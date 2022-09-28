Соматотропин: как наладить выработку гормона молодости и стройности

Дорогостоящие инъекции гормона роста соматотропина – новый метод омоложения, который применяется в ведущих клиниках Европы. После процедуры замедляются процессы старения организма, возвращается активность. Но существует несколько способов, как наладить естественную выработку гормона молодости, не прибегая к «уколам красоты».

Соматотропин или соматотропный гормон вырабатывается гипофизом человека. До 20 лет его концентрация достигает максимального значения, но постепенно выработка снижается в среднем на 15% каждые 10 лет. Подняв его уровень с помощью простых методов, можно замедлить процесс старения, продлить молодость и красоту.

Чем полезен соматотропин

Гормон роста в организме человека отвечает за важные процессы, влияющие на самочувствие и внешний вид: обменные процессы и расщепление питательных веществ, выработку инсулина, развитие мышечных волокон, уровень влаги в глубоких слоях кожи. При снижении его уровня скорость метаболизма и регенерации клеток замедляется, начинается естественное старение.

Основные функции соматотропина в организме:

Поддержание стройности и активности. Днем мы едим пищу, которая откладывается «про запас». Ночью гормон запускает процессы переработки жировых клеток в энергию, передавая ее телу в течение дня для сохранения активности. Поэтому утром на весах наблюдается приятный «минус».

Молодость кожи. Соматотропин участвует в процессе образования коллагеновых клеток, формирующих каркас. Чем выше уровень гормона, тем более упругим и подтянутым становится эпидермис.

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Прочность костной ткани. Благодаря соматотропину в костях накапливается расщепленный витамин Д, который предотвращает переломы и остеопороз.

Укрепление сосудов. При высоком уровне гормона роста в организме сохраняется баланс холестерина, уменьшается риск атеросклероза. При дефиците соматотропина часто наблюдается снижение эластичности капилляров, нарушение кровообращения из-за образования холестериновых бляшек.

Гормон стимулирует выработку белков, из которых образуются мышечные волокна. Он способствует активности, сохранению жизненного тонуса и красивой стройной фигуры. Поэтому в молодом возрасте тренировки переносятся легче, быстрее исчезают лишние килограммы. В США и европейских странах пожилым людям назначают инъекции гормона роста, также его используют профессиональные спортсмены перед соревнованиями. Но стимулировать естественную выработку своего гормона роста можно и без уколов.

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Как повысить уровень соматотропина без инъекций

Неразумное употребление гормона роста может привести к нарушению пищеварения, болезням печени или почек, поражению щитовидной железы. Желая сохранить молодость кожи и стройность фигуры, откажитесь от БАДов в пользу простых и эффективных методов увеличения уровня соматотропина.

Здоровый сон

Соматотропин наиболее активно вырабатывается во время ночного отдыха. Для поддержания гормона в крови гипофизу требуется не менее 7–8 часов полноценного сна. Старайтесь высыпаться, откажитесь от вечернего просмотра фильмов, не сидите в гаджетах.

Занимайтесь спортом

При регулярной физической нагрузке ускоряется синтез соматотропина: организм потребляет больше калорий, поэтому гипофиз старается восполнить их недостаток, быстрее расщепляя жиры. Занимайтесь не менее 30 минут 5 раз в неделю, регулярно бегайте по утрам, ведите более активный образ жизни.

Контрастные обливания

При смене температур организм испытывает стресс, включаются защитные реакции, и активируется работа всех систем. В числе прочих гормонов усиленно вырабатывается соматотропин, ускоряя расщепление белков и углеводов. Приучайте себя к контрастному утреннему душу, чтобы сохранить бодрость и активность в течение рабочего дня. Начните с постепенного снижения температуры в течение 5 секунд, постепенно доводите до 20 секунд.

Витамины и питание

Для увеличения синтеза гормона роста важно поддерживать высокий показатель витаминов С и Е.

Принимайте добавку ГАМК. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - это непротеиногенная аминокислота, которая действует как нейротрансмиттер, посылая сигналы в ваш мозг.

Как хорошо известное успокаивающее средство для мозга и центральной нервной системы, он часто используется для улучшения сна. Интересно, что это также может помочь повысить уровень гормона роста.

Одно исследование показало, что прием добавки ГАМК приводит к увеличению HGH на 400% в покое и на 200% после упражнений.

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ГАМК также может повысить уровень гормона роста за счет улучшения сна, поскольку высвобождение гормона роста в ночное время связано с качеством и глубиной сна.

Важно правильно питаться, чтобы соматотропин расщеплял жиры более активно. Постарайтесь чаще употреблять рыбу, обогащенную Омега-3 и Омега-6, авокадо, орехи. В зимнее время применяйте БАДы, содержащие аргинин, лизиновую и глутаминовую кислоты.

Придерживаясь перечисленных советов, вы заметите, что через несколько недель повысится активность, выносливость при выполнении физических нагрузок. При усиленной выработке соматотропина кожа станет более упругой и подтянутой, словно сияя изнутри здоровьем. опубликовано econet.ru

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