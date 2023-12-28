Солнечная башня двойного действия обещает экологически чистую энергию круглые сутки

Как следует из названия, TTSS сочетает в себе две технологии башенного типа в единой конструкции: солнечную башню с восходящим потоком и охлаждающую башню с нисходящим потоком. Они объединены в одну башню, восходящая башня проходит через середину. Солнечная система восходящего потока работает, нагревая воздух на уровне земли, а затем используя тот факт, что горячий воздух поднимается, направляет его вверх по высокой башне с турбинами в ней. Воздух нагревается под большой крышей, закрывающей обширную зону сбора, сделанной из материала тепличного типа, предназначенного для улавливания как можно большего количества тепла. Они были построены в экспериментальном масштабе, но еще не в коммерческом масштабе, поскольку обычно представляют собой очень большие и высокие конструкции, обеспечивающие хороший перепад температур. Таким образом, капитальные затраты высоки и считаются рискованными. Конструкция TTSS сочетает в себе солнечную башню с восходящим потоком и несколько башен с запотевающим нисходящим потоком С другой стороны, охлаждающая башня с нисходящим потоком заставляет воздух двигаться вниз, чтобы вращать другую турбину. В этой конструкции это достигается путем распыления мелкого водяного тумана в окружающий воздух наверху башни, что делает его одновременно прохладнее и тяжелее и направляет его вниз.

Конструкция TTSS размещает башню с восходящим потоком посередине и окружает ее 10 башнями с нисходящим потоком, расположенными снаружи, так что она может одновременно работать как в режиме восходящего, так и нисходящего потока.

Исследовательская группа из Иорданского технического университета Аль-Хусейна и Катарского университета смоделировала башню TTSS высотой около 200 м (656 футов) и диаметром 13,6 м (45 футов) с коллектором диаметром 250 м (820 футов) под ней. . Диаметр внутренней градирни составлял 10 м (33 фута), оставляя зазор шириной 1,8 м (5,9 фута) по всему периметру. Этот зазор был разделен на 10 отдельных башен с нисходящей тягой, с системами водяного тумана наверху и турбинами внизу. Местом выбрано было недалеко от города Эр-Рияд — жаркие и сухие пустынные районы идеально подходят для этих проектов.

В ходе симуляционных испытаний с использованием местных погодных данных команда подсчитала, что такая система будет генерировать в общей сложности около 753 мегаватт-часов энергии в год, при этом внешние башни с нисходящим потоком будут работать круглосуточно, обеспечивая около 400 мегаватт-часов, а башня с восходящим потоком будет работать круглосуточно. работать более эффективно под жарким солнцем и производить около 350 МВтч.