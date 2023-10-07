Точечный массаж: Избавляемся от болей

Китайская техника точечного массажа признана наиболее эффективной при устранении болей на различных участках тела.
Согласно китайской медицине внутри человеческого тела по определенным каналам (меридианам) течет энергия «ци», и если что-либо блокирует ее путь, то человек ощущает боль. Устранить боль позволяет массаж, при котором осуществляется воздействие на специальные точки, и мозг начинает вырабатывать естественное обезболивающее – эндорфин, блокирующий чувство боли. Точечный массаж помогает не только избавиться от боли, но и предотвратить развитие различных заболеваний.
Как избавиться от боли с помощью точечного массажа
1. Постоянная усталость
Если требуется повысить уровень энергии и снять усталость, достаточно воздействовать на следующие точки на теле:
- у самого основания черепа, на расстоянии одного сантиметра от позвоночника с правой и левой стороны находятся активные точки, массировать которые следует указательным и средним пальцем;
- расположенные на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы рук;
- находящиеся на изгибе стопы на расстоянии трех сантиметров от пальцев.
2. Головная боль
Для снятия головной боли массируйте точки, находящиеся:
- между бровями в области «третьего глаза»;
- на мышце, объединяющей большой и указательный пальцы руки;
- на тыльной стороне ноги между вторым и третьим пальцами;
- на висках;
- над центром бровей (выше на 1 см).
3. Зубная боль
При возникновении резкой зубной боли и отсутствии возможности посетить стоматолога, вместо приема обезболивающих препаратов можно помассировать следующие точки:
- под носовыми крыльями;
- на руке в ямке между первым и вторым пальцами;
- на выпирающей части скуловых мышц;
- на ноге между вторым и третьим пальцами;
- чуть ниже скул.
4. Ушная боль
Для облегчения состояния в течение одной минуты массируйте следующие точки:
- в ямке между первым и вторым пальцами руки;
- на внешних уголках глаз;
- на ушных козелках и немного выше их (ближе к волосистой части головы).
5. Насморок
Чтобы избавиться от заложенности носа, массируйте следующие точки:
- чуть ниже основания бровей;
- в районе «третьего глаза»;
- под носовыми крыльями;
- на внешних углах глаз;
- немного выше ушных мочек.
6. Боль в шее
Воздействуйте в течение одной минуты на активные точки, расположенные:
- на тыльной стороне кистей у самого основания (перед косточками);
- на мышцах, соединяющих первые и вторые пальцы рук;
- на тыльной стороне ног между третьими и вторыми пальцами;
- на внешней стороне рук у основания, между косточками;
- между двумя шейными позвонками, выступающими при наклоне головы.
7. Если болят плечи
Массируйте точки, находящиеся:
- на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы рук;
- в ямках между вторыми и третьими пальцами ног;
- над подмышечными впадинами, чуть выше линии изгиба, если согнуть руки и прислонить их к телу;
- на спине выше подмышечных впадин;
- на центральной части плеч.
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8. Если болит живот
В этом случае рекомендуется воздействовать на следующие активные точки:
- на тыльной стороне рук, на мышцах, объединяющих первые и вторые пальцы;
- на тыльной стороне ног в ямках между вторыми и третьими пальцами;
- под коленными суставами (ниже на три сантиметра);
- на внутренней стороне стопы на четыре сантиметра выше косточек;
- ниже пупка на пару сантиметров, а также выше него на один и четыре сантиметра.
9. Если болит спина
Воздействуйте на активные точки, расположенные:
- на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы на руках;
- в ямках между третьими и вторыми пальцами на ногах;
- на спине (по линии талии), на расстоянии пары сантиметров вправо и влево от позвоночника и ниже на пару сантиметров от этих точек;
- на ягодицах по центру основания;
- на внутренней стороне коленей по центру линии изгиба.
10. Если болят коленные суставы
Для облегчения состояния, воздействуйте на точки, находящиеся на:
- мышцах на руках, соединяющих указательные и большие пальцы;
- участках на ногах между вторыми и третьими пальцами;
- внутренней стороне коленей по центру изгиба;
- наиболее высокой части коленных суставов и их внутренней части.
Силу воздействия регулируйте самостоятельно, не допускайте дискомфортных ощущений, давите на точки не спеша.опубликовано econet
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