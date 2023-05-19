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Сосновое масло: мощное средство, которое очищает дом, кожу и печень

Автор: Econet 19 мая 2023 5016
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Сосновое масло (масло кедрового ореха) производят из хвои. Масло сосны имеет очищающее, освежающее, бодрящее действие, отличается ярким и приятным древесным ароматом. Сосновое масло издавна применялось для очищения организма, уменьшения боли, снятия стресса. Вот 15 вариантов применения этого ценного продукта.

Сосновое масло: мощное средство, которое очищает дом, кожу и печень

Масло сосны содержит мощные активные вещества, убивающие бактерии, грибки, дрожжи и прочие патогены. Масло используется при астме, кашле, аллергии, респираторных инфекциях. Противовоспалительные и антиоксидантные компоненты в составе соснового масла помогают бороться с онкологией и защищать мозг, сердце, печень, кишечник.

Применение масла сосны

Свойства соснового масла. Как детоксицирующий ингредиент и природное средство дезинфекции сосновое масло вводят в смеси массажных масел, бытовые чистящие средства и освежители воздуха. Масло нормализует кровообращение, снимает отек, воспалительную боль в мышцах и суставах.

Действие соснового масла:

  • избавление дома от бактерий, грибов, патогенов, дрожжей,
  • уничтожение неприятных запахов,
  • снятие воспаления,
  • ослабление аллергии,
  • противодействие свободным радикалам,
  • терапия мышечных болей.

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15 способов применения соснового масла

1. Освежитель воздуха

Масло сосны - естественный дезодорант для дома, оно убивает бактерии и микробы, токсины воздуха, вызывающие простуду, грипп, головные боли, укрепляет иммунитет. Достаточно распылять масло сосны в продолжение 15–30 мин.

Сосновое масло: мощное средство, которое очищает дом, кожу и печень

2. Чистящее средство для дома

Хвойное масло поможет очистить поверхности в комнате, бытовую технику, ванную комнату, пол. Достаточно смешать несколько капель масла и воды в пульверизаторе, распылить на поверхность, протереть чистой тканью.

3. Очистка кастрюль и сковородок

Смешиваем несколько капель хвойного масла с пищевой содой и готовим густую пасту. Губкой можно удалить плесень, пятна загрязнения с посуды, кухонных поверхностей.

4. Мытье пола

Смешиваем полстакана столового уксуса и 10 капель соснового масла, выливаем в ведро с водой и моем полы.

5. Чистка стекол и зеркал

Масло сосны смешиваем с уксусом и протираем чистой тканью блестящие поверхности. 

6. Для обработки ковров

Добавляем 15–20 капель соснового масла в ведро с водой и протираем пятна на коврах. 

7. Гигиена мусорного ведра

Наносим на ватный тампон по 2 капли масла лимона и сосны, кладем на дно мусорного ведра, чтобы убить бактерии и удалить запах.

8. Удаление запаха обуви

Наносим несколько капель масла сосны и чайного дерева на обувную стельку.

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9. Против воспаления

Сосновое масло борется со свободными радикалами и воспалениями, которые способствуют хроническим болезням (например, артрит и онкология). Достаточно добавить 1-2 капли в чай.

10. Детоксикация

Чтобы стимулировать органы пищеварения, очистить печень, можно употреблять 1-2 капли масла сосны вместе с прочими очищающими продуктами (лимон, мед).  

11. От головной боли

Втираем несколько капель смеси масла сосны и кокосового масла в виски и грудь. Можно просто вдыхать масло при головной боли или распылять его в воздухе.

12. Уход за кожей

Масло сосны поможет при дерматологических проблемах (псориаз, бородавки, фурункулы, микоз, экзема, удалит перхоть и придаст блеск волосам. 

13. Снятие усталости

Масло сосны применяют при умственной и физической усталости, так как оно способствует улучшению мышления, внимательности, памяти.  

14. Снятие стресса

Соединяем масло сосны и масла лимона, бергамота или  ладана и применяем во время медитации / чтения. 

15. Против аллергии

Масло сосны борется с грибками воздуха, поэтому оно снижает количество токсинов, провоцирующих аллергические симптомы. Достаточно распылить масло сосны по вашему дому или просто вдыхать его из флакона.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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