ТЕСТ: Насколько здорово ваше сердце?

Бывают инфаркты, которые человек …не замечает. По мнению медиков, каждый пятый человек, страдающий ишемической болезнью сердца, не подозревает, что у него уже был инфаркт. Об этом он узнает случайно на медосмотре после снятия электрокардиограммы. Речь идет о микроинфарктах – временном нарушении кровоснабжения миокарда. Наш организм – самовосстанавливающаяся система, которая при достаточном потенциале способна сама восстановить сбой в сердечно-сосудистой системе, растворив небольшой тромб в коронарной артерии и восстановив кровоток. Тогда человек живет, не зная о перенесенном инфаркте.

В пожилом возрасте очень важно знать возможности своей сердечно-сосудистой системы. Конечно, на это направлены разноплановые медицинские обследования. Но ведь невозможно обследоваться при любом физическом и психоэмоциональном напряжении. Поэтому нужно чувствовать «голос» своего организма и самостоятельно оценивать, каково состояние сердца и сосудов и какой уровень нагрузок вам допустим.

А у вас здоровое сердце: тесты и симптомы

Стенокардия или микроинфаркт?

Проверка на выносливость

Как тренировать сердечно-сосудистую систему человеку, имеющему некоторые проблемы с сердцем?

Полезные тесты

Скорая помощь сердцу

Стенокардия или микроинфаркт?

Ишемическая болезнь сердца – очень распространенная в зрелом возрасте патология. В тяжелых случаях она может привести к нарушению кровоснабжения участка сердечной мышцы и ее некрозу, то есть, к инфаркту. У больного при этом появляются внезапная слабость и сильная боль за грудиной, которая может распространяться на руки и шею.

Но бывают инфаркты, которые человек …не замечает. По мнению медиков, каждый пятый человек, страдающий ишемической болезнью сердца, не подозревает, что у него уже был инфаркт. Об этом он узнает случайно на медосмотре после снятия электрокардиограммы.

Конечно, речь идет не о серьезных обширных некрозах сердечной мышцы, а о микроинфарктах – временном нарушении кровоснабжения миокарда. Наш организм – самовосстанавливающаяся система, которая при достаточном потенциале способна сама восстановить сбой в сердечно-сосудистой системе, растворив небольшой тромб в коронарной артерии и восстановив кровоток. Тогда человек живет, не зная о перенесенном инфаркте.

Считается, что если время, в течение которого миокард не получал достаточного количества крови, не будет превышать 40-50 минут, то повреждение миокарда будет небольшим, то есть пройдет в форме микроинфаркта. Наибольшему риску получить его подвергаются люди, страдающие артериальной гипертонией, сахарным диабетом, склонные к повышенному тромбообразованию (например, при варикозной болезни, тромбофлебите), имеющие избыточный вес и злоупотребляющие курением.

Тем не менее и микроинфаркты являются сигналом неблагополучия и могут привести к развитию осложнений, в том числе таких серьезных, как сердечные аритмии. Поэтому надо учиться их распознавать и предупреждать. Каким образом?

Прежде всего, следует учитывать, что часто микроинфаркты возникают на фоне сильного приступа стенокардии, когда развивается несоответствие между объемом крови, которое поступает в сердце и тем количеством, которое ему необходимо для нормальной работы.

В момент приступа появляется сильная боль за грудиной сжимающего и давящего характера, иногда отдающая в плечо, в руки, в область солнечного сплетения, в затылок и даже в зубы. (Правда, некоторые люди могут не чувствовать боли во время стенокардического приступа.

В частности, болевой порог порой бывает снижен у пациентов с сахарным диабетом, у людей преклонного возраста (старше 70 лет), а также у тех, кто страдает наркотической или алкогольной зависимостью или имеет некоторые нервные расстройства. Им лечащий врач должен дать рекомендации исходя из индивидуального течения болезни).

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В типичных же случаях сразу же, как только возникает стенокардическая боль, нужно как можно меньше двигаться и немедленно принять таблетку нитроглицерина. Сегодня этот препарат появился в новой форме аэрозоля, который распыляют в полости рта, что дает более быстрый эффект.

Каждый человек, у кого есть подозрения на стенокардию, должен всегда иметь с собой нитроглицерин в том или ином виде. После его применения боль через 20-40 секунд должна уйти, если это действительно стенокардия. Если приступ не проходит после повторного применения нитроглицерина, значит, сердечная мышца может получить повреждение – развивается инфаркт, и нужно немедленно вызывать «скорую».

Следует также знать, что небольшой инфаркт может протекать нетипично и маскироваться под другие заболевания. Например, под приступ астмы или хронического бронхита, иногда с повышением температуры, и тогда человек думает, что у него простуда. При нарушении кровоснабжения артерии, прилежащей к диафрагме, может болеть желудок, что побуждает больного подозревать желудочно-кишечное расстройство, пищевое отравление. Пациенты с ИБС при возникновении внезапных «простуд» или необусловленных ничем желудочно-кишечных болей должны насторожиться и не допускать физических и нервных нагрузок. А надежнее всего – в ближайшие день-два посетить врача и пройти обследование.

Проверка на выносливость

Даже если вам не поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца», в пожилом возрасте следует очень осторожно относиться к нагрузкам.

Перед тем, как выполнить какую-то физическую нагрузку, полезно воспользоваться таким тестом. Нащупайте свой пульс и сосчитайте число ударов в минуту. Затем сделайте 20 приседаний, после чего вновь проверьте пульс. Если он увеличился на 25% (например, с 70 ударов до 87,5 , это очень хорошо, значит, у вас нормальная реакция сердца. Если от 25 до 50 (например, был 60, а стал 90), вам уже надо задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы. Ну а если больше 50%, то надо обязательно советоваться с доктором и выяснять, в чем дело – или у вас развивается заболевание, или вы просто очень детренированы, а потому надо повышать уровень физической активности.

Есть и другой тест такого плана. Например, человек в спокойном темпе должен подняться на 4 этаж типового дома. Если сразу после подъема пульс у него оказывается 120, то это хорошо. Если больше и появилось одышка, то надо задуматься, отчего возникла такая реакция.

Как тренировать сердечно-сосудистую систему человеку, имеющему некоторые проблемы с сердцем?

Прежде всего – побольше ходить. Есть правило – для поддержания хорошего тонуса сердца и сосудов ежедневно проходить 4, 5-5 тысяч шагов, то есть приблизительно 2-2,5 км. Чтобы фиксировать точнее пройденное расстояние, купите специальный шагомер – он прикрепляется на пояс и будет отмеривать и количество шагов, и истраченные при этом калории. Кстати, здоровым людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется делать 10 тысяч шагов, что соответствует примерно 5 км.

Кроме ходьбы, полезна для сердца всякая аэробная физическая нагрузка – бег, плавание, велосипед. (В отличие от этого, анаэробная физическая нагрузка (тренировка в закрытом зале, поднятие тяжестей, другие статические упражнения) людям с больным сердцем вредны, так как повышают кровяное давление и пульс.

При аэробной физической нагрузке для тестирования возможностей сердечно-сосудистой системы оценивают частоту сердечных сокращений (ЧСС). Под этим подразумевается, что при физической нагрузке частота пульса повышается лишь до определенного предела. Организм так устроен, что дальнейшее повышение нагрузки не приводит к повышению частоты сердечных сокращений выше этого уровня.

У каждого человека, у каждого возраста есть свой максимальный предел ЧСС. Чтобы его рассчитать, можно пользоваться формулой: от 220 отнять возраст. Во время физических тренировок необходимо постоянно оценивать свое состояние по этой формуле. Человеку, имеющему проблемы с сердцем, следует давать нагрузку всего 50-60% от своей частоты сердечных сокращений. (Например, если вам 70 лет, то нагрузка должна составлять: 220-70 = 180Х0,5=90, или 180Х0,6=108. То есть, во время тренировок пульс не должен быть чаще 90-108 ударов минуту). По мере тренировок нагрузку можно увеличивать лишь до 70-75%, – до максимального уровня доводить ни в коем случае нельзя.

Полезные тесты

Как уже говорилось, избыточный вес выступает провокатором многих заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и сахарного диабета. В пожилом возрасте, когда обменные процессы замедляются, большинство людей набирает вес.

Простой тест показывает, насколько он велик у вас риск ожирения. Есть мужской тип ожирения, когда жир откладывается на животе – это абдоминальное ожирение. Оно является предсказателем развития как сердечно-сосудистых заболеваний, так и сахарного диабета.

Если вы склонные именно к такому типу ожирения, исключите потребление продуктов с «пустыми» калориями, и в целом старайтесь никогда не переедать. Полезно посоветоваться с врачом, как отрегулировать рацион питания с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Скажем, очень важно снизить количество соли, зато увеличить потребление продуктов, содержащих кальций, калий, магний – это незаменимая триада при заболеваниях сердца и сосудов. То есть, ешьте преимущественно обезжиренные молочные продукты, картофель в мундире (или запеченный), бананы, грецкие орехи, овощи, фрукты, крупяные каши.

Еще есть тест на ксантелазмы вокруг глаз – это бело- желтые бляшки, образующиеся в пожилом возрасте в области глазниц вокруг век. Они являются не только косметическим дефектом, но и могут указывать на нарушение обмена липидов, в частности, на повышение уровня холестерина. Так что взгляните на себя в зеркало, и если увидите у себя такие образования, срочно проверьте содержание холестерина.

Скорая помощь сердцу

О скорой помощи при стенокардии мы уже говорили – нужно срочно принять нитроглицерин. При других болезнях сердца врач на основе обследований назначает пациенту иные препараты. Но существуют немедикаментозные способы, которые могут облегчить состояние больного.

Например, есть приемы, позволяющие снять некоторые виды аритмий. В частности, при желудочковой тахикардии поможет надавливание на глазные яблоки или натуживание диафрагмы, вызывающее рвотный рефлекс.

Можно выполнить и такой прием: когда возникает перебой в сердце, надо зажать нос двумя пальцами, надуть грудную клетку воздухом, следующий раз глубоко вдохнуть ртом, затем зажать крепко рот и нос, и в таком положении попытаться выдохнуть, надувая сильно грудную клетку. Такое напряжение грудной клетки аналогично надавливанию на глазные яблоки помогает рефлекторно прекратить приступ аритмии при желудочковой тахикардии, когда внезапно возникает приступ сердцебиения. Но при других видах нарушения ритма сердца все эти приемы не эффективны, в таких случаях надо принимать прописанные врачом препараты или вызывать скорую.

Сердце резко замедляет свой ритм и при окунании лица в холодную воду. При внезапной тахикардии, когда под рукой не оказывается нужных лекарств, этим приемом допустимо воспользоваться. Но следует знать обратную сторону этой реакции организма: например, если при купании быстро войти в холодную воду разгоряченным, то сердце может так замедлить свой ритм, что с человеком произойдет несчастье на воде. И тогда все недоумевают – почему он утонул, хотя мог плавать? Вот почему в холодную воду даже здоровым людям нельзя бросаться сразу, а нужно входить осторожно. Впрочем, осторожность и осмотрительность не помешают в каждой ситуации, а при физических нагрузках в пожилом возрасте, тем более.опубликовано econet

Автор Галина Савельвеа

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