Советы по питанию для поддержания здоровья надпочечников

Надпочечники – парные железы, которые находятся в зоне поясницы, над верхней частью почек. Это важный компонент эндокринной системы. Надпочечники контролируют реакцию организма на стресс через синтез гормонов адреналина и кортизола. Как поддержать состояние надпочечников при помощи питания?

В последнее время возрос интерес к такому состоянию как усталость надпочечников и дисфункция системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». Последние участвуют в регуляции стрессовой реакции организма. Есть ряд диетических протоколов и конкретных веществ, которые важны в поддержании нормальной реакции на стресс и функции оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».

Диетическая поддержка оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники»

Рекомендуется выбрать здоровый рацион с минимумом переработанных продуктов, сахара при параллельном балансе минералов.

Как питание влияет на здоровье надпочечников

Состояния организма по причине рациона, вызывающиго диабет, приводят к нарушению функций надпочечников с повышенной стрессовой реакцией, вероятно, из-за связи системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» и гомеостаза глюкозы.

Питание с высокой концентрацией фруктозы в подростковый период вызывает дисфункцию системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», повышение кортизола во время стресса и нарастание тревожности и депрессии во взрослом возрасте.

Питание с избытком жиров приводит к излишней чувствительности оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».

Даже диета с высокой концентрацией полезных жиров (кето диета) может способствовать дисфункции надпочечников.

Нормальный объем углеводов играет роль для здоровья надпочечников.

Хотя диета с минимумом углеводов улучшает маркеры метаболического синдрома, она повышает кортизол и С-реактивный белок. Рацион с ограничением углеводов провоцирует самый высокий показатель кортизола в сравнении с рационом с минимумом жиров и низким гликемическим индексом.

Рацион с ограничением белка в период полового созревания провоцирует гиперактивность надпочечников.

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Поиск пищевого протокола с грамотным балансом жиров, углеводов и белков, с максимумом ярких фруктов и овощей помогает поддержать функцию системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».

Есть ряд диет, которым рекомендуется следовать

растительная диета,

средиземноморская диета,

противовоспалительная диета.

Поддерживающие пищевые компоненты

Некоторые диетические компоненты имеют значение в поддержании функций надпочечников. Среди них:

Витамины комплекса B - тиамин, фолиевая к-та, B6, B12.

Источники: говядина, курица, рыба, листовая зелень, бобовые культуры, мясные субпродукты и злаковые.

Электролиты (Na, K, Mg, Ca,).

Продукты с высокой концентрацией Na и K: авокадо, листовая зелень, томаты.

Продукты с высокой концентрацией Са: семена чиа, молокопродукты, листовая зелень, сардины.

Продукты, с высокой концентрацией Mg: бананы, семена чиа, листовая зелень, орехи, тыквенные семечки.

Ферментированные продукты

Источники: Кефир, чайный гриб, квашеная капуста, йогурт.

Клетчатка

Источники: фрукты, бобовые, орехи, семена, овощи, цельнозерновые.

Омега-3 жирные кислоты

Источники: семена чиа, семена льна, жирные сорта рыб (лососевые).

Флавоноиды

Источники: какао, ярко окрашенные фрукты и овощи, чай.

Витамин С

Источники: капуста брокколи, киви, апельсин, перец, клубника.

Введение в пищевой протокол этих продуктов поможет нормальным функциям системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».опубликовано econet

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