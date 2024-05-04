Триптофан: 5 полезных свойств

Триптофан (часто называемый L-триптофан) является незаменимой аминокислотой, которая действует как натуральный регулятор настроения, благодаря своему влиянию на выработку гормонов в организме человека.

Пищевые добавки, содержащие триптофан, создают естественный успокаивающий эффект, нормализуют сон, помогают бороться с чувством тревоги и усиливают процесс сжигания жира в организме. Кроме того, было установлено, что триптофан стимулирует высвобождение гормонов роста и даже уменьшает пищевую тягу к углеводам, помогая в некоторых случаях избегнуть сахарной зависимости.

Трипофан: как работает, свойства и как принимать

Как работают триптофан, 5HTP и серотонин

5 полезных свойств триптофана

Сколько триптофана нужно принимать?

Пищевые добавки с триптофаном и их побочные эффекты

Заключение

Важным побочным продуктом триптофана является 5HTP (5-гидрокситриптофан), который отвечает за работу головного мозга и центральной нервной системы, повышая чувство благополучия, осознание собственной безопасности, улучшая при этом взаимосвязь между нейронами.

Это достигается путем увеличения секреции одного из самых главных гормонов, отвечающих за создание хорошего настроения - серотонина.

Химическое высвобождение серотонина происходит тогда, когда мы едим определенные продукты, создающие повышенное чувство комфорта, такие как например углеводы, поэтому пищевые добавки с триптофаном, как было показано, помогают контролировать аппетит и способствуют установлению более легкого контроля за весом.

Как работают триптофан, 5HTP и серотонин

Серотонин работает путем передачи сигналов между нервными клетками и изменяет функции мозга, которые влияют на настроение и сон.

Было установлено, что пищевые добавки с 5HTP (синтезированные из триптофана), приводят к уменьшению симптомов депрессии точно также, как и многие лекарства, прописываемые врачами и предназначенные для этой же цели.

Терапия с помощью аминокислот является развивающимся направлением, основанным на фактах, утверждающих, что применение некоторых аминокислот очень полезно при лечении таких состояний, как расстройства сна, депрессия, хроническая усталость, беспокойство и сексуальные дисфункции.

Аминокислоты в целом являются необходимым пищевым компонентом для всех категорий пациентов: детей, взрослых, вегетарианцев, людей не соблюдающих никакие диеты и всех прочих категорий, находящихся между данными группами.

Несомненно, что лучшим фактом в теме употребления таргетированных аминокислот является то, что они помогают стабилизировать состояние здоровья и облегчить болезненные симптомы, имея естественное происхождение, не требуя выписывания рецептов и в большинстве случаев не вызывая никаких побочных эффектов.

Благодаря своей способности повышать уровень серотонина, 5HTP, синтезированный из триптофана, и сам потребляющий больше L-триптофана, был использован для лечения многочисленных расстройств, в том числе:

нарушений сна

расстройств настроения, таких как депрессия и тревожные состояния

мигрени и головных болей

пищевых поведенческих нарушений (булимия)

трудностей с обучением, таких как ADHD (дефицит концентрации и внимания на фоне гиперактивности)

ПМС (предменструального синдрома) и симптомов менопаузы

фибромиалгий

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

5 полезных свойств триптофана

1. Помогает улучшить качество сна

Существуют доказательства, что триптофан обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь вам спать лучше и положительно воздействовать на здоровье в целом.

Расстройство сна – один из факторов риска для развития таких заболеваний как депрессия, снижение моторной координации, снижение концентрации и памяти, боли в мышцах, увеличение веса и многих других.

Триптофан предлагает естественное решение для улучшения сна и проблем, связанных с внезапной остановкой дыхания во сне или бессонницей, в отличие от лекарств, улучшающих сон и вызывающих множество нежелательных побочных эффектов.

Самые сильные преимущества при лечении расстройств сна с L-триптофаном были обнаружены при использовании его в виде пищевых добавок, по сравнению с использованием продуктов питания, содержащих только триптофан.

Было обнаружено, что пищевые добавки помогают уменьшить время, необходимое для засыпания и улучшают настроение на следующий день после качественного сна, уменьшают симптомы ночного «зубного скрежета» (так называемый бруксизм) и сокращают количество эпизодов возникновения апноэ во сне (периодические остановки дыхания в течение ночного сна).

2. Поднимает настроение, уменьшает симптомы депрессии и беспокойства

Мало того, что триптофан поможет вам спать более крепко, исследования так же показали, что он является естественным средством, повышающим настроение и предлагающим защиту от развития депрессии, тревожных состояний и многочисленных негативных симптомов, связанных с высоким уровнем стресса (например, синдром раздражения кишечника или заболевания сердца).

Многие исследования показали, что L-триптофан превращается в успокаивающий серотонин в тканях мозга и делает другие незаменимые аминокислоты более доступными, что, в свою очередь, помогает контролировать настроение и уменьшает выработку гормонов стресса.

Некоторые исследования даже продемонстрировали, что использование пищевых добавок с триптофаном и с 5HTP может оказывать такой же эффект как и антидепрессанты.

Предварительные исследования установили, что 5HTP полезен для лечения пациентов с легкой и умеренной депрессией; он действует также, как флювоксамин. Среди 63 участников одного исследования эффект от применения 5HTP был подобным эффекту, описанному у пациентов, получающих Luvox для снижения симптомов депрессии.

В нескольких исследованиях описано, что снижение употребления триптофана может привести к значительному ухудшению некоторых видов деятельности мозга, способствующих появлению ощущения счастья, и что низкий уровень серотонина часто обнаруживается у пациентов с симптомами тревоги и депрессии.

Результаты исследований говорят о том, что у пациентов часто удается уменьшить негативные симптомы, связанные с расстройствами настроения, наркоманиями или гормональными проблемами, такими как ПМС / ПДР (предменструальный синдром и предменструальное дисфорическое расстройство) при приеме шести граммов L-триптофана в день.

Показано, что это количество, принимаемое в течение нескольких месяцев, уменьшает колебания настроения, симптомы беспокойства, общего напряжения и раздражительности.

3. Помогает пациентам побороть любые виды зависимости

Сочетание успокаивающих, уменьшающих беспокойство и дополняющих друг друга аминокислот и трав — таких, как L-триптофан, зверобой и 5HTP — помогает пациентам бороться с любыми видами зависимости и преодолевать их с помощью увеличения выработки серотонина и мелатонина в тканях мозга. L-триптофан часто рекомендуется пациентам, пытающимся бросить курить в целях повышения эффективности обычных программ лечения, целью которых является улучшение контроля над импульсивным поведением и эмоциональными состояниями.

4. Уменьшает головные боли и мигрень

Исследования показали, что уменьшение содержания триптофана в организме ухудшает боли, связанные с головными болями напряжения и мигренями, кроме этого дефицит триптофана может вызывать усиление тошноты и увеличить проблемы связанные с расстройством сна, которые испытывают многие пациенты, страдающие от мигрени. Увеличение синтеза серотонина в тканях головного мозга предлагает естественное облегчение головных болей и симптомов мигрени, включая повышенную чувствительность к свету, расстройства пищеварения и многие другие.

Одно исследование, проведенное Школой Психологии Университета Мердока в Австралии, показало, что спустя пять-восемь часов после употребления напитка с добавлением 19 различных аминокислот, включая триптофан, симптомы мигрени значительно уменьшались

5. Помогает Вам поддерживать здоровый вес

Добавки триптофана могут использоваться для того, чтобы помочь пациентам придерживаться здоровой диеты и продолжать двигаться к достижению своей цели по снижению веса. Увеличенные уровни серотонина усиливают чувство покоя, ясности ума, контроля над нездоровыми пищевыми пристрастиями или импульсами; они улучшают метаболические функции, облегчая естественную потерю веса.

L-триптофан необходим для синтеза ниацина (витамина B3) в качестве провитамина; ниацин имеет важное значение для превращения макроэлементов, присутствующих в нашей диете (углеводы, белки и жиры) в пригодную для использования энергию, которая поддерживает обмен веществ. Ниацин / витамин B3 также играет важную роль в когнитивных функциях, включая синтез важных нейротрансмиттеров и ферментов, которые контролируют наш аппетит.

Еще одно интересное преимущество заключается в том, что триптофан помогает улучшить физическую выносливость и борется с чувством усталости, а это означает, что он способен помочь вам улучшить собственный фитнес-уровень и регулярно делать достаточное количество упражнений.

Он используется профессиональными спортсменами в течение многих лет, благодаря своей способности улучшать результаты тренировки, снижать чувство волнения на соревнованиях и сохранять мотивацию для достижения своих целей.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Сколько триптофана нужно принимать?

Исследователи считают, что наиболее здоровые взрослые люди получают около 3,5-6 миллиграммов L-триптофана на килограмм массы тела в течение большинства дней из своей обычной диеты.

Пациенты, находящиеся на особых диетах, люди, страдающие от хронического стресса, изнуряющие себя повышенными тренировками в спортзале, имеющие различные формы воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта или функциональные расстройства печени, обычно показывают меньшую абсорбцию триптофана и, следовательно, могут страдать от его дефицита.

Согласно данным Департамента Здравоохранения Университета штата Мичиган, нижеуказанные дозировки относятся к общим рекомендациям по приему пищевых добавок, содержащих триптофан в случаях:

нарушения сна / бессонницы: 1-2 грамма, принимать перед сном

хронических болей или мигрени: 2-4 грамма в день в раздельных дозах

лечения предменструального синдрома или предменструального дисфорического расстройства: 2-4 грамма в день

депрессии или тревожных состояниях: 2-6 грамма в день (лучше всего обсудить дозировку с лечащим с врачом)

нарушения аппетита : 0,5-2 грамма в день

Пищевые добавки с триптофаном и их побочные эффекты

Некоторые исследования предполагают, что употребление очищенного триптофана в пищевых добавках может быть лучшим способом увеличить уровень серотонина по сравнению с потреблением продуктов, богатых триптофаном, из-за особенностей в работе транспортной системы аминокислот в организме.

Для людей, борющихся с расстройствами настроения, бессонницей или любыми видами зависимости, употребление 5HTP может быть хорошим способом увеличения выработки серотонина в тканях мозга.

Сначала следует принимать небольшие дозы триптофана, отслеживая возможные побочные эффекты, включая тошноту, диарею, сонливость, головокружение, головную боль или сухость во рту.

Триптофан или 5HTP, принимаемые в качестве добавок, также могут вызывать серотониновый синдром в сочетании с седативными средствами или антидепрессантами (такими как препараты класса ингибиторов МАО или селективными ингибиторами обратного всасывания серотонина), поэтому, если Вы принимаете какие-либо корректирующие настроение лекарства, не принимайте триптофан, без предварительного обсуждения со своим врачом.

Добавки также не следует принимать беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью, пациентам с заболеваниями почек или печени, поскольку это может привести к осложнениям основного заболевания.

Заключение

1. Триптофан (также называемый L-tryprophan) является незаменимой аминокислотой, которая действует как естественный регулятор настроения, потому что она способна помочь организму вырабатывать определенные гормоны, приводя при этом их количество к нормальному уровню, естественным образом. Добавление продуктов питания, богатых триптофаном, к основной диете или употребление пищевых добавок, содержащих триптофан, увеличивает естественный успокаивающий эффект, улучшает сон, борется с симптомами беспокойства и также способствует более эффективному «сжиганию» жира в организме.

2. Благодаря своей способности повышать уровень серотонина, 5HTP, синтезированный из триптофана, и потребляющий сам больше L-триптофана, был использован для лечения многих заболеваний, включая расстройства сна и настроения, головные боли, булимию, трудности с обучением, предменструальный синдром, симптомы, связанные с менопаузой, фибромиалгии и многие другие заболевания.

3. Он помогает улучшить качество сна, поднимает настроение, уменьшает симптомы депрессии и беспокойства, помогает в процессе выздоровления от любых видов зависимости, уменьшает головные боли и мигрень, а так же может помочь в поддержании здорового веса тела.

4. К наилучшим пищевым ресурсам, богатым триптофаном, относятся яйца от кур несушек, живущих вне клеток, спирулина, рыба, пойманная в дикой природе, мясо домашней птицы, выращенной на воле, сырые молочные продукты, семена кунжута, кешью, грецкие орехи, мясо крупно-рогатого скота и овец, свободно пасущихся на пастбищах, овес из цельного зерна, коричневый рис, кукуруза, плоды квиноа, бобовые, картофель и бананы.опубликовано econet

Автор Анна Стрельцова

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet