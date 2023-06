Старение мозга: Чем больше у вас интеллектуальной нагрузки, тем выше ваша защита от старения мозга!

Чем больше у вас интеллектуальной нагрузки на протяжении всей жизни, тем выше ваша защита от старения мозга, неврологической травмы и даже прочих болезней! Чем выше уровень когнитивного резерва, тем с меньшим когнитивным дефицитом вы будете переносить даже уже возникшую болезнь

Еще 30 лет назад ученые, изучая мозг, обратили внимание, что у части людей обнаруживаются выраженное накопление бляшек и другие признаки болезни Альцгеймера. Но при этом при жизни у этих пациентов не было признаков болезни. Почему? Оказалось, все дело в мозге – их мозг был чуть больше по массе и имел больше нейронов и синаптических связей, чем в среднем по возрастной группе. Таким образом, больший мозг защищал и компенсировал уже возникшие нейродегенеративные заболевания. (Clinical, pathological, and neurochemical changes in dementia: a subgroup with preserved mental status and numerous neocortical plaques". Annals of Neurology. 23 (2): 138–44.)

Старение мозга, когнитивный резерв, или почему «приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте»

Ученые назвали это явление – когнитивный резерв. При обучении, интеллектуальных усилиях, изучении нового (включая освоение новых двигательных паттернов) происходит стимуляция нейропластичности на всех уровнях: синаптическая пластичность, нейронное ремоделирование (больше шипиков и ветвистее аксоны), нейрогенез (да-да, новые нейроны появляются и у взрослых людей).

Чем больше накапливается новых отростков и связей, тем выше резерв. Макроскопически это проявляется в виде усиления извилистости коры головного мозга. Так что шутки про извилины правдивы, действительно есть корреляция между числом и глубиной извилин, интеллектом и когнитивной гибкостью.

Как мы знаем, мозг пластичен, и полученные, скажем при изучении нового языка нейронные связи, могут с легкостью использоваться и для других задач. А при заболевании они могут снять на себя функции поврежденных структур, компенсируя болезнь. Мы можем сравнить когнитивный резерв с еще одним топливным баком, который позволит нашему мозгу дольше работать. Или сравнить его с запасным командным пунктом, который может взять на себя управление при проблеме.

Наблюдения показывают, что, например, билингвалы, заболевают Альцгеймера на 4,3 года позже, а симптомы у них проявляются на 5,1 года позже, чем в группе знающих один язык. В целом повышение мозговой активности в среднем на 33% снижает риск Альцгеймера, вот такой вот нейротропный эффект знания! Знаменитое исследование монахинь показало, что ранняя разница в плотности изложения идей и словарном запасе коррелирует с болезнями в старости.

Вывод простой: лишнего знания не бывает! И запас здесь карман не тянет, а мозг защищает! Чем больше у вас интеллектуальной нагрузки на протяжении всей жизни, тем выше ваша защита от старения мозга, неврологической травмы и даже прочих болезней! Чем выше уровень когнитивного резерва, тем с меньшим когнитивным дефицитом вы будете переносить даже уже возникшую болезнь (Neuropsychologia. 2009 Aug; 47(10): 2015–2028.Cognitive Reserve).опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

