Соединительная ткань – сигнальная система всего тела

Термин «коллаген» приобрел широкую известность в связи с рекламой косметики по уходу за кожей. Но что мы действительно о нем знаем? Для начала следует поговорить о так называемой соединительной ткани. Есть целая теория широкого спектра заболеваний соединительной ткани. Всего специалистами насчитывается 30 ее типов.

Термин «коллаген» приобрел широкую известность в связи с рекламой косметики по уходу за кожей. Но что мы действительно о нем знаем? Для начала следует поговорить о так называемой соединительной ткани. Есть целая теория широкого спектра заболеваний соединительной ткани (СТ). Всего специалистами насчитывается 30 типов СТ. Она распространяется по всему нашему организму. Бывает, восстановив СТ, человек решает проблему 10-15 заболеваний, казалось бы, не связанных между собой ни коим образом.

Соединительная ткань, коллаген и наше здоровье

СТ – это и есть коллаген. Весь организм, его важные системы и органы состоят из различных видов коллагена.

Типы коллагена

Коллаген 1-го т. Из него состоит большая часть СТ. Сюда входят все фиброхрящи (прослойки в суставах, диски, межпозвонковые суставы, фиброзные кольца, кожа, артериальная стенка, роговица глаза, зубы, кости, связки и сухожилия, толстые волокна, рубцовая ткань).

Коллаген 2-го т. Тонкие хрящи, межпозвонковые диски, стекловидное тело глаза, часть сухожилий и тонких волокон (перегородки)

Коллаген 3-го т. Хорошо растяжимая СТ. Ткань, в которой содержится много эластина. Коллаген на 15% состоит из эластина. Сюда относятся кожа, кишечник, матка, мелкие хрящи, мелкие сухожилия, строма костного мозга, хрусталик глаза

Коллаген 4-го т. Из него состоят мембраны, часть оболочки хрусталика и очень тонкие волокна (барабанная перепонка).

Коллаген 5-го т. Из него состоит плацента и часть сухожилий

Коллаген 29-го т. Это эпидермальный коллаген (эпидермис).

Что необходимо знать о СТ

Из чего «строится» коллаген? Коллаген – это комплекс аминокислот и минералов, где каждая третья аминокислота в цепочке – глицин.

Глицин в высокой концентрации присутствует в спирулине, в люцерне. Его необходимо употреблять как строительный материал для формирования коллагена.

80% коллагена состоит из глицина и добавок. И 1/10 состоит из эластина.

Хрящевой куриный бульон- рекомендуемый продукт для укрепления соединительной ткани особенно у пожилых людей - содержит все аминокислоты, входящие в состав коллагена.

Во всех тканях, органах и системах есть СТ. Она разная по качеству и степени растяжимости.

При проблемах с выработкой коллагена начинаются дегенеративно-деструктивные изменения опорно-соединительной ткани. Это артрозы, артриты, остеохондроз и прочие заболевания костно-мышечной системы.

Растяжение кожи, разрушение суставов, хруст. Это все СТ. Все суставные поверхности омываются жидкостью. И это тоже часть СТ. Это жидкость с жидким коллагеном (имеет смазывающий эффект). Такой проблемой страдают 70% населения и даже дети.

Алгоритм образования СТ и вещества, участвующие в этом процессе

В состав коллагена входят 5 аминокислот

Глицин

Алонин

Пролин

Валин

Лизин

Базообразующим химическим элементом, вокруг которого все это строится, является цинк (Zn). На втором месте по важности – магний (Mg). Он ощелачивает и входит в состав ферментов, которые участвуют в образовании коллагена. Третий минерал – медь (Cu). Далее – сера (S) и кремний (Si). Это 5 минералов, необходимых для полноценного формирования СТ на всех уровнях. Если употреблять с пищей и добавками указанные 5 микроэлементов – СТ сформируется по заданной программе.

Важно настроить так свое питание, чтобы указанные минералы поступали в организм. Витамины: витамин С - основной антиоксидант. Когда он проходит по крови, то отдает свободный электрон на построение сосудов. Если человек утром чистит зубы и видит при прикосновении зубной щетки к деснам хотя бы немного крови, значит, СТ плохая. Десны кровоточат – идет тотальная нехватка витамина С (цинга). То же самое происходит и с суставами.

Встроены в механизм построения коллагеновой и эластиновой ткани:

Витамин В6 (биотин). Высокая концентрация данного витамина имеется в спирулине.

Витамин А. Жизненно необходим для построения коллагеновой ткани

Витамин Е

На одном из этапов участвует фолиевая кислота. Дефицит указанной кислоты в организме – это хрупкие ногти, язвочки в ротовой полости, заеды в уголках рта, «открытие» десен.

Важную энергетическую функцию несет глюкоза. Глюкоза входит в обмен хрящевой ткани. Поэтому хрящевая ткань крайне «привлекательна" для грибов. Последние, питаясь ею, формируют свои колонии.

Указанные микроэлементы и витамины на определенных этапах входят в синтез коллагена.

Чтобы восстановить СТ, необходимо:

1.Движение.

Чтобы СТ получала воду, выделяла яды, получала питательные вещества, необходимо движение. Если человек сидит, у него опускаются внутренние органы, не работают вены и лимфатические сосуды. Если вы хотите, чтобы СТ начала укрепляться, восстанавливаться, расти, чтобы подтянулись мышцы, необходимо принимать меры.

2.Питание.

Делится на воду и еду. Если СТ обезвожена, она ломкая, неэластичная, хрупкая и подверженная рассыханию. Будут рваться связки и разрушаться межпозвоночные диски. Если у человека сухая кожа, сухие волосы – внутри сухие связки. Пищевые добавки необходимо принимать не все сразу: например, 1 месяц пить серу, цинк и кремний. Второй месяц – витамин В6, магний и фолиевую кислоту. По 3-4 продукта на курс.

3.Очистка.

СТ тоже можно почистить – через лимфу. Важно уничтожить слабые и деструктивные клетки. В этом помогут ферменты. Пить ферменты требуется 3-4 месяца (непременно натощак). При растяжениях и переломах необходимы ферменты + обычная лимфоочистка: сорбенты, слабительное, мочегонное.

4.Защита.

СТ не любит:

Солнце

Холод (все тонкие места (щиколотки, запястья, шея) необходимо укутывать, утеплять.

Важно понимать, что коллаген необходимо вырабатывать изнутри, в собственном организме. Извне его получить в готовом виде нельзя. Поэтому вовремя принятые меры по пересмотру образа жизни и рациона питания помогут сберечь здоровье, молодость, сохранить двигательную активность.*опубликовано econet

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