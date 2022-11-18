Точечный массаж от насморка и заложенного носа

Чем вы лечите заложенность носа? Многие пользуются назальными каплями и спреями, хотя аналогичного эффекта можно добиться с помощью точечного массажа.
Такой массаж позволяет:
Точечный массаж не всегда позволяет полностью избавиться от насморка, но в любом случае не навредит здоровью, как это может быть в случае с лекарственными препаратами.
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Воздействуя на определенные точки на лице можно избавиться от насморка. При нажатии на такие точки иногда ощущается боль, прилив жара или приступ озноба, повышается потоотделение. Основные точки находятся в зоне воспаления, также есть активные точки возле уголков глаз, на затылке и макушке. Еще активные точки есть на ладонях, больших пальцах ног и на внешней стороне коленей. Не стоит сразу приступать к массажу, для начала изучите, как реагирует ваше тело при воздействии на точки в зоне воспаления, на голове и теле. Если воздействие не вызывает сильного дискомфорта, можно приступать к массажу. Не спеша массируйте точки, расположенные на:
Массаж нужно делать теплыми руками без резких и сильных нажатий на точки. Массировать каждую точку следует минут десять, потом сделать небольшой перерыв и повторить процедуру для достижения лучшего результата. Если вы массируете точки на теле, то на них можно надавливать с большей силой. По завершению массажа рекомендуется выпить чашку мятного чая, это поможет организму расслабиться.
При наличии определенных симптомов массаж делать противопоказано. К таким симптомам относятся:
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Источник: https://econet.ua/
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