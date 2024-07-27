Тараканы в голове или гельминты в теле?

Гельминты могут влиять на настроение и поведение человека!

"Решила разобраться со своими тараканами в голове. Дошли с психологом в терапии до моей раздражительности. Я предположила, что это из-за плохого сна по ночам. Она внимательно слушала, а потом отправила к инфекционисту провериться и пройти курс лечения от гельминтоза. Она что стебется?.."

Как гельминты могут влиять на поведение, настроение и здоровье человека

Она нет, а вот гельминты «стебаться» действительно умеют, постоянно маскируясь под какие-либо заболевания. Человек ходит кругами, пытаясь выяснить причину кашля, насморка, выпадения волос, слабости, тошноты, нарушений ЖКТ…

Вопрос насколько гельминты могут влиять на состояние нервной системы, довольно хорошо изучен.

Во-первых, гельминты выделяют ядовитые вещества в процессе своей жизнедеятельности. Такая интоксикация не обходит стороной и нервные процессы, приводя к повышенной нервозности и возбудимости человека, к беспокойству. В некоторых случаях к депрессии или даже галлюцинациям.

Во-вторых, гельминты быстрее хозяина усваивают из питания аминокислоты, белки, витамины и минералы, что само по себе вызывает нарушение практически всех процессов в организме.

Вредоносность. Гельминты создают серьезный дефицит калия, меди, марганца, селена, цинка, кремния и других минералов, что серьезно сказывается на работе ЦНС в том числе.

При недостатке железа, меди и цинка нарушается процесс кроветворения, что приводит к недостатку кислорода. Это в первую очередь сказывается на головном мозге.

Гельминты поглощают из кишечника человека витамины В6, В12. В12 важен для восстановления поврежденных нейронов, и защищает нервные клетки от внешних разрушающих факторов.

В12, В6 также важен для синтеза мелатонина, который обеспечивает быстрое засыпание, глубокий и здоровый сон. А сон – это восстановление. Отсутствие мелатонина приводит к неглубокому беспокойному сну, ранним пробуждениям, при которых повторно не удается заснуть. Конечно ни о какой бодрости после сна не может быть и речи, а вот раздражительность, разбитость – да.

Кстати интересным является тот факт, что иммунная система человека практически не умеет отслеживать гельминтов. Да, многие клиники предлагают всевозможные тесты на гельминтоз. Но согласно заключениям ВОЗ — до 98% населения планеты заражено гельминтами. Исходя из таких размышлений не проще ли проходить профилактическую очистку? Так что как не смешно это звучит, но иногда «тараканы в голове» ничто перед «червяками в теле» опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова

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