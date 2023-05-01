Сто болезней, которые лечит обычная мята

Мята хорошо известна не только освежающим ароматом, но и ценными терапевтическими свойствами: эта трава помогает при самых различных заболеваниях. Листья мяты применяют в свежем и сушеном виде, из них готовят отвары и настои. О каких противопоказаниях к употреблению мяты необходимо знать?
Чай из мяты считается известным успокаивающим напитком, он имеет благотворное влияние на нервную систему. Как еще можно применять данное растение с приятным запахом в лечебных целях? Перечная мята обладает тонизирующим эффектом и помогает в профилактике таких проблем со здоровьем, как воспаления, инфекции, дисфункции пищеварения, диабет и многих других. Стоит узнать подробнее об этом растении, а также при каких заболеваниях оно помогает, и в каком случае может принести вред организму.
Целительная перечная мята
Состав
Трава имеет в своем составе высокую концентрацию ментолового масла (листья – 5%, соцветия – 6%), по этой причине мята активно используется в сфере фармацевтики. Из ее листьев получают ментол, дальше из него производят медикаментозные средства.
При местном применении ментолового масла проявляется его раздражающий и охлаждающий эффект. Кроме того, указанное масло имеет выраженное бактерицидное действие.
расширяет сосуды и, как следствие, снижает давление;
успокаивает нервную систему;
восстанавливает функции кишечника и его моторику;
оптимизирует функции пищеварительной системы;
стимулирует желчеотток;
оптимизирует функции мозга;
оптимизирует функции памяти;
имеет действие против онкологических заболеваний;
при терапии герпеса;
при насморке и простуде (капли в нос с мятой)
восстановление организма при туберкулезе;
при терапии пневмонии;
нивелирует болезненные симптомы климакса;
сглаживает проявления ПМС;
позитивно воздействует на работу сердечной мышцы;
при простудах, ангине, фарингите;
при терапии гинекологических недугов;
при головной боли (приложить ко лбу свежие листья);
при повышенной кислотности;
при воспалениях в полости рта (отвар из листьев)
при грибковых кожных инфекциях (кашица из измельченных листьев);
стимулирующее действие на желчный пузырь и печень.
Кроме того, перечная мята избавит от тошноты и метеоризма. Растение помогает при астме (если у больного нет непереносимости растения), воспалениях в бронхах и легких, при гинекологических недугах и проблемах сердечно-сосудистого характера. Лица, страдающие проблемами с сердцем, с помощью мяты могут снизить учащенное сердцебиение.
Мята для кожи
Мята издавна применялась при уходе за чувствительно кожей лица (примочки из настоя/отвара растения). Растение оказывает тонизирующий эффект на кожу, снимает зуд и борется с высыпаниями и покраснениями. Как приготовить мятный настой: взять 1 ст. ложку сушенных мятных листьев. Залить кипятком и настаивать 30-40 мин., процедить. Настой используется как лосьон для лица и тела.
При сахарном диабете: смесь из листьев мяты и измельченных одуванчиковых корней). Смешать 3 ч. ложки мятных листьев с 1 ч. ложкой корней одуванчика, прокипятить 5-7 мин. и настаивать полчаса. Употреблять перед едой 2-4 раза в день.
Для улучшения сна и оптимизации эмоционального фона. 2 листика мяты положить в стакан с чаем (любым). Пить непосредственно перед сном.
При тошноте, спазмах кишечника, изжоге, отрыжке. В 0,5 л кипятка добавить 2 ч. ложки сушеной мяты, настаивать 15 мин., далее процедить через сито. Принимать этот настой 4 раза в день по 50 мл.
Судороги, ревматические, артрические боли, воспаления на коже и зуд. Взять 200 мл кипятка и 1 ст. ложку мяты. Настаивать в термосе 30 мин. Указанное средство поможет и при проблемах с печенью и желчным пузырем. Пить каждые 2 часа по 1 ст. ложке. Потогонное и отхаркивающее средство. Взять 300 мл воды и 2 ст. ложки мяты. Залить траву кипятком и настаивать полтора часа. Пить 5 раз в сутки по 1 ст. столовой ложке
При фарингите, ларингите, ангине. Применяются ингаляции на базе отваров перечной мяты.
При климаксе и менструальных болях. Взять 2 ст. ложки мяты и залить 0,5 л кипятка, далее отправить на водяную баню на 5 мин. Пить по 1/3 стакана 2 раза в сутки.
Противопоказания
Любое целительное растение имеет свои противопоказания к употреблению.
Пониженное давление.
Варикоз.
Аллергия.
Для мужчин (мята негативно действует на половые функции).
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