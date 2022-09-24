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Сухая кожа на локтях: Сигнал организма о помощи

Автор: Econet 24 сентября 2022 6322
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Кожа на локтях без должного ухода быстро становится сухой и грубой. Почему это происходит и как правильно ухаживать за кожей в этой области? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Сухая кожа на локтях: Сигнал организма о помощи

Проблему повышенной сухости кожи на локтях нельзя оставлять без внимания. Существует несколько простых способов, позволяющих изменить ситуацию не прилагая особых усилий. Но изначально важно разобраться в причинах появления этой проблемы.

Почему кожа на локтях становиться сухой?

Основными причинами, вызывающими сухость кожи на локтевом изгибе являются:

  • частая сидячая работа;
  • ношение одежды из синтетических материалов;
  • температурные перепады;
  • нехватка A и E витаминов;
  • проблемы с эндокринной системой;
  • анемия;
  • гипертония;
  • артроз;
  • повышенный уровень сахара в крови.

Учитывая, что спровоцировать проблему могут серьезные заболевания, параллельно с уходом рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту (терапевту, дерматологу либо эндокринологу).

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Сухая кожа на локтях: Сигнал организма о помощи

Рекомендации по уходу

На локтевых изгибах кожа всегда немного грубее, чем на других участках тела. Это обусловлено минимальным количеством в этой зоне сальных желез, секрет которых мог бы предотвратить потерю влаги. Если регулярно не ухаживать за кожей, она может сильно огрубеть, что спровоцирует образование трещин. Уход подразумевает применение отшелушивающих и смягчающих средств.

1. Для отшелушивания можно приготовить скраб – смешать в равных частях сметану, мед, соль и кофейную гущу, затем нанести смесь на проблемные участки на пять минут.

2. Также для отшелушивания подойдет пилинг. Для его приготовления следует разрезать пополам грейпфрут, измельчить кожуру вместе с мякотью и нанести на локти на двадцать минут.

3. Для смягчения кожи нужно регулярно обрабатывать ее увлажняющим кремом.

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4. Для осветления кожи можно использовать сок квашеной капусты либо лимона. Достаточно смочить в нем ватный диск и приложить его на двадцать минут к проблемной зоне.

5. Также для осветления подходит маска из перекиси водорода, лимонного сока, соли и сметаны. Достаточно смешать по чайной ложке каждого ингредиента и нанести смесь на локти, а через сорок минут смыть остатки макси и увлажнить кожу кремом.

Если регулярно ухаживать за кожей на локтях, она всегда будет мягкой и гладкой. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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