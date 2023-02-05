Сумасшедшая тренировка для пресса

Давно мечтаете о рельефных кубиках пресса? Тогда эта интенсивная и крутая тренировка для вас! Чтобы на вашем прессе действительно появились заветные кубики, в первую очередь нужно следить за питанием. Также нужна тренировка, причем не только для мышц живота.
Немаловажный фактор для достижения результата – не заниматься в состоянии стресса, поскольку это бесполезно, вы не сможете сконцентрироваться и правильно выполнить упражнения.
Крутые упражнения: ТОП-9
Стоит также отметить, что важна правильная техника выполнения – тренируя мышцы пресса нужно выдыхать и втягивать живот, так удастся достичь лучшего эффекта. Во время тренировки ориентируйтесь на собственные ощущения. Например, можно выполнить три подхода по пятнадцать раз, вместо пяти подходов по двадцать раз и первый вариант будет предпочтительнее, поскольку так удастся максимально включиться в процесс, не давая мышцам возможности расслабляться.
1. Скручивания:
лежа на спине нужно согнуть ноги, положить за голову руки и напрячь мышцы живота;
«скрутите» корпус, отрывая лопатки от пола;
старайтесь не напрягать руки, шею и спину;
повторите семь раз. Если тяжело держать руки за головой, протяните их вдоль тела.
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