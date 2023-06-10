ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Артрит – это заболевание, при котором воспаляются и болят суставы. Проблема может быть настолько серьезной, что человеку сложно заниматься повседневными делами. Уменьшить боль и снять воспаление при артрите помогают эфирные масла.

Какие именно масла можно использовать при артрите? Предлагаем ознакомиться с перечнем средств, эффективность которых доказана на практике.

Эфирные масла в борьбе с артритом

Наиболее эффективными считаются следующие средства:

Масло ладана – снимает даже глубокое воспаление, препятствует росту молекул, провоцирующих воспалительные процессы в хрящах. Достаточно смешать несколько капель эфирного масла ладана с базовым маслом (кокосовым, оливковым, авокадо) и нанести смесь на проблемный участок.

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Масло мирры – обладает отличными противовоспалительными свойствами. Можно использовать средство вместе с маслом ладана, такая комбинация позволит быстрее избавиться от воспаления и боли.

Масло лемонграсса – мощный антиоксидант, позволяющий уменьшить негативное влияние свободных радикалов, которые зачастую становятся причиной развития артрита. Чтобы снять боль необходимо добавить несколько капель масла в емкость с водой, поставить ее на водяную баню и прогревать проблемные зоны паром.

Имбирное масло – обладает антиоксидантными свойствами. Для снятия боли и воспаления достаточно сделать теплый компресс с разбавленным эфирным маслом имбиря.

Лавандовое масло – обычно применяется для улучшения качества сна, но также помогает при лечении артрита за счет обезболивающих и противовоспалительных свойств. Чтобы быстро снять боль достаточно нанести 3-5 капель разбавленного лавандового масла на проблемный участок и помассировать область круговыми движениями. При необходимости повторить процедуру.

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Апельсиновое масло – облегчает боль благодаря противовоспалительным свойствам. Средство нужно разбавлять базовым маслом и втирать в пораженный участок.

Масло грушанки – быстро снимает боль. Средство обычно используют в сочетании с маслом перечной мяты, что усиливает обезболивающий эффект. Смесь достаточно нанести на проблемную область массажными движениями.

Масло перечной мяты – обладает уникальными целебными свойствами, быстро снимает боль при артрите и имеет минимум побочных эффектов. Следует наносить 5-10 капель разбавленного масла на пораженный участок кожи.

Масло ромашки – быстро уменьшает воспаление и устраняет скованность суставов за счет проникновения в глубокие слои кожи. Для максимального обезболивающего эффекта следует смешать 15 капель ромашкового масла с двумя столовыми ложками любого базового масла и обработать смесью проблемную зону.

Масло куркумы – обладает отличными противовоспалительными свойствами, применяется при лечении ревматоидного артрита. Достаточно нанести на проблемный участок несколько капель разбавленного средства.

Общие рекомендации по применению эфирных масел

Эфирное масло следует всегда разбавлять базовым, это исключает вероятность раздражения кожи, оптимальное соотношение – 12 капель эфирного масла и 30 г базового масла. Перед обработкой проблемных зон следует проверить реакцию организма на разбавленное масло и нанести небольшое количество смеси на небольшой участок кожи.опубликовано econet

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