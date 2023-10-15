Тмин выведет все лишнее и поможет похудеть!

Уникальный состав семян тмина позволяет использовать их при лечении различных заболеваний. Семена тмина имеют обезболивающее, седативное, желчегонное и антисептическое действие. Плоды растения помогают при кашле, воспалительных процессах в дыхательной системе. Тмин также применяют при отеках, нормализации пищеварения, для улучшения лактации.

Еще в далекие библейские времена семена тмина славились благодаря их пищеварительным возможностям и применялись в период церемониального поста, когда требовалось очистить организм. Плоды (семена) тмина имеют в составе масло эфирное (примерно 7%), масло жирное (примерно 16%), дубильные соединения, флавоноиды, пигменты, смолы, воск, кумарины, минеральные соли, аскорбиновую кислоту.

Состав семян тмина и польза для здоровья

Такая пряность как тмин применяется в терапевтических целях при пищеварительных проблемах. К ним относятся диарея, диспепсия, спазмы в области желудка, гастрит, вздутие, запор, тошнота, газообразование.

Действие семян тмина

В состав семян тмина входит значительный объем витаминов Е, А и В-группы. Это прекрасный источник различных микроэлементов: цинка (Zn), селена (Se), железа (Fe), кальция (Ca) и марганца (Mn).

Тмин способствует эффективному поглощению и усвояемости питательных веществ. Он оказывает противораковый и противоопухолевый эффект и в большой мере снижает вероятность злокачественных новообразований желудка, толстой кишки, печени.

Тмин выводит токсичные соединения из организма посредством оптимизации работы печени и почек.

Данный продукт хорошо помогает при простудах, гриппе, нарушении сна, бронхиальной астме, воспалении легких, застарелом бронхите, спазмах в мышцах, артритах.

Эфирные масла семян тмина сохраняют ценные качества. Они содержат такие соединения как куминальдегид и тимол. Последние способствуют поддержке здоровья иммунной, дыхательной, кровеносной, репродуктивной, лимфатической, пищеварительной систем нашего организма.

Тмин помогает женщинам в период вынашивания ребенка и молодым мамам снимать недомогание и активировать производство грудного молока для кормления младенца.

Семена тмина заваривают в чае. Приготовление: довести до кипения две чашки воды с 2-3 ч. ложками семечек тмина и держать на огне как минимум 10 минут. Остудить чай и пить в продолжение всего дня.

Такой чай с тмином прекрасно подойдет для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Дело в том, что он активирует обмен веществ и дарит организму заряд энергии.

Кроме того, семена тмина имеют спазмолитический, отхаркивающий, желчегонный и потогонный эффект.

Местное применение тмина

Предварительно измельченные семена тмина или его порошок соединяют с кокосовым/оливковым маслом и наносят на фурункулы, неглубокие раны, ожоги, укусы насекомых. Это дезинфицирует и успокаивает проблемные участки кожи.опубликовано econet

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