Цедра лимона: Польза и применение

Самый популярный продукт на нашей кухне, пожалуй, лимон. Все мы практически каждый день используем его для приготовления салатов и других блюд, часто добавляем в чай. А вот особое внимание стоит уделять именно цедре лимона. Подробнее - читайте далее...

Мы привыкли использовать лимоны для получения сока, который широко применяется как в кулинарии, так и в медицинских целях. Но редко кому из нас приходилось слышать о том, что цедра лимона содержит в 5-10 раз больше витаминов, чем сок этих цитрусовых. И мало кто знает, что своими целебными свойствами лимон во многом обязан именно своей кожуре.

Цедра лимона: в чем заключается ее польза?

В лимонной цедре содержится большое количество важных для нашего здоровья веществ: эфирное масло лимона, цитронелла, фелландрен, витамин С, лимонная кислота, яблочная кислота, муравьиная кислота, гесперидин, пектин и т. д.

Цедра лимона способствует очищению нашего организма от токсинов и обладает омолаживающим эффектом.

Помогает справиться со вздутием живота, сокращая объем газов в кишечнике.

Благодаря большому количеству содержащихся в ней антиоксидантов, цедра лимона играет важную роль роль в очищении печени.

Нормализует пищеварение и помогает избежать появления запора.

Высокое содержание в лимонной кожуре различных витаминов (главным образом, витамина С) способствует укреплению иммунной системы. Это помогает избежать возникновения различных инфекций, гриппа, простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.

Восстанавливает щелочной pH-баланс крови.

Снижает повышенное артериальное давление.

Успокаивает беспокойство и тревогу.

Цедра лимона — отличный натуральный антисептик.

Благодаря своим вяжущим свойствам лимонная кожура благотворно воздействует на жирную кожу.

Отбеливает зубы и осветляет пятна на коже.

Снижает риск развития раковых заболеваний.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Цедра лимона против рака

Результаты недавно проведенных исследований показали, что содержащиеся в цедре лимона вещества являются в 10 раз более эффективными в борьбе с раковыми клетками, чем химиотерапия. Способность лимонной кожуры выводить из организма токсины наряду с большим числом содержащихся в ней питательных микроэлементов имеет решающее значение как в профилактике, так и лечении некоторых видов рака.

Недавно были опубликованы результаты исследования, проводившегося с 1970 года, в рамках которого было осуществлено более 20 экспериментов. Было обнаружено, что экстракт цедры лимона способен разрушать злокачественные клетки 12 видов рака. В их число входят рак молочной железы, рак простаты, колоректальный рак и рак поджелудочной железы.

Самое ценное заключается в том, что цедра лимона в отличие от медицинских препаратов для лечения онкологических заболеваний не наносит никакого вреда человеческому организму и не обладает никакими побочными эффектами.

Как правильно использовать цедру лимона

Как правило, лимонная цедра используется при приготовлении десертов и других блюд, чтобы придать им характерную горчинку. Несомненно, учитывая разнообразные полезные свойства лимонной кожуры, мы могли бы гораздо чаще включать ее в наш рацион.

В этом вам помогут 3 простых совета:

1. Как получить цедру? Тщательно вымойте лимон и положите его в морозильную камеру. Оставьте его там на несколько часов — цитрус должен хорошо замерзнуть. После этого возьмите терку и натрите кожуру лимона. Как вариант, можно измельчить лимон в блендере. Полученную таким образом цедру можно добавлять в супы, салаты, соки, соусы, различные блюда из макарон и риса, суши и рыбные блюда…

2. Если вам захотелось приготовить лимонад, измельчайте лимон в блендере целиком — в этом случае фрукты принесут максимальную пользу здоровью. Конечно, вкус лимонада в этом случае будет немного другим, но напиток останется освежающим и вкусным.

3. Тертую лимонную цедру можно использовать при приготовлении коктейлей. Она придаст напиткам неповторимую изысканную нотку.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Чай из лимонной цедры

Хорошей альтернативой является чай из лимонной цедры. Такой чай позволит очистить организм от токсичных веществ. Также он борется со свободными радикалами, которые накапливаются в теле человека из-за загрязнения окружающей среды, использования химических средств, курения, неправильного питания и других факторов.

Этот напиток обладает антибактериальными и противомикробными средствами. А еще он является эффективной профилактикой простудных заболеваний благодаря высокому содержанию витамина С.

Ингредиенты

1 литр воды

цедра и сок двух лимонов

мед или стевия

Приготовление

Налейте в кастрюлю или металлический чайник воду и положите лимонную цедру. Кипятите воду на сильном огне в течение 15 минут.

После этого снимите ее с огня и добавьте в кастрюлю лимонный сок.

В конце можно немного подсластить чай, добавив в него чуть-чуть меда или стевии.

Пить такой чай вы можете холодным или горячим. Рекомендуется выпивать его после еды, за исключением завтрака. В этом случае лимонный чай лучше пить натощак, перед приемом пищи.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet