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Свойства меда, о которых вы не знали

Автор: Econet 29 мая 2023 5606
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Мед - уникальный дар природы. Он обладает восхитительными вкусовыми качествами и необычайно полезен для здоровья. Мы много читали и слышали о ценных свойствах этого продукта. Но есть, чего мы не знали о меде.

Свойства меда, о которых вы не знали

Мед – продукт, всем известный. И мы знаем о том, какую огромную пользу для здоровья он имеет. В состав данного природного продукта входит большой перечень витаминов и других необходимых организму веществ. Но есть интересные факты, касающиеся меда, которые вам было бы небезынтересно узнать. Вот они.

Еще раз о пользе меда

Мед как пищевой продукт усваивается нашим организмом практически на 100%. Ученые из Канады провели интересный эксперимент. Они давали ребятам из спортивного колледжа перед забегом на короткую дистанцию по 2 столовых ложки меда. В конце забега специалисты замеряли результат.

На следующий день снова провели забег, но уже без употребления студентами меда. Результаты первого дня забега были заметно лучше. Таким образом, мед – универсальный энергетический продукт. Он хорошо восполняет энергию в организме человека. 

Свойства меда, о которых вы не знали

Даже те, кто страдают сахарным диабетом, могут употреблять мед в умеренных количествах (не более 2 чайных ложек в день в несколько приемов) можно употреблять. 

А вот результаты еще одного специального эксперимента. Стоматологи замеряли наличие бактерий в слюне одного человека и добровольца, которому нанесли на десны, зубы, язык небольшим количеством меда и дали подержать 4 минуты. Потом рот полоскали и снова замеряли количество бактерий (являющихся причиной кариеса) в полости рта. У второго волонтера количество бактерий снизилось на 70%. Давно известно, что мед является мощным природным антибиотиком. И это его свойство широко применяется в народной медицине
Не так давно было открыто вещество (присутствующее в меде) ингибин, которое борется со многими бактериями и помогает преодолеть проблемы данного характера.

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Свойства меда, о которых вы не знали

Рецепт с медом при проблемах с артериальным давлением

Взять в равных пропорциях мед и сок клюквы. Тщательно перемешать. Принимать 3 раза вдень по 1 столовой ложке смеси. Можно добавить на 200 гр смеси 5 зубчиков чеснока.

Ученые выяснили, что мед в состоянии победить такие опасные бактерии как стафилококк золотистый и синегнойная палочка. 

Что следует знать. Из-за чрезмерного употребления в прошлом у многих людей развилась аллергия на мед. Поэтому данный продукт следует употреблять, строго соблюдая меру.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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