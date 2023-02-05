Сумасшедшая тренировка для пресса

Давно мечтаете о рельефных кубиках пресса? Тогда эта интенсивная и крутая тренировка для вас! Чтобы на вашем прессе действительно появились заветные кубики, в первую очередь нужно следить за питанием. Также нужна тренировка, причем не только для мышц живота.

Немаловажный фактор для достижения результата – не заниматься в состоянии стресса, поскольку это бесполезно, вы не сможете сконцентрироваться и правильно выполнить упражнения.

Крутые упражнения: ТОП-9

Стоит также отметить, что важна правильная техника выполнения – тренируя мышцы пресса нужно выдыхать и втягивать живот, так удастся достичь лучшего эффекта. Во время тренировки ориентируйтесь на собственные ощущения. Например, можно выполнить три подхода по пятнадцать раз, вместо пяти подходов по двадцать раз и первый вариант будет предпочтительнее, поскольку так удастся максимально включиться в процесс, не давая мышцам возможности расслабляться.

1. Скручивания:

лежа на спине нужно согнуть ноги, положить за голову руки и напрячь мышцы живота;

«скрутите» корпус, отрывая лопатки от пола;

старайтесь не напрягать руки, шею и спину;

повторите семь раз. Если тяжело держать руки за головой, протяните их вдоль тела.

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2. Касание пяток:

лежа на спине, согните ноги и расставьте их на ширине плеч, а руки протяните вдоль корпуса;

немного поднимите корпус и дотроньтесь правой пятки правой рукой;

займите первоначальную позицию, но, не касаясь лопатками пола;

дотроньтесь левой пятки левой рукой. С каждой стороны потребуется выполнить пять подходов.

3. Планка:

сделайте планку, опираясь на локти;

можно усложнить упражнение, поднимая по очереди ноги;

можно еще усложнить упражнение путем отведения ног в разные стороны;

достаточно выбрать один из трех предложенных вариантов и заниматься каждый день по полминуты или минуте.

4. Планка боком:

станьте в планку с опорой на локти, положите вторую руку вдоль корпуса, одну ногу положите перед другой, напрягая мышцы живота и следя за ровным положением таза;

можно усложнить упражнение, если опустить ноги на пол;

поднимайте корпус и напрягайте прессовые мышцы;

любой из двух предложенных вариантов выполняйте по полминуты.

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5. «Велосипед»:

лежа на полу выпрямите ноги, а руки расположите вдоль корпуса либо за головой;

немного поднимите плечи, шею и голову, сведя лопатки и приподняв согнутые ноги. Выполните несколько круговых движений в течение полминуты, имитируя езду на велосипеде.

6. Складка:

лягте на спину, выпрямив руки и ноги;

прислоните руки и ноги к корпусу, направив пальцы ног к стопам;

вернитесь в первоначальную позицию;

во время тренировки нужно максимально напрягать мышцы живота и следить за прямым положением рук. Всего потребуется сделать семь подходов.

7. Планка боком со скручиванием:

лежа на полу на правом боку, приподнимите корпус, опираясь на руку, при этом ладонь должна касаться поверхности пола;

поднимите левую руку, потом расположите ее на участке между правым боком и полом, чтобы корпус скрутился;

тренируйтесь полминуты, затем перелягте на левый бок и повторите упражнение.

8. Подтяжка коленей в планке:

лежа на полу лицом вниз нужно соединить ноги и приподняться на руках, следя за ровным положением таза;

постепенно поднимите согнутую в колене правую ногу и округлите спину;

займите исходную позицию, а затем повторите все заново с другой стороны;

во время подтягивания согнутой ноги старайтесь вытягивать носок. Для начала достаточно повторить упражнение пять раз, затем можно увеличить нагрузку до восьми раз.

9. Планка и скручивания:

лягте на пол (лицом вниз) с опорой на локти и поднимите корпус;

сделайте несколько скручивающих движений корпусом, округляя спину;

вернитесь в первоначальное положение, затем повторите все заново от пяти до десяти раз.

Регулярные занятия позволят вам быстро достичь желаемого результата! опубликовано econet

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