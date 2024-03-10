Техника расслабления для снятия напряжения в шее

Мышцы и соединительные ткани связаны между собой, они охватывают всего человека и выполняют совместную работу. Поэтому, при любых нарушениях в их функционировании, можно применять упражнения, которые основаны на феномене их непрерывности.
Для выполнения используют напряжение головы, как отправное приложение усилий. Фасции – соединительно-тканные оболочки, охватывающие все мышцы, непрерывны, поэтому силу воздействия вы можете сосредоточить на любом участке позвоночника, от шеи до копчика. В этих упражнениях, также используется восстановление нормального состояния зажатых мышц, при помощи особых методов расслабления.
Например, чтобы расслабить заблокированные мышцы шеи, нужно ее согнуть и удерживать в нейтральном положении. При этом мышцы следует напрягать, но не давать им сокращаться, тогда, после расслабления, она легко разогнется. Это происходит, потому что в этом упражнении напряжение идет на мышцы-сгибатели, они устают, и больше не мешают разгибателям.
Их можете делать сидя или стоя. Здесь особенно важна правильная дозировка мышечного напряжения. Если приложить слишком большое воздействие, то можно получить мышечный спазм и сильную боль, а если будет слишком слабое напряжение, то эффекта расслабления не получится. При выполнении, попробуйте сконцентрировать внимание на отделе позвоночника, в который передаете энергию. Вы должны почувствовать небольшое натяжение, этого будет достаточно. А если пока ничего не можете почувствовать или не доверяете себе, то безопаснее начинать с меньших усилий.
Ладонь правой руки разместите на тыльной части левой кисти, приподнимите локти так, чтобы тылом правой ладони создать упор под подбородком. Голову держите свободно. Надавливайте подбородком на руку, а она при этом, не дает голове сгибаться. Ощутите напряжение позвоночника. Ведите это ощущение до того отдела, который вам необходим, например, в грудной или поясничный.
Сконцентрируйте все свое внимание в этой зоне. Создайте там напряжение на 5-7 секунд, мысленно считая «раз и, два и…» Затем расслабьте мышцы и подождите несколько секунд. Почувствуйте, как расслабляются сгибатели, и вам стало легче разогнуться. Но сами не проверяйте это, просто представьте. Повторите выполнение 3-5 раз.
Сцепите ладони и расположите их сзади затылочной части. Приподнимите локти параллельно полу. Голову держите нейтрально. Теперь удерживайте голову от выполнения разгибания. Напрягайтесь 5-7 секунд, расслабляйтесь. Не проверяйте улучшение, выполните 3-5 раз.
Разверните правую ладонь на прямой угол и подоприте ее основанием подбородок и правую щеку. Локоть держите в горизонтальном положении. Старайтесь повернуть голову направо, одновременно препятствуя этому повороту, при помощи ладони. Создавайте напряжение в течение 5-7 секунд, 3 секунды на расслабление и повторите 3-5 раз.
Упражнение выполняется как 3, но задействуйте левую руку. Также постарайтесь удержать голову и шею от движения при напряженности 5-7 секунд, затем дайте отдохнуть 3 секунды и повтор 3-5 раз.
Для наклонов в правую и левую стороны, можно не делать отдельные упражнения, так как расслабления поворотов должно быть вполне достаточно. Но если все-таки ощущаете зажатость и ограничения в подвижности, то можете применять упражнения 3 и 4, только основание кисти уприте пониже, и немного захватив подбородок с одной стороны. Выполните напряжение в боковой наклон по предыдущей схеме. Затем дайте отдых и повторите.
Все эти упражнения очень эффективны для устранения мышечных напряжений, болезненных ощущений, дискомфортных состояний в разных отделах позвоночника. Вы ощутите значительное облегчение, но выполнение не снимет причину проблемы. Если вы почувствовали возвращение скованности и болей, то следует немедленно обратиться к врачу и пройти тщательное обследование, чтобы не запускать процесс.опубликовано econet
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