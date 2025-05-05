«Таблетка» от ожирения: Как сделать белый жир – бурым

Возможно ли разработать чудодейственные лекарства от ожирения? Оказывается, да! К сожалению, наука только в начале этого пути...

Жировая ткань, как известно, бывает двух видов – белая и бурая. Белый жир, «работающий» на долгосрочное запасание энергии в виде молекул АТФ, с трудом расщепляется – именно он откладывается у нас на животе и бедрах. Клетки бурого жира устроены по-другому: они содержат много митохондрий, в энергетическом цикле которых разорвана связь между окислением липидов и синтезом АТФ. Поэтому вся энергия, получаемая при окислении веществ в клетках бурого жира, превращается в тепло - он как будто специально создан, чтобы сжигать калории и помогать нам худеть!

Бурый жир - "таблетка" от ожирения

Но подавляющую часть жировой ткани во взрослом организме составляет белая, а бурая в относительно большом количестве есть только у грызунов, у животных, впадающих в спячку, и новорожденных детей. Точнее, так считалось до недавнего времени...

В 2009 г. совершенно случайно, при проведении диагностических процедур по поводу опухоли было обнаружено, что и у взрослых людей есть бурый жир. Это удалось сделать благодаря методу визуализации активного метаболизма в ткани – позитронно-эмиссионной томографии, объединенной с компьютерной томографией. В том же году пять независимых групп исследователей подтвердили этот результат, доказав, что в шейно-надключичной области взрослых людей действительно имеются участки жировой ткани, биохимически и гистологически идентичные бурому жиру.

Правда, доля людей, у которых имеются существенные отложения такого жира, оказалась совсем небольшой - 3% мужчин и 7,5% женщин. Хотя в одном из экспериментов, где участвовали молодые мужчины, у 23 человек из 24 испытуемых наблюдалось повышение метаболической активности бурого жира под действием холода. И, кстати, эта активность была обратно пропорциональна уровню избыточного веса.

Все эти изыскания привели к признанию того факта, что бурый жир так или иначе может присутствовать у взрослых людей, и увеличение его количества или активности может быть мишенью для фармакологического вмешательства, конечная цель которого – борьба с ожирением и сопутствующими ему заболеваниями, такими как сахарный диабет.

После этого работа закипела. Как обычно, начали с лабораторных мышей, и одно из таких исследований чуть не произвело сенсацию. Было обнаружено, что белый жир может превращаться в бурый под воздействием гормона иризина, который вырабатывается в организме человека естественным путем при выполнении физических упражнений. К сожалению, также выяснилось, что в отличие от мышей у людей в бурый жир под действием иризина трансформируются лишь единичные клетки белого жира. Конечно, эти результаты – хорошее подтверждение пользы умеренных физических нагрузок, но это все же не «волшебная таблетка».

Что касается человека, то при проведении экспериментов на клетках человеческой белой жировой ткани их все же удалось заставить приобретать признаки бурой жировой ткани - под действием холода. При этом в клетках возрастал уровень характерного для митохондрий бурого жира белка UCP1 (термогенина), который и содействует превращению жира непосредственно в тепло. И здесь опять можно вспомнить слова известной песенки «закаляйся, если хочешь быть здоров» и понять, что холод – это все же не метод терапии.

Но вот недавно ученые из медицинского отделения Техасского университета (Галвестон, США) обнаружили, что у человека белый жир приобретает свойства бурого в еще одной ситуации – при ожогах третьей степени.

Все началось с наблюдений, что людям после тяжелых ожогов во время восстановительного периода требуется больше калорий для поддержания массы тела, чем обычно. В исследовании на 48 больных с тяжелыми ожогами у одной группы больных образцы жировой ткани были взяты в первые дни после поступления в больницу, у другой – через несколько недель, в восстановительном периоде.

Выяснилось, что в клетках жировой ткани второй группы уровень термогенина был существенно повышен, т.е. клетки начали приобретать функциональные признаки бурой жировой ткани. Хотя такой жир был не столь эффективен как «естественный», но даже он позволял сжигать в среднем 263 дополнительных калории каждый день без каких-либо изменений физической нагрузки или питания. Если бы удалось добиться такого уровня повышения активности бурого жира медикаментозным способом, то это было бы вполне достаточно для применения на практике.

Ученые предполагают, что преобразование белого жира в бурый в случае ожогов связано с компенсаторной реакцией организма на потерю значительной части кожи – органа, участвующего в поддержании терморегуляции. Сейчас ученые исследуют, какие конкретно молекулярные механизмы опосредуют такое преобразование клеток жира: возможно, его запускает высокий уровень адреналина – гормона стресса. Только после того, как будут выяснены точные молекулярные механизмы этого явления, мы сможем приблизиться к конечной цели – разработке лекарства от излишнего веса.опубликовано econet

Автор Мария Перепечаева ( по материалам сайтов http://news.sciencemag.org и http://www.ncbi.nlm.nih.gov)

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