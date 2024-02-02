Совместимость витаминов и микроэлементов: что нужно знать перед покупкой

Каждую секунду в нашем организме происходят сотни процессов и химических реакций. Для их поддержания требуются витамины и микроэлементы, которые ускоряют обмен веществ, становятся основой для кровяных телец, мышечных и нервных волокон. Но не все компоненты сочетаются между собой: иногда они мешают друг другу «работать», что сказывается на самочувствии человека.

Врачи давно изучают совместимость витаминов и микроэлементов, чтобы подобрать наиболее эффективные формулы и соединения. Многие фармацевтические компании отказываются от больших комплексов в пользу монопрепаратов, усиливая компоненты аминокислотами и натуральными экстрактами.

Как правильно сочетать витамины

При определенном сочетании можно значительно усилить пользу некоторых микроэлементов. Запомните основные рекомендации и применяйте их при необходимости:

Ретинол или витамин А вырабатывает зрительный пигмент, запускает регенерацию тканей. Процесс усиливается при добавлении аскорбиновой кислоты, витамина Е, цинка и железа. Но при переизбытке токоферола возникает аллергическая реакция или высыпания на коже.

Аскорбиновая кислота повышает всасываемость витаминов В5 и В9, поддерживает работу нервной системы. В сочетании с кальцием она укрепляет костную ткань. Одновременный прием с витаминами А и Е делает ее отличным антиоксидантом.

Витамин В12 можно принимать с другими микроэлементами этой группы и кальцием, не опасаясь его вымывания из костей пациента.

Витамин Д отлично работает в связке с фосфором и кальцием, защищая от переломов, остеопороза, снижения плотности костной ткани людей старшего возраста.

Токоферол или витамин Е – природный антиоксидант, поддерживающий эластичность и молодость кожи. Для повышения эффекта выбирайте комплексы с добавлением селена и аскорбиновой кислоты.

Витамин К важен для процесса кроветворения. Для его усвоения необходимо добавлять в пищу витамин В2. В сочетании с кальцием он отлично укрепляет кости.

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Микроэлементы не менее важны для полноценной работы нашего организма. Их часто сочетают с витаминами для усиления эффекта. Если возникает дефицит и развивается авитаминоз, принимайте их дополнительно в следующих комбинациях:

Железо необходимо для поддержания уровня гемоглобина и снижения гипоксии тканей. Для его усвоения организму требуется витамины А, В3 и аскорбиновая кислота.

Кальций – основной материал для построения костей. Он хорошо усваивается только в сочетании с витаминами В6 и В12, магнием, бором.

Фосфор «работает» в связке с витамином Д, заметно усиливая действие последнего. Это укрепляет костную ткань, иммунитет и нервную систему человека.

Магний необходим для сохранения спокойствия при стрессах. Его, как и цинк, лучше принимать с витаминами группы В.

Такой правильный прием приносит только пользу. Он исключает передозировку, снижает риск аллергической реакции и делает лечение более эффективным. В идеале рекомендуется предварительно сделать анализ, подтверждающий уровень определенного вещества в крови или тканях.

Несовместимость витаминов и минералов: основные позиции

При изучении полезных свойств врачи обнаружили, что некоторые вещества подавляют активность друг друга. Для получения пользы их рекомендовано принимать в один день, но с разницей в 4–6 часов. Наиболее «проблемные» комбинации:

Уровень кальция понижается при переизбытке в крови магния и железа, что провоцирует остеопороз и хрупкость костей.

Железо не усваивается из пищи и комплексов при одновременном приеме с магнием, токоферолом, хромом и витамином В12.

Медь не следует принимать с аскорбиновой кислотой, витамином Е и В5. При ее завышенных показателях практически не поступает в кровь железо, снижается уровень гемоглобина.

Магний мешает усвоению водорастворимых витаминов В1 и Е, подавляет поглощение тканями кальция, создавая дефицит.

Цинк не рекомендуется сочетать с кальцием и железом, пить в одном комплексе с фолиевой кислотой.

Врачи настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением и принимать витаминные комплексы без медицинских показаний. Высокие дозы некоторых витаминов и микроэлементов, их накопление в тканях могут спровоцировать ухудшение самочувствия, нарушение сна, тахикардию и другие осложнения.опубликовано econet

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