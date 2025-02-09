Травы для безопасного похудения: Советы натуропата

Вы постоянно сталкиваетесь с проблемами лишнего веса? А он всё равно возвращается? Попробуйте эти простые натуральные средства для контроля вашего веса и здоровья в целом.

Фитотерапия никого и никогда не оставляла равнодушным. Есть её ярые поклонники, а также те, которые скептически относятся к её методам и средствам избавления от разных недугов и сбоев в организме. Если вы ещё не определились какой точки зрения придерживаться в этом вопросе, предлагаем познакомиться с фиторецептами для борьбы с лишним весом и даже с ожирением. Попробуйте, вреда от этих натуральных средств не будет, а польза – обязательно. А также узнайте, почему нужно быть предельно осторожными с таблетками для похудения.

Суперэффективные натуральные средства при ожирении

1. Чай для похудения:

15 г. коры крушины;

15 г. морской травы (Zostera marina);

10 г. плодов шиповника (измельчить);

8 г. листьев мальвы; 15 г. листьев ежевики,

15 г. листьев малины;

10 г. верхушек вереска;

7 г. листа крапивы;

3 г. зверобоя;

2 г. тысячелистника.

Одну чайную ложку смеси залить 200 мл кипятка, настоять 30 минут. Начинать пить с 1 стакана в день глотками, через 6 недель пить по 1 стакану 3 раза в день после еды. Затем снова перейти на дозу 1 стакан в день.

2. Цмин (бессмертник) — 50 г, календула — 25 г, ромашка — 15 г, тысячелистник — 10 г, зверобой — 20 г, мята — 10 г, кукурузные рыльца («волосы») — 20 г, семена льна — 10 г, плоды шиповника — 20 г.

Сбор измельчить в мясорубке. 2 ст. ложки смеси залить 0,5 л. кипятка, настоять не менее 1 часа (лучше всю ночь) в термосе. Выпить в течение дня глотками или в 4 приема.

3. Ягоды рябины — 100 г, омела — 100 г, цветы липы — 75 г, водяной перец — 75 г, кора липы — 100 г.

3 ст. ложки смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять ночь в термосе. Пить по 150 г. 4 раза в день за 1 час до еды.

4. Кукурузные рыльца, тысячелистник, трава цикория (с цветами) или корни цикория, корни одуванчика, шалфей — в равных частях.

2 ст. ложки смеси настоять 30 минут в 0,5 л. кипятка. Выпить весь настой утром в 3 приема.

5. 1 часть соевых бобов залить 3 частями винного уксуса, настоять 30 дней в темноте. Затем бобы высушить в духовке, смолоть в порошок. Принимать по 2 г. 3 раза в день за 30 минут до еды. Отлично предотвращает ожирение.

6. Семена укропа — 50 г, ромашка — 15 г, липа (цветы) — 15 г, бузина черная (цветы) — 20 г, мята — 20 г. 2 ст. ложки смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять 30 минут.

Пить по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды.

7. Для снижения аппетита. 70 г. корней валерианы залить 1 л. холодной воды, настоять сутки.

Пить по 150 г. за 30 минут до еды.

8. 1 ст. ложка вереска залить 2 стаканами кипятка, настоять в термосе 2 часа. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30–40 минут до еды.

9. Отвар отрубей: 200 г. отрубей залить 1 л. горячей воды, кипятить 15 минут, цедить через 4 слоя марли. Пить по 0,5–1 стакану 3–4 раза в день перед едой.

10. Рекомендуется пить утром, натощак, за 1 час до еды, кукурузное масло в течение 3 недель, затем перейти на льняное масло.

11. Как можно больше пить березового сока.

12. Взять по 50 г: тысячелистника обычного и щитковидного, зверобоя, горечавки крестовидной, листьев подорожника большого, корней сальника колючего, хмеля. 2 ст. ложки смеси залить 0,6 л. воды, добавить корку от половины лимона и варить 15 минут. Пить по 75 г. через 2 часа после еды.

13. Взять по 100 г: репешка, дымянки, лабазника, толокнянки, хвои сосны, листа грецкого ореха, листа шелковицы, слоевища цетрарии.

2 ст. ложки смеси залить 0,5 л. воды, варить 15 минут. Пить по 75 г. 3 раза в день перед едой.

14. 10 г. кукурузных рылец залить 1 стаканом кипятка. Настоять 2 часа в термосе. Пить по 1 ст. ложке 4–5 раз в день перед едой. Снижает аппетит.

15. Порошок из плодов рябины или свежий сок принимать в пищу для связывания углеводов при ожирении.

16. Взять 4 части стручков фасоли, 3 части корневищ пырея, по 2 части коры крушины, травы спорыша и земляники, листа черники, по 1 части фукуса (или ламинарии), хвоща.

Все измельчить в порошок (сначала в мясорубке, затем в кофемолке). Принимать по 1 ч. ложке 2 раза в день с водой.

17. 1 ст. ложку шалфея залить 200 г. кипятка, варить 3 минуты, настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.

18. Взять по 10 г: коры крушины и барбариса, плодов аниса и тмина, тысячелистника, аврана, корней солодки, фукуса (или ламинарии), аптечной серы.

Все измельчить, как в рецепте 16. Принимать в дозе на «кончике ножа» 2 раза в день после еды, постепенно наращивая дозу (в течение месяца) до 1 ч. ложки на прием.

19. Цветы бузины черной, ромашка, цветы липы, семена фенхеля, лист мяты — в равных частях.

1 ст. ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, настоять ночь в термосе. Пить по 1 стакану 2–3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2–3 месяцев.

20. Взять поровну: корень аира, трава донника и чабреца, мята, лист ежевики, цветы лаванды, плоды можжевельника.

0,5 кг смеси варить 10 минут в 3 литрах воды. Отвар использовать для ванн, которые принимать по 30 минут 2 раза в неделю (обеспечив хороший приток свежего воздуха).

21. Кора крушины — 60 г, корень одуванчика — 20 г, семена петрушки — 20 г, семена укропа — 20 г, мята — 20 г.

2 ст. ложки смеси залить 0,5 л. кипятка, настоять 30 минут, выпить утром, перед едой, за 2–3 приема.

22. 100 г. фукуса (ламинарии), по 50 г. хвоща, зверобоя, тысячелистника, ромашки, корня одуванчика, корневищ пырея, мелиссы. 1 ч. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут. Пить по 1 стакану 2 раза в день после еды.

23. Несварение желудка: отсутствие или недостаточное выделение желудочного сока:

Взять поровну цветов бузины черной, листа шалфея и полыни горькой, корня дягеля и горечавки желтой (можно заменить аиром).

Все измельчить в порошок. Принимать перед едой по 1/2 ч. ложки, запивая водой.

24. 2 ст. ложки овса (цельного, неочищенного) заварить 1 л. воды, настоять ночь, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Зерно настоять ночь в 0,5 л. воды и тоже пить.

25. Корень валерианы — 3 г, корень девясила — 5 г, тысячелистник — 5 г.

10 г. смеси залить 200 г. кипятка, проварить 2–3 минуты, настоять 1 час. Пить по 70 г. 3 раза в день за 20–30 минут до еды.

26. 1 ст. ложку спорыша залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа в термосе. Пить по 100 г. перед едой.

27. Щепотку горькой полыни настоять 10 секунд в 1 стакане кипятка, пить по 1 ст. ложке 3–4 раза в день за 15–20 минут до еды. Если очень горько, настаивать всего 3 секунды.

28. 10 дней пить свежайший яблочный сок — по 2 литра в день. Другие жидкости исключить. Кушать можно все.

29. Рекомендуется принимать ванны по 20 минут с отваром лапчатки гусиной (100–200 г. сухой травы на ведро воды). Варить 15 минут.

30. Разгрузочные дни. В субботу и в воскресенье не принимать никакой белковой пищи. По пятницам или средам еженедельно голодать на отварах трав (травы менять).

Через 2–3 месяца уйдут не только килограммы, но и другие серьезные проблемы, связанные с суставами и кровью.

Осторожно, химия!

В борьбе за снижение веса и стройную фигуру особенно опасны два фактора:

• применение слабительных средств;

• употребление таблеток (порошков) для похудения.

При их длительном употреблении — неважно, принимаем мы их одновременно или поочередно, — мы можем нанести большой вред организму.

Слабительные средства (и химические, и биологические) имеют три серьезных недостатка:

1. К ним легко привыкнуть.

2. Они ослабляют (или даже полностью атрофируют) работу некоторых внутренних органов (особенно эндокринных), работу желудка и кишечника (особенно клапана-сфинктера).

3. Вымывают из организма микроэлемент калий (и другие микроэлементы).

Дефицит калия способствует ослаблению работы почек и даже развитию почечной недостаточности, ослаблению всей мускулатуры, ухудшению умственной деятельности, а также развитию болезней сердца.

Осторожнее с препаратами, искусственно снижающими аппетит!

Очень осторожно нужно принимать средства, искусственно уменьшающие аппетит. Большинство этих средств содержит производные амфетаминов, которые, хотя и устраняют чувство голода, одновременно возбуждают центральную нервную систему. Это приводит не только к чувству беспокойства и бессоннице, но и, воздействуя на вегетативную нервную систему, нарушает ритмичную работу сердца, вызывает повышенную потливость, а подчас и дрожание мышц.опубликовано econet

Из книги "Стоп-старение! Битва за жизнь! Долгую и здоровую", Анатолий Маловичко

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