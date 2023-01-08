ТОП-7 упражнений для сжигания жира и подтяжки бедер

Чтобы держать себя в форме достаточно уделять тренировке полчаса в день. Занимаясь на протяжении месяца, положительный результат не заставит себя ждать. Вы сможете избавиться от лишних килограмм, циллюлита, подтянуть бедра и попу. Заманчиво? Тогда предлагаем ознакомиться с комплексом эффективных упражнений.
Всего 30 тренировок и вы достигните удивительного результата! При этом вовсе не обязательно посещать спортзал, заниматься можно в привычной домашней обстановке.
Комплекс упражнений от жира на бедрах
1. Приседания и шаги – сделают ваши ягодицы упругими и устранят лишний жир с бедер. Выполнять упражнение просто:
руки держать на уровне груди согнутыми в локтях;
приседая шагнуть вправо и не разгибая колен вернуться в исходную позицию;
шагнуть влево.
В каждую сторону следует сделать по три-четыре шага.
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