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Цервикалгия: Почему болит шея?

Автор: Econet 29 марта 2023 6952
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ЦЕРВИКАЛГИЯ - это болевые ощущения в области шеи, возникающие при поражении шейного отдела позвоночника или мышц данной области. Этот синдром достаточно распространен и может поразить любого человека независимо от расы и возраста.

Цервикалгия: Почему болит шея?

Цервикалгией называется боль, локализующаяся в задней и боковой поверхности шеи, причиной которой часто является патология или раздражение суставов, костей, мышц, дисков, нервов или их комбинация.

Цервикалгия: что причины, симптомы, профилактика и лечение

Цервикалгия, дорсалгия и люмбалгия не являются заболеваниями. Они представляют собой лишь симптом или болезненное проявление какого-либо заболевания.Причины

  • Появление цервикалгии неразрывно связано с видом работы и положением тела. Часто она затрагивает офисных работников, которые много часов проводят в позе, при которой голова постоянно выдвинута вперед. К примеру, появление цервикалгии типично для офисных служащих, швей, чертежников, хирургов и т. д. (смотри с. 270).

К тому же к усилию мышц, необходимому для удержания головы, добавляется необходимость производить усилие для поддержания рук в подвешенном состоянии при их вертикальном положении.

Таким образом, если нет упора на локти при сидении за столом, в мышцах может возникнуть боль из-за их перегрузки и сведения.

Цервикалгия: Почему болит шея?

Мышцы, поддерживающие положение руки в вертикальном положении:

1) Верхняя порция трапециевидной мышцы

2) Мышца, поднимающая лопатку

3) Ромбовидная мышца

  • Продолжительное воздействие стрессовой ситуации, при которой постоянно задействуется одна и та же группа мышц. Как, например, при работе за сборочным конвейером. Умственный и эмоциональный стресс также вызывает увеличение мышечного тонуса, способного спровоцировать боль.

  • Использование неправильной подушки.

  • В далеко зашедших случаях артроз может привести к изменениям в правильном функционировании шейного отдела и вызвать болезненные процессы, защемление нервов, изменение чувствительности и т. д.

  • Дископатия позвоночника. Дегенерация дисков, ущемление и грыжа наиболее часто встречаются в нижних позвонках шейного отдела.

  • Изменение статики тела. Шейный гиперлордоз (чрезмерная нагрузка на задние суставы).

  • Структурные изменения. Спондилолистез (смещение одного позвонка к другому), стеноз спинномозгового канала (сужение канала, по которому проходит спинной мозг).

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  • Травмы в результате несчастных случаев на дороге, рабочем месте или в спорте. «Хлыстовая травма шейного отдела позвоночника», возникающая при резком возвратном движении шеи при несчастном случае. При этом часто повреждаются многие связки, а иногда и мышцы и позвонки.

  • Намного реже причиной цервикалгии являются другие заболевания, такие как воспалительные (например, анкилозирующий спондилит), инфекционные (туберкулез), неопластические (рак) или метаболические (остеопороз).

Эпидемиология

Патологии шеи поражают приблизительно 10 % населения и являются одной из типичных причин потери трудоспособности. Исследование, проведенное в Мадриде, показало, что проблемы шеи, имеющие мышечно-скелетное происхождение, составляют одну четвертую из всех причин временной потери трудоспособности.

Профилактика

  • Применение средств постуральной гигиены, особенно при сидении за рабочим столом и партой.

  • Изменение положения через определенное время (можно встать и пройтись).

  • Периодический осмотр специалиста имеет важное значение для предупреждения болей в шее.

  • Умеренное занятие физическими упражнениями стимулирует внутримышечный кровоток, нарушенный в отделе с повышенным давлением, и увлажняет суставы. Особенно рекомендуется делать упражнения на растяжение для повышения эластичности и предупреждения мышечного гипертонуса, вызывающего неприятные ощущения.

  • Регулярный массаж и гидромассаж могут оказаться эффективными при наличии повышенного мышечного тонуса.

  •  Использование правильной подушки.

Цервикалгия: Почему болит шея?

Лечение

Консервативное лечение 

  • В зависимости от симптоматики и источника боли в шее, дополнительно могут быть назначены миорелаксанты и прочие лекарственные препараты, такие как анальгетики и противовоспалительные средства.

  • Часто результативными оказываются физиотерапевтические процедуры, назначаемые в зависимости от симптомов и факторов, вызывающих цервикалгию. Физиотерапия снижает боль, мышечный гипертонус и неврологические симптомы, способствует восстановлению подвижности, улучшает мышечный тонус, способствует нормализации осанки и т. д.

  • При наличии артроза позвонков, шейного гиперлордоза или грыжи диска рекомендуется применение техник постуральной гигиены, особенно лицами, которые проводят много времени сидя на рабочем месте, а также техник нормализации осанки.

Применяя эти техники, человек сможет правильно распределять нагрузку на позвоночник, снижая негативное воздействие на поврежденные структуры.

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  • При мышечном гипертонусе эффективно применение местного тепла и массажа/гидромассажа за исключением случаев, в основе которых лежит инфекция, воспаление или опухолевый процесс.

  • Занятие теми видами деятельности, которые снижают умственный стресс: умеренные физические упражнения и т. д. Техники контроля и управления стрессом могут также принести большую пользу.

Людям, занимающимся монотонным однообразным трудом (физический стресс), рекомендуется часто менять положение и/или спросить совета по вопросу адаптации оборудования и/ или правильного положения тела при работе с данным оборудованием.

  • Специалист может порекомендовать использование мягкого воротника при сильных болях или жесткого воротника при повреждении межпозвоночных дисков, связок и прочих структур позвоночника.

Воротник частично иммобилизирует шейный отдел позвоночника, снижая риск чрезмерного раздражения поврежденных структур, которое может быть вызвано движением шеи. Кроме того, он слегка вытягивает шею, помогая расслабить мышцы и разжать нервы. Не рекомендуется носить его непрерывно более трех недель из-за ослабления (атрофии) мышц вследствие неподвижности. Чем больше ослаблены мышцы, тем меньше их сопротивление действиям, требующим их участия (как поддержание веса головы).

Хирургическое лечение

Большинство болезненных синдромов шеи устраняются консервативным путем.

В случае стеноза спинномозгового канала (сужение канала), нестабильных переломов, смещения позвонков или в случае ущемления либо грыжи диска может быть рекомендовано хирургическое лечение.опубликовано econet

Автор Алекс Монастерио Уриа "Диагностика и лечение позвоночника. Уникальная система доктора А. М. Уриа"

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Источник: https://econet.ua/

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