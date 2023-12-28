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Солнечная башня двойного действия обещает экологически чистую энергию круглые сутки

Источник: Econet 28 декабря 2023 5348
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Исследователи из Иордании и Катара разработали замечательную конструкцию «солнечной системы с двойной технологией» (TTSS), способной генерировать чистую энергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эта конструкция двойного действия обещает более чем в два раза больше энергии, чем стандартная солнечная башня с восходящим потоком воздуха.

Солнечная башня двойного действия обещает экологически чистую энергию круглые сутки

Солнечная башня двойного действия с восходящим и нисходящим потоком высотой 200 метров может круглосуточно генерировать чистую энергию в жаркой и сухой пустынной местности.

Исследователи из Иордании и Катара разработали замечательную конструкцию «солнечной системы с двойной технологией» (TTSS), способной генерировать чистую энергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эта конструкция двойного действия обещает более чем в два раза больше энергии, чем стандартная солнечная башня с восходящим потоком воздуха.

Как следует из названия, TTSS сочетает в себе две технологии башенного типа в единой конструкции: солнечную башню с восходящим потоком и охлаждающую башню с нисходящим потоком. Они объединены в одну башню, восходящая башня проходит через середину.

Солнечная система восходящего потока работает, нагревая воздух на уровне земли, а затем используя тот факт, что горячий воздух поднимается, направляет его вверх по высокой башне с турбинами в ней. Воздух нагревается под большой крышей, закрывающей обширную зону сбора, сделанной из материала тепличного типа, предназначенного для улавливания как можно большего количества тепла.

Они были построены в экспериментальном масштабе, но еще не в коммерческом масштабе, поскольку обычно представляют собой очень большие и высокие конструкции, обеспечивающие хороший перепад температур. Таким образом, капитальные затраты высоки и считаются рискованными.

Солнечная башня двойного действия обещает экологически чистую энергию круглые сутки

Конструкция TTSS сочетает в себе солнечную башню с восходящим потоком и несколько башен с запотевающим нисходящим потоком

С другой стороны, охлаждающая башня с нисходящим потоком заставляет воздух двигаться вниз, чтобы вращать другую турбину. В этой конструкции это достигается путем распыления мелкого водяного тумана в окружающий воздух наверху башни, что делает его одновременно прохладнее и тяжелее и направляет его вниз.

Конструкция TTSS размещает башню с восходящим потоком посередине и окружает ее 10 башнями с нисходящим потоком, расположенными снаружи, так что она может одновременно работать как в режиме восходящего, так и нисходящего потока.

Исследовательская группа из Иорданского технического университета Аль-Хусейна и Катарского университета смоделировала башню TTSS высотой около 200 м (656 футов) и диаметром 13,6 м (45 футов) с коллектором диаметром 250 м (820 футов) под ней. . Диаметр внутренней градирни составлял 10 м (33 фута), оставляя зазор шириной 1,8 м (5,9 фута) по всему периметру. Этот зазор был разделен на 10 отдельных башен с нисходящей тягой, с системами водяного тумана наверху и турбинами внизу. Местом выбрано было недалеко от города Эр-Рияд — жаркие и сухие пустынные районы идеально подходят для этих проектов.

В ходе симуляционных испытаний с использованием местных погодных данных команда подсчитала, что такая система будет генерировать в общей сложности около 753 мегаватт-часов энергии в год, при этом внешние башни с нисходящим потоком будут работать круглосуточно, обеспечивая около 400 мегаватт-часов, а башня с восходящим потоком будет работать круглосуточно. работать более эффективно под жарким солнцем и производить около 350 МВтч.

Солнечная башня двойного действия обещает экологически чистую энергию круглые сутки

Внутренняя башня с восходящим потоком, окруженная десятью каналами с нисходящим потоком, каждый со своей турбиной-генератором

Эти цифры, по данным исследовательской группы, были в 2,14 раза больше, чем у аналогичных проектов, использующих только восходящий поток, что имеет смысл, учитывая приведенное выше разделение восходящего и нисходящего потоков. Они также могли бы каким-то образом решить проблему компенсации между предложением и спросом на энергию, которую можно получить в большинстве солнечных проектов.

На данный момент команда не пыталась указать LCoE (приведенную стоимость электроэнергии) или провести какое-либо сравнение стоимости, скажем, с солнечной фотоэлектрической батареей плюс аккумулятором для хранения энергии. И было отмечено, что в тех районах, где система TTSS будет наиболее эффективной – в жарких и сухих городах пустыни – вероятно, будет непросто получить достаточно воды для работы системы нисходящей тяги.

Тем не менее, это интересная идея и демонстрация того факта, что существует множество способов заставить турбины производить электричество.опубликовано econet

по материалам https://newatlas.com

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Источник: https://econet.ua/

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технологии энергия солнце

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