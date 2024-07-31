Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. ТРОМБОЗ: Как уберечься? Факторы риска и меры профилактики

ТРОМБОЗ: Как уберечься? Факторы риска и меры профилактики

Источник: zen.yandex.ru 31 июля 2024 6238
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

✅ ТРОМБОЗ ✅ очень опасен и зачастую приводит к летальному исходу, так как оторвавшийся тромб останавливает кровообращение и прекращает многие жизненно важные процессы организма. В результате тромбоза может развиться инфаркт миокарда, инсульт.

ТРОМБОЗ: Как уберечься? Факторы риска и меры профилактики

Тромбоз – это настоящий бич нашего времени. Существует ошибочное мнение, что эта болезнь напрямую зависит от возраста. Однако, несмотря на то, что риск заболевания действительно после сорока лет значительно увеличивается, думать о его профилактике необходимо и в гораздо более юном возрасте.

Причины тромбообразования

Суть болезни заключается в образовании тромбов на стенках вен и артерий человека, которое происходит вследствие замедления кровотока, связанного с повреждением сосудов или повышением свертываемости крови.

Тромбоз очень опасен и зачастую приводит к летальному исходу, так как оторвавшийся тромб останавливает кровообращение и прекращает многие жизненно важные процессы организма. В результате тромбоза может развиться инфаркт миокарда (при закупорке коронарных сосудов), инсульт (закрытие просвета сосудов головного мозга), ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт почек и других внутренних органов.

Лучшим способом избежать образования тромбоза является своевременная профилактика. А чтобы быть во всеоружии, нужно знать основные причины возникновения тромбов и стараться предотвращать именно их.

Факторы риска тромбообразования:

  •     онкологические заболевания,
  •     аритмия (особенно часто к тромбозам приводит фибрилляция предсердий),
  •     сахарный диабет,
  •     атеросклеротическое повреждение сосудов,
  •     переломы конечностей и операции, приведшие к длительному постельному режиму,
  •     васкулиты (воспалительный процесс, затрагивающий сосудистую стенку),
  •     лишний вес,
  •     малоподвижный образ жизни,
  •     нарушение работы почек,
  •     гормональные изменения в организме. 

ТРОМБОЗ: Как уберечься? Факторы риска и меры профилактики

Тромбоз бывает венозным и артериальным, острым и хроническим. В отдельную группу выделяют атеротромбоз, возникающий при закупорке артерии атеросклеротической бляшкой и приводящий к инфаркту внутренних органов или инсульту мозга. 

Как предупредить образование тромбов?

Тромбоз - опасное для жизни заболевание, которое легче предупредить, чем лечить возникшие осложнения. В первую очередь профилактические меры должны быть направлены на устранение факторов риска:

  •  следует придерживаться правил ЗОЖ и принципов правильного питания,
  •  при наличие варикоза следует носить компрессионные чулки и следовать всем предписаниям флеболога,
  •  важно избавиться от вредных привычек (курения в первую очередь),
  •  важно нормализовать уровень холестерина и триглицеридов при их повышенных значениях (путем изменения питания или приема статинов),
  •  важно нормализовать массу тела,
  •  обязательно следить за уровнем артериального давления и не допускать его скачков,
  •  крайне важно своевременно лечить сердечные патологии, особенно те, которые сопровождаются возникновением аритмии,
  • по возможности отказаться от приема гормональных препаратов (это касается и оральных контрацептивов). 

ТРОМБОЗ: Как уберечься? Факторы риска и меры профилактики

Лучшей профилактикой тромбоза является занятие спортом. Подойдет и просто ходьба (как спортивная, так и просто прогулки), пробежки, плавание и другие виды фитнеса в бассейне, упражнения на растяжку.

Крепкие мышцы помогают организму более эффективно доставлять кровь снизу-вверх по венам: от ног к сердцу. Но занятия спортом не помогут, если сидеть весь рабочий день на одном месте. Необходимо каждые полтора-два часа менять положение тела, вставать или делать короткую разминку, тогда кровообращение будет в порядке.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

тромб кровь вены инсульт лишний вес давление здоровье

Еще от zen.yandex.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши. Марсель Пруст
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.