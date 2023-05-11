Целиакия: симптомы, риски для здоровья и лечение

Еще в середине прошлого века глютен идентифицировали как триггер целиакии. Целиакия - это аутоиммунное воспаление в ответ на белок глютен. Последний содержится в таких злаках как пшеница, рожь, полба, ячмень. Если целиакию не лечить, есть риск развития других серьезных заболеваний.
Целиакия представляет собой воспалительную аутоиммунную реакцию в ответ на действие глютена (это белок зерновых культур - пшеницы, ячменя, ржи, полбы). Такой иммунный ответ дает повреждение ворсинок - пальцевидных выступов в области кишечника. Последние отвечают за улучшение всасывания разных химических соединений.
Целиакия, как и многие другие болезни аутоиммунного характера, считается болезнью многих факторов. Точная ее причина пока не установлена. Есть генетические и потенциальные раздражители окружающей среды. Заболеть целиакией могут те, у кого есть наследственная предрасположенность.
Кроме того, играет роль подверженность вирусным инфекциям (ротавирус) и ранний переход на не грудное кормление. Грудное вскармливание дает в этом случае защитный эффект. Пациенты с иными иммунными состояниями - аутоиммунное заболевание щитовидки, диабет 1-го типа., синдром Дауна имеют повышенный риск возникновения целиакии.
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Типичная симптоматика связана с пищеварением и патологией всасывания химических соединений.
Симптоматика глютеновой болезни:
Нелеченная целиакия связана с риском развития:
Терапия этого недуга предполагает тестирование, диагностику, пересмотр пищевого рациона и включение ряда определенных добавок.
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Диагностика глютеновой болезни начинается с ее дифференциации от прочих состояний. Сюда входят, например, воспаление кишечника, пищевая непереносимость, инфекции кишечника. Клинические тесты предполагают биопсию и тест на сывороточные антитела.
Беспрекословное соблюдение диеты без глютена – единственный на сегодняшний день путь излечения от целиакии. Это полное исключение злаков с содержанием глютена и продуктов из этих зерновых.
Альтернатива пшенице: злаки без содержания глютена - кукуруза, просо, рис, сорго, амарант, гречка.
Добавки применяются для ликвидации нехватки ценных веществ и минералов, вызванной сбоем всасывания в кишечнике. Типичные дефициты: вит-н B12, фолиевая к-та, вит-н D, минералы Fe, Zn, Mg. Для укрепления костей вводится добавки с вит-ном D и минералом Са.
Дисбаланс в микрофлоре кишечника лиц с целиакией предполагает включение пробиотиков. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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