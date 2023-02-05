Тонкая связь: гормональная система и проблемная кожа

Многие считают, что от гормонов, в первую очередь зависит работа органов репродукции. На самом деле, эндокринная система влияет на здоровье, внешнюю привлекательность, вес и фигуру, и даже психоэмоциональное состояние человека. А какое воздействие оказывают разные гормоны на кожные покровы?

Когда на коже образуются высыпания, она становится сухой и тусклой или стареет слишком рано, то мало кто подозревает нарушения в эндокринной системе. Каждый из гормонов отвечает сразу за несколько механизмов, и между собой они находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому, сбои в работе могут негативно повлиять на здоровье человека. Естественно, что все проблемы сразу отражаются и на самом большом органе – его коже.

Влияние гормонов на здоровье организма

1. Тестостерон

Он относится к андрогенным гормонам и у женщин присутствует в небольшом количестве. Тестостерон и его производные влияют на работу соединительной ткани, синтезирующей коллаген. Итогом становится обновление всех слоев дермы, ее крепость и упругость.

Если гормонов вырабатывается недостаточно (обычно с возрастом), это замедляет процессы обновления, кожа высыхает, становится тоньше. А избыток тестостерона заставляет усиливать работу сальных желез, приводит к повышенной жирности кожи, появлению акне.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Эстрогены

Основной формой является эстрадиол, от которого в организме зависит скопление жира на бедрах по женскому типу, различные особенности строения и так далее. Он влияет на здоровье, красоту и молодость кожи, блокирует повышенное жиросжигание, отложение холестерина, поддерживает количество гиалуроновой кислоты и синтез коллагена.

Недостаток эстрогенов отражается на настроении, самочувствии, он провоцирует упадок сил, бессонницу, снижение двигательной активности, рост волос на нежелательных участках. Переизбыток вызывает проблемы с сосудистой системой – варикозное расширение вен, увеличение веса.

3. Прогестерон

Он готовит организм женщины к наступлению беременности, помогает сохранить и выносить здорового ребенка, пока не образуется плацента. Он вызывает задержку жидкости в организме и снижение кожного иммунитета, что ухудшает ее внешний вид. Сбои в синтезе прогестерона мгновенно отражаются на коже: вызывают сухость, различные высыпания, повышенную пигментацию, потерю упругости.

Если беременность не наступила, то гормон вызывает менструацию и провоцирует ПМС – повышение веса и аппетита, отеки, ухудшение здоровья и перепады настроения. Дефицит прогестерона вызывает ломкость волос и ногтей, возрастные изменения кожи.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Другие гормоны:

окситоцин – гормон любви, вызывает нежность и привязанность у партнеров и особенно много его синтезируется после родов. Он усиливает кожный иммунитет и уменьшает воспалительные процессы;

пролактин – отвечает за выработку грудного молока, усиливает синтез окситоцина. Недостаток взывает сухость и вялость кожи, а избыток – отеки и повышает ее жирность;

мелатонин – вырабатывается только ночью, от него зависит полноценный сон, следовательно, и внешний вид. Он блокирует окислительные процессы, которые провоцируют старение, и регулирует уровень кортизола, влияющего на утреннюю бодрость и энергичность;

кортизол – участвует в процессах метаболизма. Избыток вызывает неправильное жировое перераспределение – полнеет верхняя половина тела, лицо, плечи, а нижняя половина и ноги сильно худеют. Возрастание гормона стресса приводит к излишней жирности и истончению дермы, отечности, плохому заживлению, выпадению и ломкости волос;

дофамин – гормон радости, снижается в процессе возрастного угасания, что вызывает недомогания, старческие изменения и заболевания. Недостаток провоцирует заторможенность, сутулость, снижение мимики, пластичности, скованность движений;

инсулин – от него зависит показатель глюкозы, риск сахарного диабета и его осложнений (болезней сердца, сосудов и плохого питания кожи). Проявляется повышенной пигментацией, понижением всех защитных механизмов, воспалительными процессами и плохой заживляемостью. В тяжелых случаях возникает риск некроза кожи стоп.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet