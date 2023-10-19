Сухая чистка кожи: польза и как делать

Можете ли вы представить себе ежедневную рутину, которая занимает всего пять минут, имеет потрясающую пользу для здоровья, практически бесплатна, заставляет вашу кожу сиять и дает действительно хорошее ощущение? Сухая чистка зубов существует уже давно, но эта зачастую простая в использовании процедура естественного ухода за кожей сегодня практически не практикуется. Сухая чистка помогает очистить поры и вывести токсины, которые попадают под кожу.

Знаете ли вы, что наша кожа считается органом? Это правда, и поэтому это самый большой орган в человеческом теле. Поскольку треть токсинов организма выводится через кожу, этот сверхбольшой орган требует ежедневного внимания.

Кожа также отвечает за выработку антибактериальных веществ, защищающих вас от инфекций, а под воздействием солнца кожа помогает организму вырабатывать столь необходимый витамин D.

Что такое сухая чистка кожи?

Похоже, что сухая чистка щеткой веками использовалась скандинавами и русскими. Более 30 лет назад финский врач по имени Пааво Айрола прописал своим пациентам эту технику для детоксикации, отшелушивания и стимуляции кожи.

Щетка должна быть из натуральных волокон. Натуральные волокна помогают избавиться от омертвевшей кожи и повышают способность кожи к детоксикации.

Преимущества

1. Отшелушивает омертвевшую кожу.

В подростковом возрасте и в возрасте от 20 лет сухая чистка не нужна, потому что кожа автоматически обновляется. Однако, когда вы становитесь старше, полезно отшелушивать один или два раза в неделю, чтобы обновить кожу и удалить омертвевшие клетки кожи, чтобы ваша кожа выглядела более свежей и здоровой.

Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить и не травмировать кожу. Вы же не хотите разрушить защитный слой кожи или вызвать раздражение чувствительной кожи, на которой может возникнуть инфекция.

Слишком сильное отшелушивание также может привести к обезвоживанию кожи, а это последнее, что вам нужно.

2. Может стимулировать лимфатическую систему.

Поскольку ваша кожа способствует детоксикации организма, важно поддерживать ее здоровье, чтобы она могла выполнять свою работу. Однако, если в вашей коже слишком много токсинов или омертвевших клеток, она может оказаться не в состоянии выводить отходы из организма настолько эффективно, насколько это необходимо.

Сухая чистка кожи щеткой может помочь вашей лимфатической системе, которая удаляет токсины из организма и в конечном итоге помогает предотвратить заболевание.

Когда в организме накапливается воспаление, это может привести к тому, что организму будет трудно бороться с этим воспалением. Если кожа здорова, она может помочь высвободить эти токсины, и организму не придется прилагать столько усилий, чтобы избавиться от них.

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3. Уменьшает целлюлит

Все ненавидят целлюлит, и кажется, что избавиться от него так сложно. Целлюлит — это появление творожистой кожи, преимущественно встречающееся на ногах, ягодицах, животе и тыльной стороне рук. Это часто вызвано задержкой жидкости, недостатком кровообращения, слабой структурой коллагена и повышенным содержанием жира в организме, а также гормональным дисбалансом, заболеваниями, генетикой, плохим питанием и токсичностью.

Целлюлит чаще всего встречается у подростков и взрослых женщин, но он может быть и у мужчин. Несмотря на множество заявлений о методах лечения, сухая чистка может помочь стимулировать клетки и вывести токсины из-под кожи (поскольку исследования показали, что стимуляция лимфатической системы может улучшить целлюлит), что может действовать как естественное средство от целлюлита и даже уменьшать его проявления.

4. Очищает поры

Доктор Синтия Тайк, доктор медицинских наук, кардиолог, получивший образование в Гарварде, и автор книги «Ваше яркое сердце» говорит нам, что со временем ваши поры могут забиваться омертвевшими клетками кожи, загрязняющими веществами и косметикой. Это заставляет печень и почки усердно работать, чтобы избавиться от шлаков.

Растирание сухой кожи щеткой очищает поры вашей кожи и помогает ей усваивать больше питательных веществ, что способствует здоровью кожи и позволяет токсинам высвобождаться немного легче.

5. Снимает стресс

Еще одним преимуществом сухой чистки является то, что она похожа на массаж в плане снижения стресса, что полезно для вашего здоровья, поскольку устраняет беспокойство. Исследование показало, что массаж всего тела эффективен в снижении тревоги и стабилизации жизненно важных функций у пациентов с острыми коронарными заболеваниями. Сухая чистка похожа на массаж, помогая вам расслабиться, но она намного дешевле, поскольку вы можете делать ее самостоятельно.

Подобно массажу рук, сухая чистка может обеспечить столь необходимое естественное снятие стресса . Когда вы меньше подвержены стрессу, ваше тело гораздо быстрее восстанавливается от любого болезнетворного воспаления, которое может возникнуть.

Знаете ли вы, что от 75 до 90 процентов всех посещений врача связано со стрессом? Когда вы испытываете стресс, это вызывает изменения в гормонах, которые могут усилить воспаление и вызвать различные другие проблемы.

Если вы испытываете стресс в течение длительного периода времени, это может быть опасно и способно увеличить риск:

сердечное заболевание

диабет

увеличение веса или ожирение

психические расстройства

аутоиммунные заболевания

расстройства пищеварения

Поэтому поиск способов помочь устранить стресс имеет решающее значение. Сухая чистка — простой способ сделать это.

Как проводить сухую чистку кожи

Чтобы правильно сдеть сухую чистку кожи, необходимо выполнить несколько шагов. Немного попрактиковавшись, вы сможете насладиться этим замечательным преимуществом, и ваша кожа скажет вам спасибо.

Вы не только почувствуете себя лучше, но и ваша кожа снова обретет молодой вид.

Вот как правильно использовать щетку:

Купите щетку из натуральной щетины с длинной ручкой, чтобы можно было охватить все участки тела. Избегайте синтетических кистей.

Снимите всю одежду и встаньте в ванну или душ.

Не мочите кожу. Она должна быть только сухой.

Начиная с ступней, двигайтесь длинными размашистыми движениями к сердцу. Растирание от сердца может оказать дополнительное давление на клапаны вен и лимфатических сосудов, вызывая разрывы сосудов и варикозное расширение вен .

Разотрите каждую область несколько раз, перекрывая друг друга по ходу движения, чтобы не пропустить ни одного места. Будьте осторожны с более чувствительными областями, такими как грудь. Возможно, вам стоит избегать области сосков. Первые несколько раз кожа может казаться более чувствительной, но при регулярном использовании сухой щетки ваша кожа станет менее чувствительной.

Расчесав все тело, примите душ.

После того, как вы приняли душ, промокните кожу насухо и нанесите на все тело натуральное масло, например масло шиповника, оливковое или кокосовое.

Меры предосторожности

1. Чувствительная кожа

Сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что вы не слишком чувствительны к этому действию. Затем раз в неделю проводите сухую чистку всего тела.

Как только вы почувствуете себя комфортно в процессе и убедитесь, что у вас нет раздражения, вы можете пару раз в неделю растирать все тело сухой щеткой. Более того, это может вызвать обезвоживание.

Удаляя внешний слой, вы удаляете столь необходимую защиту, которую обеспечивает ваша кожа, поэтому лучше не сушить кожу слишком часто.

2. Будьте осторожны

Важно быть осторожным при сушке кожи. Вы же не хотите повредить ее и вызвать еще большее воспаление.

Также убедитесь, что у вашей щетки мягкая щетина.

3. Растирания к сердцу

Кисть по направлению к сердцу, чтобы избежать давления на клапаны вен и лимфатических сосудов.

4. Расслабьтесь

Частью процесса является снижение стресса. Расслабьтесь, не торопитесь и наслаждайтесь этим временем для себя.

5. Почистите щетку

Очищайте щетку водой с мылом не реже одного раза в неделю и дайте ей высохнуть на воздухе, чтобы на ней не скопилась плесень.опубликовано econet

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