищеварительную систему и облегчит образование мокроты.‭ ‬ Для вкуса‭ ‬в теплое молоко‭ ‬можно добавить‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬меда.‭ ‬Размешать‭ ‬и выпить.

‬Но важно‭ ‬-‭ ‬когда‭? ‬Кашель облегчится.‭ ‬Однако важно перевести сухой кашель во влажный,‭ ‬чтобы‭ ‬помочь‭ ‬легким самоочиститься.‭ ‬О том,‭ ‬что‭ ‬ система самоочищения работает,‭ ‬свидетельствует именно‭ ‬мокрота,‭ ‬которая образовывается в легких.‭ ‬Но также нужно обеспечить легкое удаление этой мокроты.‭ ‬Поэтому при бронхиальной астме в стадии обострения ни в коем случае такое средство от кашля‭ ‬применять нельзя.‭ ‬А вот при бронхиальной астме в стадии ремиссии‭ ‬– можно.‭ ‬При бронхите,‭ ‬трахеите,‭ ‬даже при бронхите с астматическим компонентом‭ ‬– можно.

Но опять-таки,‭ ‬нужно учитывать,‭ ‬что проходимость бронхов максимально велика в диапазоне от‭ ‬12‭ ‬до‭ ‬16‭ ‬часов дня.‭ ‬Для всасывания в кровь соды,‭ ‬для лечения мокроты такому средству потребуется‭ ‬30-60‭ ‬мин.‭ ‬ Поэтому‭ первый стакан такой смеси нужно выпить‭ ‬ обязательно натощак‭ ‬часиков в‭ ‬11.00,‭ ‬тогда легкие пропустят соду легко и просто,‭ ‬ и‭ ‬произойдет‭ ‬самоочищение.‭ ‬Второй стакан следует выпить‭ ‬ в‭ ‬15.00‭ ‬– 16.00.‭ ‬И этого будет‭ ‬достаточно.‭

Если‭ ‬же выпить ее на ночь,‭ ‬возникнет совершенно иная ситуация.‭ ‬И мокроты много выделится,‭ ‬и откашливание будет мощным,‭ ‬но вы не будете спать.‭ ‬Нервная система не будет восстанавливаться.‭ ‬И можно доиграться до приобретения еще одной неприятности.‭ ‬Уровень гормонов в темную часть суток снижается,‭ ‬а бронхи после‭ ‬16.00‭ ‬ -‭ ‬суживаются.‭ ‬И когда вы добавляете содержимое‭ (‬раствор соды с молоком‭) ‬в просвет бронхов,‭ ‬вы наигрываете бронхоспазм,‭ ‬увеличиваете степень одышки.‭ ‬Но ведь все то же самое можно сделать безопасно для здоровья.‭ ‬Просто‭ ‬– в совершенно другое время.‭ ‬

Что происходит, если соду принимать неправильно

Если сода используется неправильно,‭ ‬если изменения рН происходят на уровне печени или кишечника‭ ‬– нарушаются пищеварение и микрофлора кишечника,‭ ‬развивается или обостряется дисбактериоз кишечника.‭ ‬Сода в данном случае‭ ‬может вызвать увеличение белка,‭ а значит перегрузку печени и почек белковыми токсинами,‭ ‬и перегрузку органов дыхания.‭ ‬Вместе с питьевой содой туда попадают и токсические вещества.‭ ‬И в этом случае,‭ ‬если имеется застой желчи,‭ ‬обостряется любая патология органов дыхания.‭ ‬И вы топчетесь на месте.‭

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Патология органов дыхания очень связана с патологией системы пищеварения и содержимым кишечника.‭ ‬Меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника,‭ ‬а между ними стоит фильтр‭ ‬– печень,‭ ‬которая,‭ ‬если отсекает токсины,‭ ‬они остаются только на уровне кишечника и печени,‭ ‬если не отсекает‭ ‬– они идут в органы дыхания,‭ ‬подавляют там иммунитет и‭ ‬появляются‭ ‬любые воспалительные заболевания,‭ ‬болезни‭ ‬органов дыхания,‭ ‬любые инфекционные‭ ‬и вирусные заболевания.‭

Как лучше удалить соду через почки

Когда сода прошла легкие,‭ ‬она попадает в системный кровоток и частично удаляется через почки.‭ ‬Как сделать,‭ ‬чтобы через почки сода удалялась лучше‭? ‬С теплым‭ ‬молоком.‭ Максимум активности почек в‭ ‬15.00-17.00.‭ ‬Увеличивается образование щелочной мочи.‭ ‬В этом случае происходит‭ ‬хорошее лечение содой солевого диатеза‭ ‬– подагры,‭ если ее вызвали оксалаты и ураты.



Однако более щелочная моча,‭ ‬растворяя песочек,‭ ‬может‭ ‬по-разному среагировать.‭ ‬У мужчин,‭ ‬ проходя мимо простаты,‭ ‬способствовать‭ ‬развитию простатита‭ (‬воспаление простаты‭)‬,‭ ‬у женщин‭ ‬– могут‭ ‬ обостриться‭ ‬цистит‭ (‬воспаление мочевого пузыря‭)‬ или уретрит‭ (‬воспаление уретры‭)‬,‭ ‬или же,‭ ‬если они были в скрытом состоянии,‭ ‬проявиться.

Как избежать коварства соды

Однако‭ ‬пищевая‭ ‬сода‭ ‬– не такое простое вещество.‭ ‬Ее‭ ‬испытывали токсикологи и применили к ней‭ ‬показатель ЛД50‭ ‬– это летальная доза,‭ ‬при которой‭ ‬может погибнуть половина людей,‭ ‬принявших вещество,‭ ‬которое потенциально ядовито.‭ ‬Для соды‭ ‬она составляет‭ ‬4‭ ‬г на‭ ‬1‭ ‬кг веса‭ (‬при весе в‭ ‬60‭ ‬кг это приблизительно‭ ‬250‭ ‬г‭)‬.‭ ‬В обычной полукилограммовой пачке соды‭ ‬– два ЛД50.‭ ‬То есть,‭ ‬из двух,‭ ‬употребивших‭ ‬водночасье‭ ‬напополам такую пачку,‭ ‬один человек может‭ ‬погибнуть.‭ ‬Здесь,‭ ‬как и во всем остальном важно соблюдать дозировку.

Потому‭ ‬соду нужно принимать в меру и в том случае,‭ ‬когда она действительно необходима.‭ опубликовано econet.ru.

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