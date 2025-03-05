Сухая кожа на локтях – тревожный симптом!

С учетом того количества продуктов, которые может предложить потребителю современный бьюти-рынок, сухая кожа (атопический дерматит, экзему и другие дерматологические состояния в расчет не берем) больше не является проблемой. Своевременное увлажнение и достаточное питание через некоторое время приведут к тому, что о сухости и шелушениях получится забыть навсегда.
Сегодня сухую кожу (если не говорить об атопическом дерматите, экземе и других дерматологических проблемах) без труда можно увлажнить самыми разными средствами. Своевременное увлажнение и достаточное питание через некоторое время приведут к тому, что о сухости и шелушениях получится забыть навсегда. Но, к сожалению, это не всегда работает, если речь идет о сухости локтей.
Врачи хорошо знают, что кожа на локтях толстая (это необходимо, чтобы выдерживать постоянное растяжение) и с минимальным количеством сальных желез, а потому нуждается в более тщательном уходе, чтобы сохранять гладкость и эластичность.
Кроме того, если мы говорим об офисной работе, то постоянное трение кожи о жесткую поверхность стола тоже не улучшает ситуацию.
Эксперты отмечают, что причиной чрезмерной сухости локтей может быть диабет или гормональный дисбаланс. Исключить оба фактора риска сможет только анализ крови, так что если вы думаете, что у вас не просто сохнут локти, а «сохнут как-то очень сильно», обязательно поговорите с терапевтом.
Также довольно часто в сильной сухости локтей виноваты витамины. А точнее — их недостаток. Здесь в первую очередь важно обратить внимание на присутствие в рационе витамина С (поддерживает функциональность соединительных тканей), витамина А (улучшает способность кожи к регенерации, что очень важно в случае появления на локтях мелких трещинок) и витамина Е (антиоксидант, защищающий клетки эпидермиса от старения и способствующий естественному удалению омертвевших частичек кожи).
К счастью, самой популярной причиной сухости локтей остается недостаток питания.
Тем, кто тяготеет к домашним рецептам красоты, рекомендуем обратить внимание на банановую кожуру. Несмотря на то, что способ кажется странным, исследование, опубликованное в Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, показало, что кожура банана содержит питательные, противогрибковые и антибиотические компоненты, которые будут полезны для пересушенной кожи.
Всем остальным рекомендуем приобрести питательный крем с плотной текстурой, который необходимо наносить утром и вечером (осенью и зимой) или только вечером (весной и летом).
Обратите внимание на активные компоненты в составе — в данном случае масла будут только на руку. В экстремальных ситуациях, когда идеальные локти нужны вам уже завтра, нанесите крем толстым слоем, накройте область хлопковыми тряпочками или ватными дисками и закрепите «маску» эластичным бинтом, оставив ее на ночь для воздействия.
В заключение напомним, что если у вас сухая кожа не только на локтях, но вообще, избегайте горячей воды (даже когда очень замерзли) и гелей для душа с яркими отдушками и скрабирующими частичками, которые только усугубят ситуацию. Хотя использование раз в неделю мягкого эксфолианта с кислотами применительно к локтям может быть полезно.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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