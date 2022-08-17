То высокое, то низкое: Что делать когда скачет давление?

Очень часто нестабильное артериальное ДАВЛЕНИЕ – это следствие неправильного питания (и с возрастом этот фактор приобретает большую мощь), сильным стрессом (который мужчины часто переносят сложнее, чем женщины), неумеренными физическими нагрузками. С высокой частотой причиной скачков АД можно считать злоупотребление спиртными напитками, курение.
Артериальное давление – величина, что по определению не бывает постоянной. Но одно дело небольшие смещения показателей, обусловленные физиологическим ответом организма на внешние раздражители, совсем другое – существенные скачки артериального давления. Если вы будете делать замеры на протяжении дня, то заметите, что на одном стойком показателе АД не задерживается, но и большой разбежки тоже нет.
Ночью, во время сна, значения кровяного давления стабилизируются, оно пребывает, в идеале, в самых оптимальных границах именно в это время суток. Если, конечно, человек не страдает бессонницей, не находится в стрессе, здоров и ничто не мешает ему выспаться.
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Утром, если замерить АД сразу после пробуждения, оно повышается. Затем, вероятно, и это значение немного упадет. И только к вечеру цифры на тонометре снова поползут вверх. Но почему так? Почему в течение суток у человека, здорового и не перегруженного ни интеллектуально, ни физически, нестабильное давление?
Влияют на значения АД несколько факторов:
Конечно, очень важно, как вы измеряете давление – не нарушаете ли основные принципы, исправен ли ваш прибор, не допускаете ли типовых ошибок.
Очень часто пугающие изменения на тонометре являются всего лишь следствием некорректного измерения.
Если вы здоровый человек и нет никаких поводов для беспокойства, то нужно ли измерять АД? Да, нужно. Не каждый день, но раз в месяц все же проводите эту процедуру. Она поможет вам на самой ранней стадии увидеть проблему. Наконец, вы будете уверены, что все с вами в порядке, не станете подпитывать себя страхами, как это случается у людей, избегающих походов в поликлинику в силу своей мнительности и ложных установок.
Подготовка к измерению АД ничего сложного не предполагает:
1. Не пейте накануне измерения крепкий чай и кофе. Хотя бы час нужно выдержать.
2. Не занимайтесь спортом перед самым измерением, не курите.
3. Если вы используете какие-то препараты, изучите инструкцию – некоторые лекарства, как уже говорилось, влияют на давление. Например, капли для носа и глазные капли. Мы можем совершенно забыть о том, что принимаем средство от ринита, и очень удивиться показателям на приборе.
4. Пять минут до измерения – на расслабление. Не бегайте, не смотрите ток-шоу, не слушайте громкую музыку, не делайте уборку, не принимайте ванну Просто спокойно посидите на диване.
Подобные рекомендации помогут выявить ваши настоящие показатели давления. Если вы возьмете в руки тонометр сразу после того, как прибежали из магазина, преодолев своими ногами пять-шесть лестничных пролетов, давление может предсказуемо повыситься. Но это не значит, что показатель, зафиксированный в этот момент, и является вашим стойким значением.
В идеале делать суточные замеры нужно не менее трех раз. И если вы измеряете АД трижды, пережидайте между подходами хотя бы 10 минут.
Лучше сделать замер утром, через час после сна, пока не успели позавтракать. И еще одну процедуру измерения выполните вечером – за два часа перед ужином или через два часа после него.
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Если вы при домашнем измерении увидели, что давление прыгает – то низкое, то высокое, нужно обследоваться. Обычно в этом случае проводят суточный мониторинг АД, позволяющий выявить скрытые патологии сердечно-сосудистой системы. Используют для этого специальное оборудование, которое человек носит на себе (это не слишком тяжело) сутки.
На плечо пациенту надевают манжету, сам монитор прикрепляют на поясе либо на ремне. Прибор самостоятельно сохраняет показатели в нужное время. Пациенту не стоит вести себя как-то особенно – он должен действовать привычно, заниматься обычными делами. Это покажет, как меняется его АД в течение суток, укладываются ли эти изменения в норму и т.д.
Резкий скачок давления не может остаться незамеченным. Какие-то маленькие подвижки мы сознательно не фиксируем, но значительные перепады отмечаем всегда.
Если давление опускается ниже нормы, это чаще проявляется:
Для высокого же давления более характерны головная боль, сконцентрированная в затылочной части, ощущение прилива крови к лицу, одышка, дискомфорт за грудиной, тахикардия и раздражительность. Если давление повышается сильно, перед глазами могут появиться мушки, пульс становится частым. Это состояние может сопровождать паническая атака, которую сложно контролировать.
Смена таких состояний и будет обозначать скачки давления.
Отчасти объяснить причины скачков артериального давления у женщин можно особенностями их гормонального фона. Так, нестабильность АД присуща определенным фазам менструального цикла, менопаузе и беременности. В дни менструации, как уже говорилось, давление немного ниже обычного – это обусловлено кровопотерей.
Но не всегда так, некоторые женщины отмечают в эти дни симптоматику повышения давления. Менструация – это процесс, который контролирует эндокринная система, и если в ней происходят какие-то сбои, это сказывается и на цикле. Потому, если в дни месячных давление повышено и самочувствие далеко от нормы, нужно обследоваться и у гинеколога, и у эндокринолога. А еще лучше, если это будет гинеколог-эндокринолог, эти специалисты есть, и их консультация просто необходима определенным женщинам.
Если скачет давление во время беременности, это может объясняться:
1. Гормональной перестройкой;
2. Нагрузкой на тазовую зону;
3. Токсикозом;
4. Неграмотным питанием;
5. Стрессом.
Не самое редкое для беременности явление – отеки ног. Они могут спровоцировать повышение АД за счет возрастания объема жидкости в организме.
В первые недели гестации давление у будущей мамы чаще сниженное – так ее организм адаптируется к происходящим в нем изменениям, в частности – к увеличенному количеству сосудов, формируемых для плаценты.
Ближе к третьему триместру показатель повышается, и если он пересекает норму, это может говорить о гестозе. Такая патология контролируется обычно в условиях стационара, так как быстрое ее прогрессирование может повлечь преэклампсию и эклампсиию – опаснейшие состояния.
Климакс – пугающее слово для многих женщин, хотя переводится оно как «ступень». Это естественное, физиологическое изменение женского гормонального уровня. Приходится оно на возрастной интервал 45-55 лет. Климакс разделяют на пременопаузу, менопаузу, постменопаузу.
Периоды климакса и давление:
1. Пременопауза. Длится она три-четыре года. Именно в это время женщина замечает нарушения менструального цикла – месячные становятся более скудными, короткими и промежутки между ними растут. Скачки давления уже возможны, но они, как правило, кратковременны. Проходят они чаще самостоятельно. Некоторые женщины отмечают их случайно, они не связывают недомогание именно с колебаниями кровяного давления.
2. Менопауза. Менструация прекращается полностью, так как яичники перестают быть активными. Давление уже чаще повышается, и на высокой отметке оно может держаться долго. Нормализация его требует действий, само по себе понижается АД редко.
3. Постменопауза. Также женщина может наблюдать симптомы скачков давления. Гипертония при климаксе – явление частое. Это можно объяснить полной остановкой выработки эстрогена и прогестерона, «женских» гормонов. Они долгие годы служили лучшей защитой для здоровья сосудов, можно сказать, предохраняли женщину от сосудистых катастроф. Но когда их выработка сошла на нет, женщина стала уязвимой. В этот период чаще всего диагностируется у женщины гипертония.
Если ориентироваться на статистику, то у каждой второй после 55 лет случаются скачки АД. Но определенным образом можно помочь себе, это не стопроцентная гарантия того, что гипертонии не будет, но лучший способ ее предупредить.
Более всего скачки давления при климаксе беспокоят женщин, которые мало двигаются, не пришли к сбалансированному питанию, испытывают частые стрессы и не умеют им противостоять, не следят за уровнем холестерина в крови.
Очень часто нестабильное АД – это следствие неправильного питания (и с возрастом этот фактор приобретает большую мощь), сильным стрессом (который мужчины часто переносят сложнее, чем женщины), неумеренными физическими нагрузками. С высокой частотой причиной скачков АД можно считать злоупотребление спиртными напитками, курение.
Никотиновая зависимость – это гарантированный прогноз развития патологических изменений в сосудистых стенках. Они слабеют, и уже не так чувствительны к меняющимся внешним условиям. И если раньше сосуды справлялись и с изменением климата, и с реакцией на стресс, и с физнагрузками, изможденные никотином сосудистые стенки уже не могут это делать стабильно и качественно. Вот и прыгает давление.
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Что делать, когда скачет давление? Ответ может быть только один – выяснять причину такого непостоянства и бороться с ней. Нет волшебного препарата, который может стабилизировать АД во всех случаях, приведших к нестабильности этого показателя. Потому к врачу идти придется.
О чем могут сигнализировать перепады давления:
Наконец, скачки АД – это симптоматика гипертонии, распространенного заболевания, которое сегодня причисляют к неинфекционным эпидемиям.
Диагностика поможет выявить подлинную причину такой нестабильности. Наконец, после диагностики, врач четко распишет, что делать, если скачет давление.
Если АД скачет у подростков, это можно объяснить определенными гормональными изменениями. Хочется сделать акцент – объяснить и исследовать. Не нужно все, что происходит с ребенком в пубертате, на этот самый пубертат списывать. Пройдет, перерастет? Не всегда. Потому любые странные симптомы нужно проверять у врача.
Давление же, скачущее и у пожилого человека, также имеет несколько причин. Состояние здоровья у разных людей одного и того же возраста тоже может быть разным. Кто-то следит за собой, контролирует появившиеся к этим годам болезни, не позволяя их запустить. А кто-то пьет таблетки от случая к случаю, не регулирует свой режим (который в возрасте 60+ имеет огромнейшее значение).
Отдельный вопрос, острейшая проблема для кардиологов – самолечение. Не единичны случаи, когда пожилые пациенты пьют лекарства, нарушая режим приема, дозировку, самовольно меняя средство. И такая самодеятельность часто приводит к значительным скачкам давления. Для человека в возрасте они очень опасны, это высочайший риск сосудистой катастрофы.
Внимание! К пяти наиболее частым причинам скачков давления у пожилых людей относят: артериальную гипертензию, почечную недостаточность, сердечную недостаточность, атеросклеротические изменения сосудов, нарушение медикаментозной терапии.
Вегетососудистая дистония – термин сугубо обывательский, но прочно прижившийся в обществе. В медкарте никто его не запишет, вероятно, запись будет выглядеть так – соматоформная вегетативная дисфункция НС. Но внимательный читатель увидит, что и это название слишком общее, а хочется конкретики. ВСД – это действительно полиэтиологический синдром. Он показывает на дисфункции вегетативной системы, которые могут быть разными.
Но не всегда медики стараются вычленить конкретную дисфункцию, удобнее написать синдромальный диагноз. А ведь это чревато неподходящими, не проявляющими эффективности методами лечения. И эта безрезультативная терапия может быть и вредной, в частности, скачки давления могут быть вызваны ею тоже.
Способствуют развитию дисфункции психические или соматические, заболевания. Недуг может стать следствием органического поражения ЦНС, гормональных сдвигов. Но часто вегетативные расстройства – это только часть той же гипертонической болезни, эндокринных патологий, ишемии сердца.
Терапия при ВСД (раз уж так привычно называть дисфункцию) всегда комплексная и всегда с ориентиром на индивидуальные клинические проявления. Немедикаментозная часть терапии заключается в нормализации образа жизни, в умеренной физнагрузке, в проработке психологических проблем. Что же до медпрепаратов, то могут быть использованы витамины, антиоксиданты, вегетостабилизаторы, ноотропы, иногда – антидепрессанты.
Отчего скачет давление в течение дня, что приводит к колебаниям АД от гипотонической симптоматики до гипертонической, как это корректировать – все это решает доктор.
Его задача предложить пациенту качественную диагностику, современное лечение, грамотный контроль динамики лечения. Потому за общей информацией – добро пожаловать в интернет (но только в проверенные источники), а вот за лечение – к доктору реальному, виртуальные консультанты пока могут предложить только информационную помощь. опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ua/
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