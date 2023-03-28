Сухое растирание щеткой укрепит сосуды и оздоровит весь организм

Растирания можно проводить как сухими, так и влажными щетками. Из-за удобства применения щеточный массаж является одной из важнейших профилактических мер для сохранения здоровья.

В случае болезни он с большим успехом применяется при многих нарушениях сердечно-сосудистой системы, кожных болезнях и некоторых формах ревматизма. Особенно интенсивный щеточный массаж может способствовать повышению защитной функции в отношении инфекций.

Существуют и другие гидротерапевтические меры, которые можно разумно сочетать с щеточными растираниями тела. Так, например, щеточный массаж, проведенный во время сауны, повышает возбуждающее действие горячего воздуха и одновременно улучшает адаптационную способность кровообращения. Растирание сухими щетками до обмываний или обтираний способствует протеканию реакции на последующий температурный раздражитель.

Поскольку растирание щетками сопряжено с усиленным образованием веществ, влияющих на сосуды, то людям с повышенной нервной возбудимостью следует обращаться с ними осторожно. Во избежание расстройств сна лучше отказаться от растираний щетками в вечернее время.

Растирание сухими щетками

Растирание щетками обычной продолжительности (8-10 мин) по силе воздействия относится к малой гидротерапии. Однако, в отдельных случаях для того чтобы добиться сильного возбуждения дериватов кожи, длительность процедуры доводят до 35-40 мин.

Интенсивность раздражения можно регулировать не только силой давления на щетки и длительностью растирания, но также и применением соответствующих щеток. Каждый должен опробовать не себе и выбрать щетку такой жесткости, которая для него лучше всего подходит. Предпочтительнее пользоваться щетками с натуральной щетиной, так как искусственные волокна обычно меняют свои свойства по мере употребления.

Для постельных больных данное растирание проводится в таком же порядке, как и обмывания. Больной лежит на койке обнаженный, накрытый одеялом. Открытым оставляют лишь участок тела, предназначенный для обработки. Начинают с растирания голени, по которой проводят обеими щетками с соответствующим давлением, совершая ритмические возвратно-поступательные движения.

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При этом стараются растирать так, чтобы давление щеток на все обрабатываемые участки было по возможности равномерным. Во время растирания следует избегать чувствительные области варикозного расширения вен (рис. 2).

Рис. 1 Вспомогательные массажные средства для воздействия на кожу: Банная щетка по возможности из натуральной щетины для сухих и влажных растираний. Пеньковый пояс с прикрепленной к нему щеткой для растирания спины и плеч. Щетка, выполненная в виде перчатки и достаточно мягкая. Руковичка из нескольких слоев фланели для обмываний. Растительное масло для кожи

Рис. 2 Растирание сухими щетками лежачего больного

После голени следует основательно растереть подошвы и тыльную часть стопы, затем круговыми движениями растереть лодыжки. После растирания бедра со всех сторон ногу вновь накрывают одеялом и соответствующим образом приступают к растиранию одноименной руки.

После растирания всех конечностей больной принимает положение сидя для растирания спины. Щетками проводят большими движениями несколько раз от затылка через мышцы плечевого пояса к плечам. Далее следует обширное растирание позвоночника вверх и вниз, затем вдоль ребер по направлению в сторону и вперед. В области выше бедер следует совершать овальные движения щетками в обе стороны. Если больной не в состоянии сидеть, то спину можно растирать, положив его на бок.

Переднюю часть туловища растирают круговыми движениями от плеч, грудных сосков и далее в обе стороны вдоль ребер, постепенно уменьшая давление щеток. Еще ниже движения следует ориентировать по реберным дугам как по направляющим линиям, чтобы от них растирать с обеих сторон по направлению к симфизу.



После этого растирается живот большими кругообразными движениями, проходящими приблизительно вдоль толстой кишки.

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Самостоятельное проведение щеточного массажа при отсутствии каких-либо нарушений двигательного аппарата лучше всего начинать в положении стоя.

Рекомендуется следующая последовательность: сначала растирают голени двумя щетками, при этом растираемую ногу можно поставить на табуретку. Затем растирание проводят в положении сидя, начиная с ног, включая подошвы и лодыжки.

Далее растирают коленные суставы, бедра, область таза и крестца, правую руку, левую руку, включая кисти, и круговыми движениями область плечевых суставов. После этого с помощью одной щетки растирают переднюю часть туловища.

Движения проводят такие, как описано выше (см. рис. 3-4).

Рис. 3 Растирание сухими щетками, прикрепленными к массажной перчатке

Рис. 4 Растирание затылка и задней части шеи. На эти области растирание действует особенно благотворно

Для большей эффективности при массаже спины лучше всего подходят пояса с пришитыми к ним щетками (см. рис. 5). Пользуясь таким поясом и держа его наискось сначала через одно, потом через другое плечо, можно с успехом растереть все участки спины.

Рис. 5 Растирание спины с помощью щеточного пояса



ВЛАЖНЫЕ РАСТИРАНИЯ щетками можно проводить с помощью сосуда с горячей водой или душа. В первом случае необходимы следующие принадлежности:

1 миска с горячей водой,

1 миска с холодной водой,

2 щетки,

1 полотенце для последующего холодного обмывания,

1 полотенце,

1 коврик для ног или деревянная решетка.

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Щетки смачивают многократно в горячей воде во время растирания всего тела. Очень хорошо проводить данную процедуру, стоя в теплой воде, для чего большой таз или ванна наполняются водой на 5 см. Больной, стоя в этой воде, может в ней же смачивать свои щетки. Рядом необходимо иметь под рукой миску с холодной водой для холодного обмывания. В конце следует растереться сухим полотенцем (рис. 6).

Рис. 6 Растирание влажными щетками, стоя в ванне с водой



Если в вашем распоряжении имеется теплый душ, то встаньте в ванну, закройте отверстие для стока, чтобы во время процедуры набралось немного теплой воды. Начинайте растирание в той последовательности, как указано выше, держа в одной руке сетку душа, а в другой - щетку. В конце проводят кратковременный холодный душ и растирание сухим полотенцем.

Такое растирание щетками под душем рекомендуется в качестве местной обработки спины. Оно проводится во второй половине дня. У больных, страдающих спондилоартритом и спондилитом, этот вид растирания создает чувство свежести, способствует расслаблению мышц и снижает боль.



Рис. 7 Растирание спины под душем

Больной садится обнаженным на доску, положенную поперек ванны, или на поставленную прямо в воду табуретку. Помощник, держа сетку душа в левой руке, постоянно поливает водой от правого плеча через шею на левое плечо и обратно. При этом он систематически растирает щетками шею, плечи и спину больного, совершая рукой длинные плавные движения (рис. 7). Заканчивается процедура коротким холодным душем и растиранием сухим полотенцем. публиковано econet

Краус Г. "Физиотерапия для дома"

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