Сто болезней, которые лечит обычная мята

Мята хорошо известна не только освежающим ароматом, но и ценными терапевтическими свойствами: эта трава помогает при самых различных заболеваниях. Листья мяты применяют в свежем и сушеном виде, из них готовят отвары и настои. О каких противопоказаниях к употреблению мяты необходимо знать?

Чай из мяты считается известным успокаивающим напитком, он имеет благотворное влияние на нервную систему. Как еще можно применять данное растение с приятным запахом в лечебных целях? Перечная мята обладает тонизирующим эффектом и помогает в профилактике таких проблем со здоровьем, как воспаления, инфекции, дисфункции пищеварения, диабет и многих других. Стоит узнать подробнее об этом растении, а также при каких заболеваниях оно помогает, и в каком случае может принести вред организму.

Целительная перечная мята

Состав

Трава имеет в своем составе высокую концентрацию ментолового масла (листья – 5%, соцветия – 6%), по этой причине мята активно используется в сфере фармацевтики. Из ее листьев получают ментол, дальше из него производят медикаментозные средства.

При местном применении ментолового масла проявляется его раздражающий и охлаждающий эффект. Кроме того, указанное масло имеет выраженное бактерицидное действие.

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Целители советуют пить чай с перечной мятой при приступах менструальных болей (напиток поможет снизить болевые ощущения).

Состав листьев мяты:

витамин С и витамины комплекса В;

пинен, ясмон, ментофурон, пиперитон,

каротин;

дубильные химические соединения и горечи;

органические кислоты;

микроэлементы натрий (Na), фосфор (P), магний (Mg) и кальций (Ca);

клетчатка;

белки;

жиры;

смолистые вещества;

углеводы;

сахара.

Терапевтические и профилактические свойства

Мята, прежде всего, – прекрасное болеутоляющее и сосудорасширяющее средство.

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Целительный эффект мяты и применение:

устраняет болевые ощущения;

имеет противовоспалительный эффект;

расширяет сосуды и, как следствие, снижает давление;

успокаивает нервную систему;

восстанавливает функции кишечника и его моторику;

оптимизирует функции пищеварительной системы;

стимулирует желчеотток;

оптимизирует функции мозга;

оптимизирует функции памяти;

имеет действие против онкологических заболеваний;

при терапии герпеса;

при насморке и простуде (капли в нос с мятой)

восстановление организма при туберкулезе;

при терапии пневмонии;

нивелирует болезненные симптомы климакса;

сглаживает проявления ПМС;

позитивно воздействует на работу сердечной мышцы;

при простудах, ангине, фарингите;

при терапии гинекологических недугов;

при головной боли (приложить ко лбу свежие листья);

при повышенной кислотности;

при воспалениях в полости рта (отвар из листьев)

при грибковых кожных инфекциях (кашица из измельченных листьев);

стимулирующее действие на желчный пузырь и печень.

Кроме того, перечная мята избавит от тошноты и метеоризма. Растение помогает при астме (если у больного нет непереносимости растения), воспалениях в бронхах и легких, при гинекологических недугах и проблемах сердечно-сосудистого характера. Лица, страдающие проблемами с сердцем, с помощью мяты могут снизить учащенное сердцебиение.

Мята для кожи

Мята издавна применялась при уходе за чувствительно кожей лица (примочки из настоя/отвара растения). Растение оказывает тонизирующий эффект на кожу, снимает зуд и борется с высыпаниями и покраснениями. Как приготовить мятный настой: взять 1 ст. ложку сушенных мятных листьев. Залить кипятком и настаивать 30-40 мин., процедить. Настой используется как лосьон для лица и тела.

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Рецепты народной медицины с мятой:

При сахарном диабете: смесь из листьев мяты и измельченных одуванчиковых корней). Смешать 3 ч. ложки мятных листьев с 1 ч. ложкой корней одуванчика, прокипятить 5-7 мин. и настаивать полчаса. Употреблять перед едой 2-4 раза в день.

Для улучшения сна и оптимизации эмоционального фона. 2 листика мяты положить в стакан с чаем (любым). Пить непосредственно перед сном.

При тошноте, спазмах кишечника, изжоге, отрыжке. В 0,5 л кипятка добавить 2 ч. ложки сушеной мяты, настаивать 15 мин., далее процедить через сито. Принимать этот настой 4 раза в день по 50 мл.

Судороги, ревматические, артрические боли, воспаления на коже и зуд. Взять 200 мл кипятка и 1 ст. ложку мяты. Настаивать в термосе 30 мин. Указанное средство поможет и при проблемах с печенью и желчным пузырем. Пить каждые 2 часа по 1 ст. ложке. Потогонное и отхаркивающее средство. Взять 300 мл воды и 2 ст. ложки мяты. Залить траву кипятком и настаивать полтора часа. Пить 5 раз в сутки по 1 ст. столовой ложке

При фарингите, ларингите, ангине. Применяются ингаляции на базе отваров перечной мяты.

При климаксе и менструальных болях. Взять 2 ст. ложки мяты и залить 0,5 л кипятка, далее отправить на водяную баню на 5 мин. Пить по 1/3 стакана 2 раза в сутки.

Противопоказания

Любое целительное растение имеет свои противопоказания к употреблению.

Пониженное давление.

Варикоз.

Аллергия.

Для мужчин (мята негативно действует на половые функции).

Беременность и этап лактации.*опубликовано econet

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