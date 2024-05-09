Тихий инфаркт: Как распознать вовремя?

Когда мы слышим слова "инфаркт миокарда", это ассоциируется у нас с резкой и невыносимой болью в левой стороне груди, холодным потом и одышкой. Но существует разновидность под названием "тихий" инфаркт. Человек переносит его на ногах, не обращая внимание на ухудшение самочувствия. Каковы могут быть последствия?

Понятие «сердечный приступ» воспринимается нами как грозное и тяжелое состояние. Однако, недуг может не проявляться в виде конкретных симптомов, приводя к определенным осложнениям и летальному исходу.

Инфаркт - это остановка кровоснабжения сердца по причине тромбоза артерии. Типичные симптомы: интенсивная боль за грудиной, переходящая на левую руку, плечо, левую сторону шеи, между лопатками. Приступ усугубляет ощущение страха. Боль может длиться от 15 минут до нескольких часов.

"Тихий" инфаркт миокарда, который трудно распознать

Своевременное обращение за квалифицированной помощью может помочь избежать серьезных последствий.

А если симптомы сердечного приступа не проявляются?

Так называемая «тихая» разновидность инфаркта миокарда случается все чаще, и у пациентов выявляют заболевание через несколько месяцев после приступа.

Ложная симптоматика

Люди часто ошибаются, полагая, что конкретными признаками инфаркта миокарда выступают боль в области груди, холодный пот, головокружение и сложности с дыханием. Сердечный приступ может проявляться настолько неясно, что больной не торопится к доктору.

Симптомы можно запросто принять, например, за дисфункцию пищеварения.

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Некоторые признаки часто часто указывают на рядовой дискомфорт или другую проблему, поэтому люди их игнорируют. Например, физическую усталость можно воспринять как причину недосыпания или возрастных изменений в организме. А легкую боль в горле или в районе груди - за следствие изжоги или несварения.

Ряд заболеваний маскирует симптомы инфаркта миокарда. Например, у больных диабетом имеет место разрушение нервной системы, влияющее на болевые ощущения.

В группе риска находятся мужчины

Специалисты провели обследование около двух тысяч представителей обоих полов в возрастной группе от 45 до 84 лет, не страдавших проблемами сердечно-сосудистой системы, а через 10 лет еще раз сделали магнитно-резонансную томографию (вид диагностики) сердца этим же людям. Результаты таковы: у 8% испытуемых на сердце были выявлены рубцы, что говорит о перенесенном инфаркте миокарда. И, что характерно, 78% перенесших приступ не подозревали о данном факте.

Статистика свидетельствует, что представители сильного пола переживали "тихий инфаркт" в 5 раз чаще, чем женщины.

Тревожные симптомы и повод для беспокойства

слабое чувство давящей боли в центре грудной клетки, которое не проходит несколько минут или быстро затухает, а потом возвращается;

дискомфорт в верхней части тела: неприятные ощущения в одной или обеих руках, в области спины, живота, шеи, нижней челюсти;

затрудненное дыхание;

холодный пот, головокружение, тошнота.

Диагностика

Доктор по результатам электрокардиограммы выявит, был ли у пациента инфаркт миокарда в прошлом. Эхокардиограмма покажет, какие зоны сердечной мышцы максимально пострадали.

Кроме того, имеет смысл сделать УЗИ сердца.

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Следующий метод - анализ крови на наличие белка тропонина Т, который попадает в кровь при повреждении клеток сердечной мышцы.

Профилактика

Профилактика «тихих» заключает в себе здоровый образ жизни и разумные физические нагрузки.

Важно отдавать себе отчет, что пагубные привычки (табакокурение, увлечение спиртным и жирной пищей) приводят к возникновению инфаркта. Кроме того, высокое артериальное давление, повышенный холестерин и диабет увеличивают риск развития инфаркта.

Внимательно относитесь к собственному здоровью. Не стоит оставлять без внимание описанные выше симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что у человека развивается «тихий» инфаркт. Ведь главной причиной смертности во всем мире являются именно сердечно-сосудистые заболевания. А вовремя принятые экстренные меры помогут спасти кому-то жизнь и здоровье.*опубликовано econet

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