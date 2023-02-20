Топ-3 добавки для женского здоровья

Лучшим источником необходимых питательных веществ является здоровая и сбалансированная диета, однако женщинам не всегда удаётся ежедневно употреблять нужное количество фруктов, овощей, цельного зерна и полезных жиров. Неудивительно, что так много женщин предпочитают принимать пищевые добавки.

В зависимости от вашей диеты, образа жизни некоторые добавки будут иметь определенные преимущества перед другими. Тем не менее, есть несколько, которые выделяются в качестве приоритетов для оптимального функционирования женского организма.

Обязательные пищевые добавки для женского здоровья

Витамин D

Витамин D способствует множеству функций в организме, от крепких костей до здоровой иммунной системы. Однако, один из самых важных эффектов витамина D для женщин - это сердечно-сосудистая функция. Исследования показали, что у людей с низким уровнем витамина D в крови в более позднем возрасте чаще возникают инсульты, сердечные приступы, сердечная недостаточность или высокое кровяное давление. Для беременных низкий уровень витамина D связан с преэклампсией и другими неблагоприятными последствиями. Аналогичная связь наблюдается между низким уровнем витамина D и развитием диабета.

Ваше тело может вырабатывать достаточное количество витамина D, если ваша кожа подвергается достаточному воздействию солнечного света, особенно ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, одно исследование показало, что 36% здоровых подростков и 57% взрослых в США имели недостаточный уровень витамина D.

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Почему многие из нас испытывают дефицит витамина D?

Нелегко поддерживать достаточный уровень витамина D, учитывая нашу современную диету и образ жизни. В наши дни многие люди проводят меньше времени на улице. В городских и загрязненных районах ультрафиолетовый свет отфильтровывается, поэтому, даже если вы подвергаетесь воздействию солнца, ваша кожа может не получать достаточно ультрафиолетового света.

Кроме того, для защиты от рака кожи мы часто применяем солнцезащитный крем всякий раз, когда попадаем на солнце. При правильном применении солнцезащитный крем снижает нашу способность поглощать витамин D более чем на 90%.

Другими факторами, которые могут способствовать дефициту витамина D, являются ожирение, более темный цвет кожи и проблемы с всасыванием жира (например, глютен, инфекции или токсины могут вызывать такие проблемы с кишечником, как «протекающий кишечник»).

Как мы можем получить достаточно витамина D?

Пребывание на солнце в течение 20 минут каждый день, если вы не носите солнцезащитный крем или не имеете темного цвета кожи, может помочь вашему организму вырабатывать достаточное количество витамина D. Вы также можете получить витамин D из яичных желтков, жирной рыбы (например, лосось) и органического мясо (например, говяжья печень).

Эндокринное общество, ведущая организация по изучению эндокринной системы, рекомендует уровень витамина D в крови как минимум 30 нг / мл и, если уровень ниже этого, ежедневную добавку от 1500 до 2000 МЕ. Из-за широко распространенных недостатков, целесообразно попросить своего врача проверить уровень 25-гидроксивитамина D, чтобы вы знали, сколько витамина D вам действительно нужно принимать.

Какой тип витамина D эффективнее для организма?

Хотя существует пять типов витамина D, организм в основном использует витамин D2 (также называемый эргокальциферолом) и витамин D3 (холекальциферол). Чтобы быть поглощенным, тело должно сначала преобразовать обе формы витамина. Поскольку витамин D3 проходит этот процесс быстрее и эффективнее, чем витамин D2, он является предпочтительным вариантом.

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Куркумин

Куркумин известен своими мощными противовоспалительными свойствами. Это представляет особый интерес для женщин, поскольку их уровень эстрогена снижается с возрастом, и они более подвержены проблемам из-за воспаления. Хроническое воспаление связано с такими заболеваниями, как рак, диабет, артрит, болезни сердца, остеопороз и болезнь Альцгеймера.

Куркумин является компонентом специи, известной как куркума. Однако содержание куркумина в куркуме составляет всего около 3% по весу. Поэтому трудно достичь эффективного противовоспалительного уровня, просто добавляя куркуму в пищу. Кроме того, куркумин плохо абсорбируется в кровотоке, когда потребляется сам по себе. Тем не менее, прием куркумина с пиперином (вещество, содержащееся в черном перце ) значительно улучшает его усвоение.

Рыбий жир

Рыбий жир является мощным источником омега-3 жирных кислот, которые также могут уменьшить воспаление. Омега-3 также связаны с улучшением настроения и памяти и снижением риска депрессии и деменции.

Исследования продемонстрировали все эти преимущества с двумя конкретными типами омега-3 - EPA и DHA.

В случае потребления омега-3 лучше выбрать добавки с рыбьим жиром, а не употреблять достаточное количество рыбы, если у вас есть сомнения по поводу содержания ртути в ней. При выборе рыбьего жира, убедитесь, что выбрали рыбные источники, которые были проверены и доказали, что они не содержат ртути и других токсичных компонентов. опубликовано econet

Автор Венера Рамос, доктор медицины

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