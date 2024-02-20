Точечный массаж при гипертонической болезни

Гипертоническая болезнь - наиболее распространенная форма артериальной гипертонии, при которой повышение артериального давления является основным проявлением болезненного процесса. Повышение артериального давления может наблюдаться как один из симптомов при различных заболеваниях, в том числе почек, эндокринных и других органов. Гипертония при указанных патологических состояниях обозначается как симптоматическая или вторичная; она, несомненно, является их следствием.

Гипертоническая болезнь - наиболее распространенная форма артериальной гипертонии, при которой повышение артериального давления является основным проявлением болезненного процесса. Повышение артериального давления может наблюдаться как один из симптомов при различных заболеваниях, в том числе почек, эндокринных и других органов. Гипертония при указанных патологических состояниях обозначается как симптоматическая или вторичная; она, несомненно, является их следствием.

Гипертония: точечный массаж

Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония) представляет собой самостоятельную форму, при которой повышение артериального давления возникает первично, т.е. раньше, нежели развиваются какие-либо нарушения со стороны внутренних органов. Величина нормального артериального давления колеблется от 110/70 до 140/90 мм рт.ст.

Гипертоническая болезнь чаще встречается среди лиц, работа которых связана с чрезмерным нервным напряжением. У таких пациентов часты указания на психические травмы, эмоциональные потрясения и избыточную нагрузку. Многие пациенты этой группы риска - так называемые «гиперреакторы» - в будущем часто становятся «гипертониками».

Под действием вышеуказанных причин происходит раздражение высших нервных центров коры головного мозга, которое через вегетативные центры головного мозга передается симпатической нервной системе, вызывая повышение тонуса мелких артерий и сужение их просвета.

В дальнейшем повышенный тонус сосудов поддерживается различными прессорными веществами, выделяемыми в кровь железами внутренней секреции (адреналин, вазопрессин, гипертензиноген, ренин и др.), и приводит к стойкой артериальной гипертонии.

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Согласно классификации ВОЗ выделяют три стадии гипертонической болезни:

I - без признаков органических изменений сердечно-сосудистой системы;

II - с гипертрофией сердца, но без других изменений;

III - с вторичным повреждением органов (сердца, мозга, почек).

В каждой стадии (классификация А.Л. Мясникова) дополнительно выделяют еще две фазы - А и Б:

IA - предгипертоническая;

I Б - транзиторная, обратимая;

II А - неустойчивая;

НБ - устойчивая;

IIIA - компенсированная, без существенного нарушения функций органов;

III Б - декомпенсированная.

Традиционная китайская медицина за многие столетия накопила значительный опыт применения точечного массажа при лечении гипертонической болезни. Эффективность точечного массажа зависит от выбора точек, их сочетания и техники воздействия. Наиболее выраженный и быстрый эффект отмечается при I-II стадиях гипертонии. При стойких формах гипертонической болезни точечный массаж следует проводить в комплексе с медикаментозной терапией.

При гипертонической болезни точечный массаж проводится с использованием через день рецепта точек янской и иньской групп.

Рецепт точек янской группы включает следующие точки: GV 20 бай-хуэй, GV 14 да-чжуй, GB 20 фэн-чи, GB 21 цзянь-цзин, LI 15 цзянь-юй, LI 11 цюй-чи, LI 4 хэ-гу, BL 11 да-чжу, BL 15 синь-шу, BL 43 гао-хуан, ST 36 цзу-сань-ли.

Рецепт точек иньской группы -PC 6 нэй-гуань, PC 7 да-лин, НТ 5 тун-ли, НТ 7 шэнь-мэнь, SP 6 сань-инь-цзяо, SP 4 гунь-сунь, LR 3 тай-чун, LR 2 син-цзянь, KI 2 жань-гу, KI 1 юн-цюань.

При проведении точечного массажа с применением точек янской группы пациент лежит на животе с поднятыми вверх руками, а с применением точек иньской группы - на спине, руки вдоль туловища.

Точечный массаж выполняется концевыми фалангами 2-го и 3-го или 1-ми пальцами правой и левой руки, путем круговых вращательных движений с постепенным усилением давления на точку до появления интенсивных предусмотренных ощущений и получения гиперемии кожи над точкой.

Продолжительность массажа одной точки - до 5 минут, Симметричные точки массируются одновременно. Такая техника массажа соответствует седативному, успокаивающему методу.

Массаж проводится ежедневно; на курс лечения - 10-12 процедур. Через две недели необходимо повторить массаж в том же объеме. Закрепляющий курс повторяют через 1,5-2 месяца.

Расположение точек и эффект воздействия:

GV 20 бай-хуэй располагается на 5 цуней выше передней границы волос; данная точка снимает напряжение психоэмоциональной системы.

располагается на 5 цуней выше передней границы волос; данная точка снимает напряжение психоэмоциональной системы. GV 14 да-чжуй находится между остистыми отростками VII шейного и I грудного позвонков.

находится между остистыми отростками VII шейного и I грудного позвонков. GB 20 фэн-чи локализуется под затылочной костью, на вершине треугольника, образованного соединением трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышц. Массаж этой точки не только нормализует артериальное давление, но и устраняет психоэмоциональную неуравновешенность.

локализуется под затылочной костью, на вершине треугольника, образованного соединением трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышц. Массаж этой точки не только нормализует артериальное давление, но и устраняет психоэмоциональную неуравновешенность. GB 21 цзянь-цзин соответствует центру надостной ямки между трапециевидной мышцей и мышцей, поднимающей лопатку, на середине линии точек LI 15 цзянь-юй и GV 14 да-чжуй. Массаж этой точки снимает метеозависимость, нормализует вертебробазилярное кровообращение.

соответствует центру надостной ямки между трапециевидной мышцей и мышцей, поднимающей лопатку, на середине линии точек LI 15 цзянь-юй и GV 14 да-чжуй. Массаж этой точки снимает метеозависимость, нормализует вертебробазилярное кровообращение. LI 15 цзянь-юй находится между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой кости, при отведении руки до горизонтального уровня в средней ямке.

находится между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой кости, при отведении руки до горизонтального уровня в средней ямке. LI 11 цюй-чи находится у наружного конца локтевой складки. Эта точка оказывает мягкое общеукрепляющее и нормализующее действие,

находится у наружного конца локтевой складки. Эта точка оказывает мягкое общеукрепляющее и нормализующее действие, LI 4 хэ-гу расположена между I и II пястными костями ближе к середине тела II пястной кости. Массаж этой точки оказывает общеукрепляющее, нормализующее влияние на весь организм.

расположена между I и II пястными костями ближе к середине тела II пястной кости. Массаж этой точки оказывает общеукрепляющее, нормализующее влияние на весь организм. BL 11 да-чжу располагается на 1,5 пропорциональных цуня латерально от промежутка остистых отростков I-II грудных позвонков.

располагается на 1,5 пропорциональных цуня латерально от промежутка остистых отростков I-II грудных позвонков. BL 15 синь-шу расположена кнаружи на 1,5 пропорциональных цуня от центра остистых отростков V и VI грудных позвонков.

расположена кнаружи на 1,5 пропорциональных цуня от центра остистых отростков V и VI грудных позвонков. BL 43 гао-хуан расположена на 3 пропорциональных цуня кнаружи от центра остистых отростков IV-V грудных позвонков, у внутреннего края лопатки.

расположена на 3 пропорциональных цуня кнаружи от центра остистых отростков IV-V грудных позвонков, у внутреннего края лопатки. ST 36 цзу-сань-ли расположена за 3 пропорциональных цуня ниже нижнего края подколенной чашечки у края большеберцовой кости. Это одна из самых важных точек с широким спектром действия, она оказывает нормализующее, регулирующее, общеукрепляющее действие на различные органы и системы организма.

расположена за 3 пропорциональных цуня ниже нижнего края подколенной чашечки у края большеберцовой кости. Это одна из самых важных точек с широким спектром действия, она оказывает нормализующее, регулирующее, общеукрепляющее действие на различные органы и системы организма. PC 6 нэй-гуань располагается на 2 цуня выше проксимальной складки лучезапястного сустава, между сухожилиями. Точка нормализует сосудистый тонус, сон, снимает тревожные и маниакальные состояния.

располагается на 2 цуня выше проксимальной складки лучезапястного сустава, между сухожилиями. Точка нормализует сосудистый тонус, сон, снимает тревожные и маниакальные состояния. PC 7 да-лин находится на середине проксимальной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и мышцы лучевого сгибателя кисти, Данная точка устраняет чувство беспокойства, эмоциональную лабильность, нормализует сон, понижает высокие цифры систолического давления.

находится на середине проксимальной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и мышцы лучевого сгибателя кисти, Данная точка устраняет чувство беспокойства, эмоциональную лабильность, нормализует сон, понижает высокие цифры систолического давления. НТ 5 тун-ли располагается на 1 цунь выше складки лучезапястного сустава, между сухожилиями мышц локтевого сгибателя кисти и поверхностного сгибателя пальцев. Массаж этой точки устраняет чувство беспокойства, функциональные боли в сердце.

располагается на 1 цунь выше складки лучезапястного сустава, между сухожилиями мышц локтевого сгибателя кисти и поверхностного сгибателя пальцев. Массаж этой точки устраняет чувство беспокойства, функциональные боли в сердце. НТ 7 шэнь-мэнь находится у лучевой стороны сухожилия локтевого сгибателя кисти, между гороховидной и локтевой костями. Массаж точки оказывает общее седативное действие на организм, устраняет чувство беспокойства, нормализует сон, снижает максимальное систолическое давление.

находится у лучевой стороны сухожилия локтевого сгибателя кисти, между гороховидной и локтевой костями. Массаж точки оказывает общее седативное действие на организм, устраняет чувство беспокойства, нормализует сон, снижает максимальное систолическое давление. SP 6 сань-инь-цзяо располагается на 3 цуня выше центра медиальной лодыжки, непосредственно у края большеберцовой кости. Массаж этой точки понижает повышенные цифры как систолического, так и диастолического давления.

располагается на 3 цуня выше центра медиальной лодыжки, непосредственно у края большеберцовой кости. Массаж этой точки понижает повышенные цифры как систолического, так и диастолического давления. SP 4 гун-сунь находится кзади на 1 цунь от головки ! плюсневой кости на внутренней поверхности стопы. Массаж точки купирует боли в сердце и нормализует ритм сердца.

находится кзади на 1 цунь от головки ! плюсневой кости на внутренней поверхности стопы. Массаж точки купирует боли в сердце и нормализует ритм сердца. LR 2 син-цзянь располагается кпереди между головками I-I! плюснефалангового сустава. Массаж точки нормализует сон, а также снимает метеозависимость больного от перепадов атмосферных факторов,

располагается кпереди между головками I-I! плюснефалангового сустава. Массаж точки нормализует сон, а также снимает метеозависимость больного от перепадов атмосферных факторов, LR 3 тай-чун находится в самом узком месте между I-II плюсневыми костями. Массаж точки способствует снятию эмоциональной напряженности, нормализует сон.

находится в самом узком месте между I-II плюсневыми костями. Массаж точки способствует снятию эмоциональной напряженности, нормализует сон. KI 2 жань-гу находится на внутренней поверхности свода стопы, кпереди бугорка ладьевидной кости. Массаж точки способствует снижению повышенных цифр диастолического давления.

находится на внутренней поверхности свода стопы, кпереди бугорка ладьевидной кости. Массаж точки способствует снижению повышенных цифр диастолического давления. KI 1 юн-цуань располагается на подошве между II-III плюсневыми костями в ямке. Массаж тонки вызывает мощное седативное, релаксирующее действие.опубликовано econet.ru.

Автор Макаров Ю.П.

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