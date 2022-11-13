Супертехника для подтяжки лица и носогубных складок

Глубокие носогубные складки придают лицу усталый вид и визуально прибавляют несколько лет. Что способствует появлению продольных борозд, и как от них можно избавиться в домашних условиях?

Человек появляется на свет, уже имея носогубные морщинки. В этом легко убедиться, просмотрев фотографии маленьких улыбающихся детей. В детском возрасте бороздки выглядят симпатично, но постепенно лицо вытягивается, морщины становятся глубже. Появление борозд происходит в месте соединения мимических мышц лица, которое называют зона мышечного шва.

Стадии появления носогубок

Вначале углубление морщин происходит около носа. Виноваты в этом мышцы, отвечающие за подъем верхней губы и расширяющие ноздри. В силу возрастных и индивидуальных особенностей, эти мышцы приходят в напряжение, деформируются. В таком случае, они подвергаются сокращениям, спазмам, а мышечный шов смещается вверх. В результате такого процесса, лишняя кожа и мягкие ткани провисают над началом шва.

Затем складка опускается дальше. Напряжению подвергаются мышцы скул, и происходит нависание кожи над мышечным швом в центральной части – расстояние от ноздрей до углов рта.

На последнем этапе к процессу подключаются мышцы щек и рта. Они смещают шов по диагонали и дальше, по направлению к подбородку. Носогубные борозды становятся глубже и формируются «скорбные складки», уголки губ опускаются, щеки провисают.

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Как избавиться от носогубных складок?

Чтобы убрать носогубные складки и подтянуть овал лица, нужно делать расслаблюящие массажи на жевательный мышцы, скулы и зону носа. Для расслабления жевательных хорошо использовать вибрационные техники, остальные мышцы можно расслаблять надавливающими массажными движениями. Мы уже много писали об этих техниках ранее.

Но без работы с круговой мышцей рта успеха не достичь. Это одна из немногих мышц лица, которая в отличие от других теряет тонус и ее надо не расслаблять, а наоборот, усиливать. Зачастую она слабая. Например, проведите такой тест: начините говорить и посмотрите на себя в зеркало. Насколько хорошо вы открываете рот, как шевелятся губы? Все звуки отчетливые? Если нет, то ваша круговая мышца рта в гипотонусе и провоцирует провисание уголков рта и образование носогубок. А теперь попробуйте говорить выразительно, проговаривая каждый звук. Вы сразу почувствуете напряжение.

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Мы предлагаем технику, которая поможет за довольно короткий срок укрепить круговую мышцу рта, а также:

поможет улучшить кровоснабжение и отток лимфы;

мышцы и кожа будут хорошо очищаться;

увеличится приток кислорода и питательных веществ;

отечность уменьшится;

носогубная складка постепенно разгладится.

Выполнение массажа поможет еще сильнее устранить отеки, расслабить и вытянуть сокращенные лицевые мышцы.

Эффективное упражнение от носогубных складок

Для его выполнения понадобится обычная пол литровая пластиковая бутылка, которую вы будете удерживать при помощи губ (зубы не участвуют):

1 день

– Удерживайте губами, пустую пластиковую бутылку за горлышко в течение трех минут. После этого упражнения вы можете ощущать прилив тепла к губам.

2, 3, 4 день – налейте в бутылку 50 мл воды и постарайтесь держать горлышко губами в течение трех минут. Если не получается – продержите сколько можете, а потом постепенно прибавляйте время по 5-10 секунд и доведите до трех минут. Затем сделайте это упражнение – три дня по три минуты, и только после этого – приступайте к следующему.

5, 6, 7 день – добавьте 60 мл воды и также держите три минуты.

Каждые три дня увеличивайте нагрузку, прибавляя по 10 мл, пока не дойдете до максимальной нагрузки – 250 мл воды.опубликовано econet.ru

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