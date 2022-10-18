ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

Красивое тело мы формируем сами. Поэтому, чтобы иметь подтянутый и плоский живот, придется потрудиться. Эти пять несложных упражнений помогут проработать мускулатуру пресса. Для явного эффекта выполнять их следует регулярно.
Для того чтобы мускулатура пресса стала привлекательно рельефной, помогут несложные физические упражнения. Многие мечтают избавиться от жира в зоне живота, подтянуть и укрепить мускулы пресса. Если вы хотите иметь плоский и привлекательный живот, вам помогут эти упражнения.
Для выполнения упражнений понадобится специальный коврик.
Отлично подойдет для «прокачки» мускулов живота и поясничного отдела. А в комбинации с правильным дыханием поможет расслабиться.
Техника выполнения
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Дает возможность проработать несколько групп мышц.
Техника выполнения
Позволит укрепить мускулы пресса, улучшить равновесие. Задерживаемся в начале на несколько секунд, постепенно наращивая время до минуты.
Техника выполнения
Если сложно выполнять упражнение в течение минуты, можно начать с 30 сек., плавно наращивая время.
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Поможет убрать жировые отложения в зоне живота, развить равновесие и держивать пресс в тонусе.
Техника выполнения
Напрягает зону живота и параллельно расслабляет поясницу. Помогает в лечении болей в спине.
Техника выполнения
Необходимо помнить, что мгновенного результата ждать не стоит. Эти упражнения важны для укрепления пресса, но они должны выполняться регулярно.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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