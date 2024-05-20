Список овощей, которые лучше есть сырыми

Всем известно, что в процессе термической обработки практически все продукты утрачивают свои ценные качества и теряют витамины и минералы. Вот 10 овощей, употребление которых в сыром виде принсет максимальную пользу организму.

Сегодня поговорим об овощах, которые предполагают употребление в сыром виде. Если их подвергать термической обработке (даже кратковременной), они утрачивают витамины и другие вещества, необходимые для здоровья, частично или даже полностью. А если вводить их в меню сырыми, эти овощи обогатят организм необходимыми элементами и соединениями.

Полезные сырые овощи

На какие вещества кулинарная обработка оказывает пагубное воздействие

Витамин С

Указанный витамин преобладает в цитрусах и определенном списке овощей Сюда относят белокочанную и брюссельскую капусту, брокколи.

Наглядный пример: за две минуты термической обработки томаты теряют 10% витамина С.

Витамин В1 (тиамин)

Тепловая обработка ускоряет разрушение витамина. Он присутствует в большом перечне овощей.

Еще витамины группы В

Как и тиамин, другие витамины В безвозвратно утрачиваются, когда продукты, их содержащие, подвергаются кулинарной обработке. Этот механизм особенно активен в процессе варки, так как указанные витамины являются водорастворимыми. Но есть оптимальный выход. Потерю витаминов можно свести к минимуму, если готовить блюда из продуктов, содержащих витамины В, без воды.

Энзимы

Богатый спектр всевозможных ферментов (к примеру, мирозиназа и индолы) содержится в крестоцветных овощах. Эти ферменты гибнут в процессе приготовления блюд. А ведь энзимы, имеющиеся в цветной, брюссельской капусте, кресс-салате, горчице, предупреждают развитие злокачественных новообразований.

Многие являются приверженцами полезной практики сыроедения. Но перед тем как перейти на сырую пищу, необходимо принять во внимание важные советы. А сейчас - больше информации о таких овощах.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Какие овощи целесообразно употреблять в сыром виде

Сладкий перец

Красный (или болгарский) перец – лидер среди овощей по содержанию витамина С. Данный витамин есть в изобилии в перцах самого разного (зеленого, желтого, оранжевого) цвета, но в красном перце его больше всего. В холе тепловой обработки витамина С станет в продукте в 4 раза меньше.

Чеснок

В чесноке имеется значительный показатель витаминов группы В, витамины С и РР. Кроме этого, чеснок - хороший источним холина. К сожалению, в ходе термической обработки львиная доля ценных веществ потеряется.

Кресс-салат

Кресс-салат содержит витамины А, В, С, Д, Е, К. Если вы используете его при приготовлении пиццы, омлета или другого блюда, предусматривающего термическое воздействие, большой процент ценных веществ утратится.

Спаржа

Спаржа - кладезь фолиевой кислоты, витаминов С, К, Е, А и витаминов комплекса В. К сожалению, в ходе обжаривания указанные вещества в большинстве своем потеряются.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Брокколи

Брокколи имеет в составе кальций, витамины А и С. Если сварить ее до 100%-ной готовности, вы на выходе будете иметь в два раза меньше ценных веществ в этой капусте.

Свекла

Свекла – еще один кладезь фолиевой кислотой, но в процессе варки овощ теряет до 30 % указанного вещества.

Имбирь

Сырой имбирь славится содержанием многих микроэлементов, витаминов В1, В2, С, А. В ходе термической обработки имбирь лишится своих ценных качеств.

Ключевая мысль данного направления здорового питания, что целесообразно употреблять в пищу обилие овощей и фруктов в любом виде – приготовленном или сыром. Овощи и фрукты на вашем столе - это залог здороьвья и долгой, полноценной жизни. Поэтому, если вы еще не сделали этого, пересмотрите свое меню в пользу указанных продуктов. Преимуществом сыроедения еще является и то, что оно поможет вам без труда избавиться от лишнего веса, подарить крепкое здоровье и прекрасное самочувствие.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet