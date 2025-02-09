Травы для безопасного похудения: Советы натуропата

Вы постоянно сталкиваетесь с проблемами лишнего веса? А он всё равно возвращается? Попробуйте эти простые натуральные средства для контроля вашего веса и здоровья в целом.
Фитотерапия никого и никогда не оставляла равнодушным. Есть её ярые поклонники, а также те, которые скептически относятся к её методам и средствам избавления от разных недугов и сбоев в организме. Если вы ещё не определились какой точки зрения придерживаться в этом вопросе, предлагаем познакомиться с фиторецептами для борьбы с лишним весом и даже с ожирением. Попробуйте, вреда от этих натуральных средств не будет, а польза – обязательно. А также узнайте, почему нужно быть предельно осторожными с таблетками для похудения.
1. Чай для похудения:
Одну чайную ложку смеси залить 200 мл кипятка, настоять 30 минут. Начинать пить с 1 стакана в день глотками, через 6 недель пить по 1 стакану 3 раза в день после еды. Затем снова перейти на дозу 1 стакан в день.
2. Цмин (бессмертник) — 50 г, календула — 25 г, ромашка — 15 г, тысячелистник — 10 г, зверобой — 20 г, мята — 10 г, кукурузные рыльца («волосы») — 20 г, семена льна — 10 г, плоды шиповника — 20 г.
3. Ягоды рябины — 100 г, омела — 100 г, цветы липы — 75 г, водяной перец — 75 г, кора липы — 100 г.
4. Кукурузные рыльца, тысячелистник, трава цикория (с цветами) или корни цикория, корни одуванчика, шалфей — в равных частях.
5. 1 часть соевых бобов залить 3 частями винного уксуса, настоять 30 дней в темноте. Затем бобы высушить в духовке, смолоть в порошок. Принимать по 2 г. 3 раза в день за 30 минут до еды. Отлично предотвращает ожирение.
6. Семена укропа — 50 г, ромашка — 15 г, липа (цветы) — 15 г, бузина черная (цветы) — 20 г, мята — 20 г. 2 ст. ложки смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять 30 минут.
7. Для снижения аппетита. 70 г. корней валерианы залить 1 л. холодной воды, настоять сутки.
8. 1 ст. ложка вереска залить 2 стаканами кипятка, настоять в термосе 2 часа. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30–40 минут до еды.
9. Отвар отрубей: 200 г. отрубей залить 1 л. горячей воды, кипятить 15 минут, цедить через 4 слоя марли. Пить по 0,5–1 стакану 3–4 раза в день перед едой.
10. Рекомендуется пить утром, натощак, за 1 час до еды, кукурузное масло в течение 3 недель, затем перейти на льняное масло.
11. Как можно больше пить березового сока.
12. Взять по 50 г: тысячелистника обычного и щитковидного, зверобоя, горечавки крестовидной, листьев подорожника большого, корней сальника колючего, хмеля. 2 ст. ложки смеси залить 0,6 л. воды, добавить корку от половины лимона и варить 15 минут. Пить по 75 г. через 2 часа после еды.
13. Взять по 100 г: репешка, дымянки, лабазника, толокнянки, хвои сосны, листа грецкого ореха, листа шелковицы, слоевища цетрарии.
14. 10 г. кукурузных рылец залить 1 стаканом кипятка. Настоять 2 часа в термосе. Пить по 1 ст. ложке 4–5 раз в день перед едой. Снижает аппетит.
15. Порошок из плодов рябины или свежий сок принимать в пищу для связывания углеводов при ожирении.
16. Взять 4 части стручков фасоли, 3 части корневищ пырея, по 2 части коры крушины, травы спорыша и земляники, листа черники, по 1 части фукуса (или ламинарии), хвоща.
17. 1 ст. ложку шалфея залить 200 г. кипятка, варить 3 минуты, настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
18. Взять по 10 г: коры крушины и барбариса, плодов аниса и тмина, тысячелистника, аврана, корней солодки, фукуса (или ламинарии), аптечной серы.
19. Цветы бузины черной, ромашка, цветы липы, семена фенхеля, лист мяты — в равных частях.
20. Взять поровну: корень аира, трава донника и чабреца, мята, лист ежевики, цветы лаванды, плоды можжевельника.
21. Кора крушины — 60 г, корень одуванчика — 20 г, семена петрушки — 20 г, семена укропа — 20 г, мята — 20 г.
22. 100 г. фукуса (ламинарии), по 50 г. хвоща, зверобоя, тысячелистника, ромашки, корня одуванчика, корневищ пырея, мелиссы. 1 ч. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут. Пить по 1 стакану 2 раза в день после еды.
23. Несварение желудка: отсутствие или недостаточное выделение желудочного сока:
24. 2 ст. ложки овса (цельного, неочищенного) заварить 1 л. воды, настоять ночь, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Зерно настоять ночь в 0,5 л. воды и тоже пить.
25. Корень валерианы — 3 г, корень девясила — 5 г, тысячелистник — 5 г.
26. 1 ст. ложку спорыша залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа в термосе. Пить по 100 г. перед едой.
27. Щепотку горькой полыни настоять 10 секунд в 1 стакане кипятка, пить по 1 ст. ложке 3–4 раза в день за 15–20 минут до еды. Если очень горько, настаивать всего 3 секунды.
28. 10 дней пить свежайший яблочный сок — по 2 литра в день. Другие жидкости исключить. Кушать можно все.
29. Рекомендуется принимать ванны по 20 минут с отваром лапчатки гусиной (100–200 г. сухой травы на ведро воды). Варить 15 минут.
30. Разгрузочные дни. В субботу и в воскресенье не принимать никакой белковой пищи. По пятницам или средам еженедельно голодать на отварах трав (травы менять).
Через 2–3 месяца уйдут не только килограммы, но и другие серьезные проблемы, связанные с суставами и кровью.
В борьбе за снижение веса и стройную фигуру особенно опасны два фактора:
• применение слабительных средств;
• употребление таблеток (порошков) для похудения.
При их длительном употреблении — неважно, принимаем мы их одновременно или поочередно, — мы можем нанести большой вред организму.
Слабительные средства (и химические, и биологические) имеют три серьезных недостатка:
1. К ним легко привыкнуть.
2. Они ослабляют (или даже полностью атрофируют) работу некоторых внутренних органов (особенно эндокринных), работу желудка и кишечника (особенно клапана-сфинктера).
3. Вымывают из организма микроэлемент калий (и другие микроэлементы).
Дефицит калия способствует ослаблению работы почек и даже развитию почечной недостаточности, ослаблению всей мускулатуры, ухудшению умственной деятельности, а также развитию болезней сердца.
Осторожнее с препаратами, искусственно снижающими аппетит!
Очень осторожно нужно принимать средства, искусственно уменьшающие аппетит. Большинство этих средств содержит производные амфетаминов, которые, хотя и устраняют чувство голода, одновременно возбуждают центральную нервную систему. Это приводит не только к чувству беспокойства и бессоннице, но и, воздействуя на вегетативную нервную систему, нарушает ритмичную работу сердца, вызывает повышенную потливость, а подчас и дрожание мышц.опубликовано econet
Из книги "Стоп-старение! Битва за жизнь! Долгую и здоровую", Анатолий Маловичко
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Для похудения полезны ананас и грейпфрут.Ответить
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