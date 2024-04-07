Стресс: симптомы головной боли, вызванной нервным напряжением

Стресс является натуральным процессом, который представляет собой ответ на необходимость адаптироваться к окружающей среде. С другой стороны, хронический и интенсивный стресс способен навредить нашему здоровью.
Под стрессом мы подразумеваем напряжение, вызванное различными трудными ситуациями и утомляющими обстоятельствами. При этом стресс способен привести к появлению психологических расстройств и негативных психосоматических реакций. Необходимо отметить, что стресс может сопровождаться различными симптомами, которые могут быть более или менее интенсивными. В некоторых случаях мы можем испытывать лёгкое давление в голове или головные боли, напоминающие мигрень.
Характер симптомов стресса зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Так, у кого-то нервное напряжение сопровождается мигренью, головной болью, бессонницей. Другие же начинают испытывать сильную слабость.
Если головная боль беспокоит человека чаще 2 раз в неделю и не исчезает на протяжении нескольких месяцев, можно говорить о её хроническом характере.
При этом головная боль может быть вызвана как и физическими (например, аллергией, вызывающей синусит), так и психическими факторами (сильным беспокойством).
Что касается психических факторов, то чаще всего такая головная боль оказывается вызвана стрессом.
Головная боль, вызванная стрессом, не имеет никакого отношения к нарушению структур головного мозга и другим серьёзным заболеваниям.
Корни стресса необходимо искать в хроническом беспокойстве. Нужно помнить о том, что существует огромная разница между этими двумя понятиями — думать и беспокоиться.
Когда мы думаем, мы пытаемся отыскать решение имеющимся проблемам. Беспокойство же вызывает у нас своеобразный паралич мышления, когда мы зацикливаемся на одной и той же мысли. Это утомляет наш интеллект и вызывает головную боль.
Что касается психологии, то данная область испытывает оживлённый интерес к изучению этого расстройства. Известно, что стресс оказывает воздействие на химические процессы, протекающие в головном мозге человека, нарушает гармоничное состояние мускулатуры, позвонков и нервов черепа.
Возрастающее напряжение вызывает у нас появление головной боли.
Лёгкий и преходящий стресс не приносит никакого вреда нашему здоровью. Другое дело, если нервное напряжение приобретает хронический характер и заставляет наш организм постоянно быть начеку. Это неизбежно приводит к ослаблению защитных сил нашего организма, вызывает у нас слабость, усталость, головные боли и т. д.
Вызванная стрессом головная боль появляется в результате сокращения мускулатуры шеи и напряжения кожного покрова головы.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Если лёгкую головную боль можно устранить с помощью домашних средств, сильная и хроническая головная боль требует внимания медицинского специалиста.
Помимо головной боли стресс может вызывать у нас мышечное напряжение и сжимание челюстей. Все это может приводить к появлению интенсивных болей, снижающих качество нашей жизни.
Именно поэтому так важно уметь грамотно управлять ситуациями, негативным образом влияющими на наше настроение. В этом тебе помогут следующие рекомендации:
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий