ТРОМБОЗ: Как уберечься? Факторы риска и меры профилактики

✅ ТРОМБОЗ ✅ очень опасен и зачастую приводит к летальному исходу, так как оторвавшийся тромб останавливает кровообращение и прекращает многие жизненно важные процессы организма. В результате тромбоза может развиться инфаркт миокарда, инсульт.

Тромбоз – это настоящий бич нашего времени. Существует ошибочное мнение, что эта болезнь напрямую зависит от возраста. Однако, несмотря на то, что риск заболевания действительно после сорока лет значительно увеличивается, думать о его профилактике необходимо и в гораздо более юном возрасте.

Причины тромбообразования

Суть болезни заключается в образовании тромбов на стенках вен и артерий человека, которое происходит вследствие замедления кровотока, связанного с повреждением сосудов или повышением свертываемости крови.

Тромбоз очень опасен и зачастую приводит к летальному исходу, так как оторвавшийся тромб останавливает кровообращение и прекращает многие жизненно важные процессы организма. В результате тромбоза может развиться инфаркт миокарда (при закупорке коронарных сосудов), инсульт (закрытие просвета сосудов головного мозга), ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт почек и других внутренних органов.

Лучшим способом избежать образования тромбоза является своевременная профилактика. А чтобы быть во всеоружии, нужно знать основные причины возникновения тромбов и стараться предотвращать именно их.

Факторы риска тромбообразования:

онкологические заболевания,

аритмия (особенно часто к тромбозам приводит фибрилляция предсердий),

сахарный диабет,

атеросклеротическое повреждение сосудов,

переломы конечностей и операции, приведшие к длительному постельному режиму,

васкулиты (воспалительный процесс, затрагивающий сосудистую стенку),

лишний вес,

малоподвижный образ жизни,

нарушение работы почек,

гормональные изменения в организме.

Тромбоз бывает венозным и артериальным, острым и хроническим. В отдельную группу выделяют атеротромбоз, возникающий при закупорке артерии атеросклеротической бляшкой и приводящий к инфаркту внутренних органов или инсульту мозга.

Как предупредить образование тромбов?

Тромбоз - опасное для жизни заболевание, которое легче предупредить, чем лечить возникшие осложнения. В первую очередь профилактические меры должны быть направлены на устранение факторов риска:

следует придерживаться правил ЗОЖ и принципов правильного питания,

при наличие варикоза следует носить компрессионные чулки и следовать всем предписаниям флеболога,

важно избавиться от вредных привычек (курения в первую очередь),

важно нормализовать уровень холестерина и триглицеридов при их повышенных значениях (путем изменения питания или приема статинов),

важно нормализовать массу тела,

обязательно следить за уровнем артериального давления и не допускать его скачков,

крайне важно своевременно лечить сердечные патологии, особенно те, которые сопровождаются возникновением аритмии,

по возможности отказаться от приема гормональных препаратов (это касается и оральных контрацептивов).

Лучшей профилактикой тромбоза является занятие спортом. Подойдет и просто ходьба (как спортивная, так и просто прогулки), пробежки, плавание и другие виды фитнеса в бассейне, упражнения на растяжку.

Крепкие мышцы помогают организму более эффективно доставлять кровь снизу-вверх по венам: от ног к сердцу. Но занятия спортом не помогут, если сидеть весь рабочий день на одном месте. Необходимо каждые полтора-два часа менять положение тела, вставать или делать короткую разминку, тогда кровообращение будет в порядке.опубликовано econet

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