Способы сбалансировать женские половые гормоны без приема сильнодействующих препаратов

✅Менопауза сигнализирует, что яичники производят меньше эстрогена, и вы больше не можете забеременеть. У разных женщин этот период начинается на различном жизненном этапе, но типичный диапазон наступления менопаузы составляет от 45 до 55 лет.
Эфирные масла тысячелетиями использовались для лечения множества проблем со здоровьем. Учитывая их универсальность и эффективность, неудивительно, что они могут помочь вам сбалансировать гормоны. Многие женщины добились успеха, наружно применяя эфирные масла для облегчения предменструального синдрома (ПМС), менструальных спазмов и других симптомов.
Некоторые пользуются ароматическими свойствами эфирных масел, распыляя их в воздухе, а другие смешивают их с английской солью для приема терапевтических ванн.
Продолжают появляться доказательства того, что эфирные масла могут облегчить протекание менопаузы. Эта тема актуальна для многих моих читательниц и об этом стоит задуматься.
Хотя вы можете думать о менопаузе, как о периоде жизни, с медицинской точки зрения она определяется как прекращение менструации у женщины на 12 месяцев. Менопауза сигнализирует, что яичники производят меньше эстрогена, и вы больше не можете забеременеть.
У разных женщин этот период начинается на различном жизненном этапе, но типичный диапазон наступления менопаузы составляет от 45 до 55 лет. Средний возраст – 51 год, но большинство женщин испытывают эту «перемену в жизни» примерно в том же возрасте, когда это произошло у их матерей.
Раньше у женщин в менопаузе было мало возможностей контролировать большое количество признаков и симптомов, которые ее сопровождают. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), которая является одним из основных методов лечения, связывается с некоторыми формами рака.
Инициатива по охране здоровья женщин (WHI) провела обширное исследование с участием 160000 женщин в постменопаузе, которое показало, что гормональная терапия с эстрогеном и прогестином подходит не всем женщинам. На самом деле у женщин, которые не проходили процедуру гистерэктомии, ЗГТ резко увеличила риск развития рака молочной железы, деменции и инсульта.
Если вы уже достигли менопаузы, вы, вероятно, знакомы со многими из распространенных признаков и симптомов, которые ее сопровождают. Имейте в виду, что некоторые из следующих проблем может возникнуть во время перименопаузы, переходной стадии, ведущей к менопаузе, которая может продолжаться 8-10 лет.
Помимо ЗГТ, врачи часто предлагают лечение или лекарства, ориентированные на конкретные симптомы, которые возникают до и во время менопаузы. Вместо того, чтобы лечить совокупность отдельных симптомов, я рекомендую вам разработать план лечения, который направлен на менопаузу в целом, а не на потерю костной массы, приливы и т.д. по отдельности.
Хотя мне говорили, что симптомы менопаузы могут раздражать, при правильном лечении они не должны снижать общее качество жизни. Тем не менее, некоторые женщины могут испытывать ужасающе изнурительные симптомы до и во время менопаузы. Если это касается вас, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед проведением какого-либо лечения, особенно до начала экспериментов с альтернативными средствами.
Если вы принадлежите растущему сегменту женщин, которым некомфортна идея использования обычного ЗГТ для лечения симптомов менопаузы или перименопаузы, особенно учитывая результаты исследования WHI, вы можете подумать об эфирных маслах.
Хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения их эффективности, эфирные масла могут помочь вам управлять определенными симптомами, связанными с менопаузой. Очевидно, что тело каждой женщины уникально и по-разному реагирует на лечение, в том числе маслами.
Для получения оптимальных результатов, я рекомендую вам сотрудничать с врачом и другими практиками холистической медицины, чтобы найти средства, которые наилучшим образом решат ваши проблемы. При надлежащем медицинском наблюдении, эфирные масла могут быть недостающим ингредиентом, который нужен вашему организму.
Эфирные масла могут дать вам «лучшее из обоих миров», помогая облегчить большинство назойливых симптомов менопаузы, тем самым давая возможность избежать потенциально вредных традиционных методов лечения. Для некоторых женщин риски неблагоприятных последствий существенно снижаются при использовании природных веществ, таких как эфирные масла.
Ниже приведены некоторые эфирные масла, которые предположительно обладают способностью снимать симптомы менопаузы. Я советую вам начать с небольшой порции одного масла и осторожно увеличивать дозировку и добавлять другие.
В идеале, консультируйтесь у квалифицированного профессионала или практикующего врача, специализирующегося на эфирных маслах который имеет опыт работы с балансировкой гормонов.
Шалфей — Известно, что он облегчает боль при ПМС, приливы, снимает стресс и улучшает гормональный баланс
Герань — Было показано, что она помогает сбалансировать гормоны и улучшить настроение, а также способствует регулярности менструального цикла во время перименопаузы; также предполагается, что она имеет успокаивающее и противодепрессивное воздействие
Лаванда — Давно известно, что она способствует релаксации и сну; на данный момент считается, что она помогает сбалансировать гормоны, ослабить спазмы, снять стресс и облегчить связанные с менопаузой головные боли, учащенное сердцебиение и приливы
Сосна — Считается, что она помогает уменьшить потерю костной ткани и защищает от остеопороза
Роза — Предлагается в качестве укрепляющего средства для матки, что может привести к улучшению настроения и снижению всплесков
Витекс священный — Также известный как авраамова ягода и бальзам Авраама; давно считается, что он помогает при нерегулярных менструациях и перепадах настроения
Вы можете использовать эти масла в качестве ароматерапии, распыляя их в воздух, что позволит вам реализовать их многочисленные преимущества без потенциальных рисков наружного или внутреннего применения. Диффузоры эфирных масел можно купить в Интернете или в местном магазине естественного здоровья.
Многие женщины считают, что полезно делать массаж с эфирными маслами в тот момент менструального цикла, когда вашему телу нужна поддержка. При использовании во время массажа, лучше разбавить эфирные в масле-основе, таком как кокосовое или жожоба.
Хотя масло мяты перечной не рекомендуется при менопаузе, было показано, что оно положительно влияет на головные боли. Если вы страдаете от головной боли во время менструального цикла, вы можете втирать его прямо в лоб пальцами или с помощью шарикового аппликатора.
Вот несколько рецептов смесей эфирных масел, которые помогут вам почувствовать благополучие во время ежемесячного менструального цикла, добавив их в ванну или в массажное масло.
Вы можете также смешать 3 капли шалфея, 3 капли можжевельника и 3 капли ромашки и 30 мл масла-носителя. Мягко массируйте эту смесь по часовой стрелке вокруг живота.
Почти само собой разумеется, что натуральность эфирных масел не означает, что они безопасны при любом применении. Их лекарственные формы, дозировка и качество сильно разнятся. Избегайте приема эфирных масел внутрь, даже если вы уверены, что они высокого качества. Эфирные масла исключительно мощны и могут вызвать раздражение рта, пищевода или желудка. Также могут произойти другие более серьезные последствия.
Некоторые масла могут раздражать кожу даже в небольших количествах. По этой причине лучше обращаться с эфирными маслами как с любым другим лекарством, приняв следующие меры предосторожности:
Как я уже говорил, осознаете вы это или нет, ваш образ жизни оказывает огромное влияние на общее здоровье и жизненные силы. То, что вы едите, сколько вы тренируетесь и качество вашего сна имеют положительное или отрицательное влияние на ваши гормоны. Помимо эфирных масел, женщины, которые хотят избежать ЗГТ, также могут рассмотреть следующие варианты:
Как уже упоминалось выше, омега-3 являются важной частью уравнения, если вы хотите сбалансировать гормоны естественным образом. В исследовании, опубликованном в «Акушерском и гинекологическом опросе», подчеркивается важность жиров омега-3 для здоровья женщин. Некоторые из потенциальных преимуществ омега-3, о которых говорят исследователи:
Я часто говорю о важности выбора высококачественного источника жиров омега-3 животного происхождения, таких как анчоусы, сардины или пойманный в дикой природе аляскинский лосось. Если эти варианты вам не подходят, вы можете рассмотреть вопрос о высококачественной добавке рыбьего жира или масла криля, который является моим личным фаворитом.
Чтобы вы не подумали, что вся гормонотерапия вредна, важно отметить, что многие женщины почувствовали облегчение симптомов менопаузы и перименопаузы после приема биоидентичных гормонов. Поскольку они легко доступны в рецептурной аптеке (требуется рецепт врача), я рекомендую избегать синтетических и животных эстрогенов в заместительной гормональной терапии.
Три типа эстрогенов, которые обычно используется в биоидентичных ЗГТ: эстрадиол, эстриол и эстрон. Часто выписывают препарат Tri-EST, который содержит 80 процентов эстриолов и по 10 процентов эстрадиола и эстрона. Эстриол считается самым безопасным из трех и его наиболее часто прописывают.
Он использовался в течение многих десятилетий, и я считаю его особенно полезным после гистерэктомии. Я также рекомендую использовать натуральный прогестерон вместо синтетических прогестинов. Есть основания полагать, что синтетические прогестины ответственны за многие побочные эффекты гормональной терапии.
Натуральный прогестерон изготавливается из вещества, называемого диосгенин, который обычно извлекается из дикого мяса или соевых бобов. Несмотря на то, что он может быть извлечен из сои, это высокоочищенный гормон, который не содержит абсолютно никаких остатков проблемных соевых веществ.
Выбираете ли Вы эфирные масла, диету и изменения образа жизни или естественные гормоны (или сочетание всех трех), я надеюсь, что вы осознаете, что есть много здоровых вариантов, которые поддержат вас до и во время менопаузы.опубликовано econet
Автор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ua/
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