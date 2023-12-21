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ТОП-3 добавки для поддержки здорового уровня сахара в крови

Автор: Econet 21 декабря 2023 5888
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Сахарный диабет - сложное заболевание, которое требует постоянного контроля над образом жизни и строгой диеты. Профилактикой этого состояния будет контроль уровня сахара (глюкозы) в крови. Вот лучшие добавки, которые помогут поддержать данный показатель в норме.

ТОП-3 добавки для поддержки здорового уровня сахара в крови

По разным подсчетам диабетом страдает от 7 до 9% населения развитых стран. Профилактика и терапия этого заболевания предполагает коррекцию образа жизни и прием медикаментов для минимизации риска осложнений и даже летального исхода.

Добавки для нормализации сахара в крови

Что нужно знать про диабет

Диабет характеризуется нарушением метаболизма при повышенном показателе глюкозы в крови. Заболевание развивается в результате резистентности к инсулину, недостаточной выработки этого гормона или обоих факторов. При инсулинорезистентности клетки организма противодействуют влиянию инсулина, или нехватка инсулина в результате слабой секреции ведет к гипергликемии, минеральному и электролитному сбою и нестабильному метаболизму липидов и белков.  

Факторы риска развития диабета 2 типа

  • Возраст 45 +.
  • Депрессивные состояния.
  • Генетическая предрасположенность.
  • Гипертония.
  • Высокий показатель триглицеридов.
  • Кардиологические проблемы.
  • Низкий показатель холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).
  • Ожирение.
  • Поликистоз яичников.
  • Малоподвижный стиль жизни.

Признаки и осложнения диабета 2 типа

  • Склонность к инфекциям.
  • Туманное зрение.
  • Утомляемость.
  • Медленное заживление ран.
  • Постоянная жажда и голод.
  • Частое мочеиспускание.
  • Покалывание или онемение в конечностях.
  • Беспричинная потеря веса.
  • Чрезмерно сухие кожные покровы.

ТОП-3 добавки для поддержки здорового уровня сахара в крови

Добавки для поддержки нормального сахара в крови

Берберин

Берберин - это алкалоид, который содержится в растениях: орегонском винограде, гидрастисе канадском, барбарисе. Берберин имеет противовоспалительное и противодиабетическое действие. Это предполагает улучшение резистентности к инсулину, увеличение выработки этого гормона. Берберин улучшает показатели триглицеридов, общего холестерина и ЛПВП.

Пиколинат хрома

Хром (Cr) - это минерал, необходимый для метаболизма углеводов и липидов. Лица, страдающие непереносимостью глюкозы и диабетом, имеют повышенную потребность в Cr. Хром присутствует в некоторых пищевых продуктах (пивные дрожжи, говядина, грудка индейки, брокколи). Прием добавок Cr с углеводсодержащей пищей может улучшить метаболизм глюкозы после еды.  

Псиллиум

Активный компонент шелухи – арабиноксилан. Шелуха подорожника представляет собой водорастворимую клетчатку: при ее употреблении образуется гель и замедляет скорость, смешения пищеварительных ферментов с отчасти переваренной пищей в ЖКТ. Это тормозит всасывание глюкозы и снижение ее концентрации в крови после приема пищи. Прочие свойства шелухи подорожника: снижение показателя холестерина и уменьшение симптоматики диареи.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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