ТОП-5 добавок для здоровой микрофлоры кишечника

Добавки, которые способствуют поддержанию здорового баланса микрофлоры кишечника.

Каждая из этих добавок способствует поддержанию здорового баланса микрофлоры кишечника. Фактически польза этих элементов заключается в их действии в совокупности с кишечными бактериями.

Важные добавки для здоровой микрофлоры кишечника

Докозагексаеновая кислота

Куркума

Кокосовое масло

Альфа-липоевая кислота

Витамин D

ДГК

Докозагексаеновая кислота (ДГК) — настоящая королева среди витаминных добавок, ее действие по защите головного мозга изучено лучше всего. ДГК — это незаменимая полиненасыщенная жирная кислота класса омега-3, которая составляет до 90 % омега-3 жирных кислот в мозге. ДГК составляет 50 % массы мембраны нейронной клетки, кроме того, это основной компонент сердечной ткани.

Самый богатый источник ДГК в природе — грудное молоко. Это объясняет, почему грудное вскармливание считается настолько важным фактором неврологического здоровья. Сегодня ДГК добавляют в состав смесей для искусственного вскармливания, а также в сотни других продуктов питания.

Рекомендуемая суточная доза — 1000 мг. Можно употреблять ДГК в комплексе с эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК). Не имеет значения, была ли она получена из рыбьего жира или водорослей.

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Куркума

Относится к травянистым растениям семейства имбирных. Порошок высушенных корней используется как пряность и придает характерный желтый цвет карри — смеси пряностей на основе корня куркумы. Куркума давно известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, и сегодня это растение активно изучается с целью применения в неврологии для лечения заболеваний.

Согласно результатам последних исследований, куркума стимулирует рост новых нейронов мозга. На некоторых людей она способна оказывать действие, аналогичное действию антидепрессантов. На протяжении тысячелетий куркума применялась в китайской и индийской медицине в качестве природного средства от разных болезней.

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Куркумин, наиболее активный элемент куркумы, стимулирует экспрессию генов, отвечающих за производство целого ряда антиоксидантов, которые защищают митохондрии. Кроме того, этот элемент улучшает метаболизм глюкозы, что благоприятно сказывается на поддержании здорового баланса микрофлоры кишечника. Если блюда с карри вы употребляете нечасто, я рекомендую дважды в неделю принимать эту добавку в дозировке 500 мг.

Альфа-липоевая кислота.

Эта жирная кислота входит в состав каждой клетки, где она необходима для производства энергии для нормального функционирования организма. Молекулы альфа-липоевой кислоты способны проникать в мозг через гематоэнцефалический барьер и действовать как мощные антиоксиданты.

В настоящее время ученые изучают действие альфа-липоевой кислоты как потенциального средства для лечения инсультов и других заболеваний мозга, связанных с вредом от свободных радикалов, например такого заболевания, как деменция. Хотя эта жирная кислота может производиться организмом в достаточном количестве, часто из-за современного образа жизни и неправильного рациона питания требуется принимать ее в форме добавки. Рекомендуемая суточная доза составляет 300 мг.

Кокосовое масло

Это «супертопливо» для мозга также снижает воспалительный процесс. В профессиональной литературе отмечается, что благодаря этому свойству кокосовое масло способствует профилактике и лечению нейродегенеративных заболеваний. Употребляйте одну-две чайные ложки в чистом виде или добавляйте при приготовлении пищи. Кокосовое масло устойчиво к воздействию высокой температуры, так что при приготовлении пищи с использованием высокой температуры можно употреблять его вместо канолового масла.

Витамин D

Фактически это гормон, а не витамин. Он синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже. Хотя многие считают, что этот элемент важен только для здоровья костей и поддержания уровня кальция в организме, витамин D оказывает гораздо более широкое действие на организм, и в частности на головной мозг.

Известно, что рецепторы витамина D расположены во всей нервной системе. Кроме того, доказано, что витамин D помогает регулировать ферменты в мозге и цереброспинальной жидкости, которые участвуют в производстве нейромедиаторов и стимулируют рост нервных клеток. Исследования как на животных, так и с участием людей подтвердили, что витамин D защищает нейроны от негативного эффекта свободных радикалов и снижает воспаление.

А теперь самый важный факт: все эти функции витамин D выполняет за счет регулирования кишечных бактерий. Только в 2010 году стало известно, что кишечные бактерии взаимодействуют с рецепторами витамина D, контролируя их активность и увеличивая или уменьшая их действие.

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Я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить уровень витамина D в своем организме и определить его оптимальный показатель — для каждого он индивидуален. Взрослым я обычно рекомендую начинать с суточной дозировки пять тысяч МЕ витамина D3. Для некоторых пациентов дозировка должна быть выше, для некоторых — ниже.

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Важно под наблюдением врача отслеживать уровень витамина D в организме, пока вы не определите показатель, который для вас будет в верхней части «нормального» спектра по результатам анализа крови.опубликовано econet.ru.

Материалы носят ознакомительный характер. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов и методов лечения обращайтесь к врачу.

Дэвид Перльмуттер, Кристин Лоберг "Кишечник и мозг. Как кишечные бактерии исцеляют и защищают ваш мозг"

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