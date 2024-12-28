СОДОВЫЕ ВАННЫ: Эффективный способ лечения венозного застоя

Каждое нарушение циркуляции крови вызывает уменьшение ее объема, предназначенного тканям, и тем самым снижает поступление кислорода – развивается гипоксемия. Каждое уменьшение объема кислорода в артериальной крови вызывает нарушение кровообращения. Это всегда недооценивается кардиологией…

Венозный застой в варикозных венах, в области воротной вены, в депо крови – селезенке и печени – чувствительно уменьшает объем крови, приносимый сердцу полыми венами в каждую диастолу. Поскольку объем крови, циркулирующей в артериях, всегда равен объему крови, циркулирующей в венах, то за всяким уменьшением притока венозной крови последует уменьшение объема крови, вытолкнутой каждым сокращением сердца. Если в течение только одного часа приток венозной крови уменьшался лишь на один грамм при каждой диастоле, то образовалась бы нехватка крови в 70–80 г в минуту, то есть от 4 до 5 л в час: сердце опустело бы, и сокращения прекратились.

Как лечить венозный застой

Основной двигатель – это поток венозной крови; чудесный же механизм сердца является второстепенным фактором. Вот почему стоит прекратить злоупотребление внутривенными уколами. Они ранят, калечат, деформируют стенки вен и ухудшают состав венозной крови – основного двигателя жизни (помните атомные микровзрывы в митохондриях клеток?). Каждый венозный застой надо рассматривать как важный фактор ослабления сердца и гипоксию.

Резкое уменьшение объема крови вызывает острую сердечную недостаточность, сердечно-сосудистый коллапс (крайний упадок сил, посинение вокруг рта, падение температуры, быстрый, но слабый пульс, резкое падение артериального давления). Сколько тяжелых случаев относят к миокардитам, миокардиодистрофии и другим диагнозам, а они вызваны всего лишь недостаточным притоком венозной крови к полости сердца.

Удивительна роль венозных клапанов (они расположены через каждые 2,5 см) – это маленькие венозные сердца, проталкивающие венозную кровь в правый желудочек сердца. Вены получают кровь из венул, а последние – из венозных петель капилляров. Вообразите себе сокращения и расширения капилляров на протяжении 100 000 км, мощь их непрерывной деятельности, водный обмен между капиллярами и внеклеточными жидкостями, непрерывные изменения объема капилляров – и вы поймете, где пролегает главный поток жизни.

Не существует никакой иной терапии, кроме гидротерапии, чтобы помочь организму восстановить этот поток между замкнутой и свободной циркуляциями жидкостей в организме. Любая другая терапия – обман и вред.

Варикозное расширение вен, флебиты и тромбофлебиты развиваются в связи с застоем венозной крови (выходят из строя венозные клапаны), которому способствует работа, связанная с длительным стоянием на ногах, малоподвижный образ жизни и другие причины. Застой крови – одна из причин скопления микробов и возникновения воспалительного процесса в стенках вен, флебита и тромбофлебита. В связи с этим неспецифическое лечение должно быть направлено на восстановление движения крови в венах, и главное, – оживление общего периферического кровообращения.

Для лечения таких заболеваний необходимы гидропроцедуры, устраняющие венозный застой, а именно: содовые ванны с квасцами, холодные согревающие компрессы на конечности, грелка на область печени, пиявки, обязательно – фруктово-овощная диета, сборы лекарственных трав.

Еще раз повторюсь: нечего и мечтать об излечении до устранения запоров с помощью очистительных клизм, до очистки печени и желчевыводящих путей, очистки почек. Прежде чем резко начать выброс из организма всей нечисти, надо надежно очистить все пути «канализации». Иначе вместо лечения мы получим лишь обострения и переброску метаболитов из одних органов в другие с непредсказуемыми последствиями.

Содовые ванны

Берут 200 г соды и 70 г квасцов на ванну. Температура ванны – 38,5 °C, продолжительность – 15 минут, периодичность – 2 раза в неделю.

В остальные дни недели перед ночным сном полезно делать холодный согревающий компресс на 30 минут, после чего на всю ночь ноги бинтовать нетугой повязкой: марлю в 4 слоя смочить раствором уксуса (2 столовые ложки 9 % раствора на 6–8 столовых ложек кипяченой воды), затем отжать и наложить на пораженный участок ноги, сверху – тонкий слой ваты, и забинтовать.

При значительном расширении вен и сильно выраженных застойных явлениях после серии содовых ванн (не менее 20) провести курс желтых скипидарных ванн (30–40).

Кроме того, 2 раза в месяц, с перерывом в 2 недели, назначаются 3 молочных дня при постельном режиме: каждые 2 или 3 часа по 200 мл молока (или молочнокислых продуктов – кислого молока, кефира, йогурта без сахара), всего 1 литр. Кроме молока, в эти дни другой еды и воды не принимать.

Ежедневно, после основной еды, на 40–60 минут нужно накладывать грелку на область печени.

Через день пить по 1,5 чайной ложки глауберовой соли на 1/2 стакана воды, за полчаса до еды.

Каждые 6 недель ставить на ноги пиявки возле венозных узлов.

Все это способствует восстановлению тонуса вен, ускоряет ток крови, увеличивает диурез, снимает отеки. Часто такие меры помогают избежать хирургического вмешательства.*опубликовано econet

Анатолий Маловичко "Сосуды, капилляры, сердце. Методы очищения и оздоровления"

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