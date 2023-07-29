ТОП-3 добавки, которые помогают справиться со стрессом

При стрессе в организме происходят химические изменения, которые помогают ему «убить добычу» или «сбежать от хищника». Но такие защитные реакции могут возникать не только при явной опасности, но и вследствие страха перед публичным выступлением, конфликта с коллегой или родственником и любых других ситуаций, которые мы воспринимаем как социальные угрозы. Важно научиться управлять уровнем стресса, поскольку хронический стресс негативно влияет на здоровье.

Когда человек не умеет справляться со стрессом, он может бодрствовать ночью, переедать или, напротив, голодать. Все это не лучшим образом отражается на эмоциональном и физическом здоровье. Чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, нужно укреплять его, а помогут в этом витамин D, магний и омега-3 жирные кислоты.

Добавки против стресса

Витамин D избавит от тревоги и депрессии

Витамин D человеческий организм может вырабатывать самостоятельно при воздействии на кожу солнечных лучей. Важно не допускать дефицита этого микроэлемента, поскольку в детском возрасте это чревато повышением кровяного давления, а во взрослом может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологии.

Витамин D также необходим для эмоционального здоровья, улучшения усвоения кальция и развития костей. Оптимальной суточной нормой этого микроэлемента для взрослого человека считается 60-80 нг/мл. Получить нужное количество витамина можно посредством приема специальных добавок.

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Важно! При приеме добавки с витамином D3 обязательно нужно принимать витамин K2 для снижения вероятности развития атеросклероза.

Магний улучшит настроение и работу нервной системы

Магний важен для здоровья каждой клетки организма. Нехватка этого минерала может вызвать ряд неприятных симптомов:

запоры;

повышенное давление;

мышечные спазмы;

мигрени;

нарушение режима сна.

В состоянии стресса организм потребляет больше магния, поэтому важно вовремя восполнять нехватку этого минерала. Это можно сделать путем корректировки питания – включить в рацион продукты, богатые магнием (авокадо, семена, орехи, зелень). Также можно принимать добавки магния.

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Омега-3 жирные кислоты помогают справиться с чувством тревоги

Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для здоровья кожи, волос и нервной системы. Доказано, что низкий уровень кислот омега-3 в организме зачастую обусловлен тревогой или депрессией. Для большей стрессоустойчивости рекомендуется принимать витаминные добавки с Омега-3.

Перед употреблением тех или иных пищевых добавок важно проконсультироваться с врачом и пройти обследование, чтобы выяснить каких именно минералов и витаминов не хватает вашему организму.опубликовано econet

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