Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Такой простой продукт как сырой картофель может быть успешно спользован в косметических целях. Этот овощ поможет вам избавиться от неприглядных мешков под глазами, отечности лица, удалить пигментные пятна и навсегда забыть об акне. Предлагаем рецепты эффективных масок для лица с картофелем.

Сырой картофель наравне с огурцом – это отличный источник антиоксидантов и витамина С. Он избавит от отечности под глазами. В картошке содержится крахмал, углеводы и питательные соединения, что делает его незаменимым для косметических целей.

Сырой картофель ухаживает за кожей

Вот 5 эффектов сырого картофеля для нашей кожи.

Избавиться от мешков под глазами

Продукты с большим процентом антиоксидантов и витамина С (к которым относятся и картофель) нормализуют кровообращение в этой нежной и капризной области лица. Этот продукт стимулирует кровоток, сужает капилляры. Вот что можно сделать, чтобы избавиться от отечности под глазами.

Компоненты:

сырой картофель – 2 «колечка», толщина - 1 см,

льняные платки – 2 шт.

Понадобится терка.

Технология приготовления косметического средства:

очищаем сырую картошину, отрезаем два «колечка»,

натираем их на терке,

накладываем массу на платочки, прикладываем под глаза на 15-20 мин.

Удалить пигментацию

Компоненты:

небольшая картофелина – 1 шт.,

огурец – 1 шт.,

яблочный уксус – 1 ст.л.

Технология приготовления косметического средства:

натираем картофель на мелкой терке,

натираем огурец на мелкой терке,

отправляем компоненты в мисочку и вводим уксус,

тщательно перемешиваем,

смачиваем в составе кусок ваты и наносим на кожу. Выдерживаем 15-20 мин.

смываем маску.

Против старения кожи

Поможет массаж лица кусочком картофеля.

Берем круглую картофельную дольку толщиной до 3 см.

Проводим долькой по предварительно очищенной коже лица, выполняя круговые движения.

Ополаскиваем лицо и наносим свой любимый крем.

Против акне и угрей

В составе картофеля есть витамин С, калий (К), сера (S), медь (Cu). Микроэлемент медь глубоко очищает кожу и выводит токсичные вещества. А это способствует лечению акне и угрей.

Берем картофельную дольку и выполняем движения как в предыдущем пункте. После манипуляции не умываемся, оставляем сок картофеля, чтобы он «работал» всю ночь.

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Отдых для кожи

Берем мякоть одной картошины и 1 ст. ложку сока лимона.

Технология приготовления косметического средства:

натираем картофель на мелкой терке,

отправляем мякоть в мисочку и вводим лимонный сок,

тщательно перемешиваем.

Применяем маску перед отходом ко сну. Наносим ватным диском на кожу, выдерживаем 15-20 мин., смываем.опубликовано econet

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