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Тест на подвижность в шейном отделе позвоночника

Автор: Econet 26 ноября 2024 6818
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Изометрическую гимнастику называют фитнесом для занятых, так как она не занимает много времени, не требует дополнительного оборудования и отличается положительным лечебным эффектом с самых первых занятий. Она основывается на напряжении и расслаблении мышечных тканей, без выполнения движений.

Тест на подвижность в шейном отделе позвоночника

Эта гимнастика помогает избавиться от болей в спине и пояснице, сохраняет суставы, расслабляет тело и убирает спазмы, тренирует целевые мышцы – те, которые необходимо нагружать при вашей проблеме, без повышения риска травматизма.

Диагностические упражнения

Перед тем, как начать заниматься изометрической гимнастикой, лучше всего определить, какие проблемы имеются в том или ином отделе позвоночника, суставах, конечностях. Это требуется, чтобы составить индивидуальную тренировочную программу, с учетом особенностей вашего организма.

Встаньте перед зеркалом и проверьте, какой объем движений может выполнять шейный отдел позвоночника, насколько они свободны:

  • Наклоните голову вперед, стараясь дотянуться подбородком до поверхности груди. Если возникают трудности с этим движением, то это означает, что есть ограничения на сгибание шейного отдела позвоночника.

Тест на подвижность в шейном отделе позвоночника

  • Поворачивайте голову в правую затем в левую стороны так, чтобы кончик носа находился на одной линии с плечом. Если движение вызывает затруднения, то имеется ограничение вращения в шейном отделе.
  • Глядя на свое отражение в зеркале, указательным пальцем определите уровень кончика носа и удерживайте палец на этой точке. После этого, запрокидывайте голову назад, направляйте взгляд в потолок. Если ваш подбородок достигает уровня пальца или превышает его, то с разгибанием шейного отдела позвоночника у вас в полном порядке.

Любые ограничения в движениях, связанные со сгибанием, разгибанием или вращениями в шейном отделе позвоночника, могут свидетельствовать об остеохондрозе отдела, грыжах межпозвонковых дисков, артрозами суставов, ревматическими воспалительными процессами в позвоночнике. В таких случаях, требуется обратиться к врачу и пройти тщательное медицинское обследование.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье шейный отдел позвоночника изометрическая гимнастика остеохондроз

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