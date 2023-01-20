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Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

Источник: zen.yandex.ru 20 января 2023 6552
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Правильное питание помогает терять лишний вес, а фитнес - тонизировать и укреплять мышцы. Но что делать с провисанием и ДРЯБЛОСТЬЮ РУК и груди? Как вернуть молодость?

Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

Складки под мышками и в районе спины – это слои жира, но возникают они не только от чрезмерного питания, но и из-за плохой работы лимфосистемы. Еще складки, как и провисание и потеря формы груди, появляются из-за длительного неправильного положения тела (сидячая работа за столом). Просто кровоток задерживается и начинаются отеки и застои отходов. Часто проблемы отражены и на лице, так оно и корпус тела, включая руки, выглядят вялыми одутловатыми и рыхлыми.

Плечевой мышечный массаж «Ваки» для подтяжки груди и избавления от жировых складок на руках

Идеально для красоты тела делать массаж.

Дважды - утром и вечером. Такой легкий и приятный способ, сразу же даст чувство облегчения уставшей спины и поможет похудению проблемных зон.

(треугольник на рисунке - тот отдел, который мы будем подтягивать и омолаживать массажем)

Плечевой мышечный массаж «Ваки» для подтяжки груди и избавления от жировых складок на руках

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Ход движения

1. Действие разогрева

Поместите большой палец в большой лимфатический узел, который японцы именуют – «ваки», и стягивайте кожу с жиром пальцами, а большой палец положите на спину. Проделайте движение 10 раз без ощущения дискомфорта.

Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

2. Действие "щипков"

Положите большой палец на грудь и "ущипните" складку или жировой проблемный участок.

Сделайте движение около 10 раз.

Люди с повышенной жесткостью плеча должны быть особенно интенсивны в массаже.

Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

3. Движение для красивого декольте

Возьмите крем или масло (желательно для бюста или увлажняющее) и нанесите его на ладони. Массажируйте грудной отдел, декольте и подмышечную область, спину, где сможете дотянуться. Делайте это ладонями круговыми движениями.

Здесь, как и при уходе за лицом, важно проводить процедуру очень нежно и мягко.

Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

4. Создание формы

Попробуйте быть личным скульптором своей фигуры!

Установите руки на груди - одну сверху, другую снизу. Перемещайте руки попеременно круговыми движениями.

Массируйте от 10 до 20 раз для каждой стороны.

Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

5. Завершающее движение закрепления формы

Массажируйте, касаясь ладонью сначала только верха грудного отдела, затем середины и потом уже - низа. По 10-20 раз с каждой стороны.

Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

Это заключительный этап массажа «Ваки», Вы как бы "поправляете" созданную руками форму и закрепляете результат.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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