Цикорий: 12 преимуществ для здоровья

При несомненной пользе цикория не стоит забывать о возможном в определенных случаях его вреде. Эта информация поможет получить от ЦИКОРИЯ максимум пользы и избежать возможного вреда для здоровья.

Цикорий - так называют напиток, приготавливаемый из корня растения с тем же названием. Многие, взвесив пользу и вред кофе, решают отказаться от кофе и ищут ему замену. Такой заменой часто становится цикорий. Давайте разберемся, в чем польза и вред цикория.

Чем полезен и вреден цикорий

Польза цикория.

Вред цикория.

Полезен или вреден цикорий?

Польза и вред цикория при беременности.

Польза цикория

1. Польза цикория как заменителя кофе.

Одно то, что цикорий помогает отказаться от кофе, уже делает его полезным.

Цикорий (точнее, напиток из корней цикория) по вкусу напоминает кофе. Я пью его без молока и сахара, но многие предпочитают пить напиток из цикория также, как привыкли пить кофе - с молоком и сахаром. Молоко не делает этот напиток полезней (подробнее о пользе и вреде молока). Впрочем, можно заменить обычное молоко соевым, ореховым, кокосовым, рисовым... возможностей много. А сахар можно заменить стевией - натуральным сахароземенителем (синтетические сахароземенители способны нанести немалый вред здоровью).

Кроме вкуса, цикорий напоминает кофе тем, что придает бодрость и улучшает настроение. Только цикорий делает это без вреда для здоровья! Но об этих полезных свойствах цикория - ниже...

2. Польза цикория для нервной системы.

Витамины группы B (В1, В2, В3), входящие в состав цикория благотворно влияют на нервную систему. Они улучшают настроение, придают силы, заряжают энергией и бодростью. При этом, в отличие от кофе, цикорий оказывает на нервную систему успокаивающее действие, а не возбуждающее.

3. Польза цикория для похудения.

Цикорий содержит инулин, который снижает уровень сахара в крови. Если Вы не можете отказать себе в конфетах, выпечке и других сладостях - пейте напиток из цикория. Инулин поможет нейтрализовать вред от этих продуктов.

Тиамин (B1) преобразует жиры, белки и углеводы в энергию, рибофлавин (B2) расщепляет жиры, способствуя избавлению от лишнего веса. Еще цикорий содержит активные вещества тритерпены, которые являются катализаторами обменных процессов, что также помогает похудеть.

Еще цикорий содержит пектин, который помогает уменьшает чувство голода. Цикорий уменьшает аппетит и продлевает ощущение сытости после еды. Поэтому, если хотите похудеть - пейте цикорий после завтрака и обеда.

4. Польза цикория при сахарном диабете.

Как уже сказано выше, инулин, содержащийся в цикории, регулирует уровень сахара в крови, что облегчает состояние больных сахарным диабетом. Цикорий может использоваться и как дополнительное средство при лечении сахарного диабета.

5. Польза цикория для кожи.

В состав цикория входят такие важные для кожи минералы, как кальций, калий и магний, а также витамины А, Е, В 1, В2, В3, С, РР. Эти витамины и минералы ускоряют восстановление коллагеновых волокон и тонизируют кожу.

Можно не только пить напиток из цикория, но использовать настойки из цикория для наружного применения! Благодаря все тем же витаминам и минералам, а также бактерицидным и противовоспалительным свойствам этого растения, цикорий ускоряет заживление ран, помогает при экземах, дерматите, псориазе и других кожных заболеваниях. Впрочем, при псориазе я бы рекомендовала заняться очищением кишечника, в идеале - пройти несколько сеансов гидроколонотерапии.

6. Польза цикория для волос.

Цикорий полезен и для волос (по той же причине, что и для кожи). Как напиток из цикория, так и настой корня цикория, применяемый в качестве ополаскивателя после мытья волос, улучшает структуру и способствуют росту волос.

Настой цикория для роста волос.

Приготовление настоя цикория для роста волос:

30 г. травы и корней цикория положить в кастрюльку.

Залить кипятком (4 стакана).

Варить на небольшом огне в течение 30-ти минут.

Закрыть крышкой и настаивать 6 часов (примерно).

Готовый настой процедить.

Использование настоя цикория для роста волос:

Втереть настой цикория в корни волос.

Подождать 10 минут.

Смыть настой цикория и дать волосам высохнуть самим (без фена).

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7. Польза цикория для микрофлоры кишечника.

И снова вспомним про основной полезный компонент цикория - инулин. Инулин особенно полезен для микрофлоры кишечника. Важные для нашего здоровья бифидобактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте, питающиеся клетчаткой, очень хорошо воспринимают инулин, который является особым видом клетчатки. Таким образом, цикорий помогает предотвратить дисбактериоз и сопутствующие ему проблемы, такие, как запор.

8. Польза цикория для иммунитета.

Улучшение иммунитета при регулярном употреблении цикория, связано не только с витаминами, но, прежде всего, все с тем же инулином. Инулин в цикории улучшает обмен веществ, способствует очищению организма от шлаков и, в результате, улучшает усвоение витаминов и минералов. Кроме того, в цикории содержится цикориевая кислота, которая непосредственно повышает иммунитет.

Укрепление иммунитета поможет не только в борьбе с простудными заболеваниями и вирусными инфекциями, но и в профилактике более серьезных заболеваний.

9. Польза цикория для сердечно-сосудистой системы.

Напиток из корня цикория, как заменитель кофе, не содержащий кофеина, полезен для сердечно сосудистой системы. Цикорий богат калием, который необходим для здоровья сердца, а магний помогает бороться с тахикардией и другими сердечными заболеваниями. Также цикорий способствует расширению сосудов, увеличению амплитуды и нормализации ритма сердечных сокращений. Кроме того, как мы уже сказали, цикорий помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Такое комплексное воздействие делает цикорий чрезвычайно полезным при таких заболеваниях, как гипертония, тахикардия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и т. д.

10. Польза цикория при анемии.

Цикорий содержит большое количество железа. Кроме того, железо из цикория отлично усваивается организмом. Поэтому цикорий рекомендуется применять для профилактики и для лечения анемии. Но, следует иметь в виду, что если добавлять в напиток из цикория молоко, усвоение железа значительно снизится. Поэтому, коровье молоко лучше заменить каким-либо растительным эквивалентом - ореховым, рисовым, соевым, кокосовым. Такое молоко можно не только приобрести в магазине, но и легко изготовить самим (например, посмотрите рецепт молока из кунжута).

11. Польза цикория для очищения печени и почек.

Цикорий хорошо очищает от шлаков почки и печень, стимулирует выведение желчи.

12. Польза цикория для очищения организма от паразитов.

Мы уже упоминали выше о таком полезном свойстве цикория, как очищение от токсинов, в особенности, очищение печени и почек. Но цикорий также помогает очищению организма от паразитов.

Настой цикория для очищения от паразитов.

Взять 1 чайную ложку натертого корня цикория, столько же листьев тысячелистника и пижмы.

Перемешать.

Залить 2-мя стаканами воды. Поставить на водяную банею на 15 минут.

Пить натощак, по 1/4 стакана в течение недели.

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Вред цикория.

1. Вред цикория с молоком.

Мы писали выше о том, что цикорий полезен для сердечно-сосудистой системы. Но в некоторых случаях люди, начавшие регулярно пить напиток из цикория, жалуются на скачки давления, аритмию... Как же такое возможно? Почему кому-то цикорий приносит пользу, а кому-то вред?

На самом деле, если разобраться, окажется, что цикорий вовсе не виноват. Но нужно учитывать определенные особенности этого напитка. Хотя добавление молока в цикорий может показаться естественным, на самом деле, эти два продукта плохо сочетаются между собой. Попробуйте добавлять в цикорий не коровье молоко, а его растительные аналоги, выбор которых достаточно велик, что бы Вы могли найти то, что придется Вам по вкусу.

2. Вред цикория при варикозном расширении.

Несмотря на все полезные свойства цикория, он все же имеет свои противопоказания. Не рекомендуется употреблять цикорий при варикозном расширении. При других заболеваниях сосудов следует проконсультироваться с врачом перед употреблением цикория.

3. Вред цикория для печени.

Несмотря на то, что цикорий в умеренных количествах полезен для печени и способствует ее очищению, но, по некоторым данным, он же может ненести печени вред, если употреблять его в слишком большом количестве.

4. Вред цикория из-за усиления аппетита.

У некоторых людей цикорий может вызвать повышенный аппетит.

5. Вред цикория из-за перевозбуждения.

Обычно цикорий, в отличие от кофе, не приводит к перевозбуждению. Но у некоторых людей цикорий может вызвать перевозбуждение и бессонницу.

Полезен или вреден цикорий?

В большинстве случаев цикорий приносит пользу и только пользу! Особенно, если не злоупотреблять этим напитком. Но, хотя и редко, цикорий может нанести вред - Вы видите, что таких случаев немного. Но, возможно, именно для Вас вред цикория перевешивает его пользу. Поэтому, при добавлении цикория в свой рацион питания, внимательно отнеситесь к реакции организма на это новшество.

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Польза и вред цикория при беременности.

Нет никаких особых противопоказаний для употребления цикория во время беременности. Все, написанное выше о пользе и вреде цикория, распространяется и на беременных. Более того, во время беременности становится особенно важно отказаться от любых напитков, содержащих кофеин. То есть, не только от кофе (подробнее о вреде кофе для беременных...), но и от чая (подробнее о вреде черного и зеленого чая для беременных...). Эти напитки могут нанести вред будущему ребенку. Какао тоже небезопасно (подробнее о пользе и вреде какао...). Таким образом, польза напитка из цикория в качестве заменителя кофе, чая и какао, вдвойне актуальна для беременных.

Многие полезные свойства цикория приобретают дополнительную актуальность во время беременности. Так, трудно переоценить пользу цикория для предотвращения и лечения анемии, которая часто грозит беременным. Или польза цикория для укрепления иммунитета - во время беременности, как никогда, важно не болеть.

Вот только, пожалуй, беременным не стоит рассчитывать на напиток из цикория как на основной источник витаминов - ведь большая часть витаминов, содержащихся в свежем растении, разрушается при нагревании. А в растворимом цикории витаминов остается еще меньше. Чтобы сохранить оставшиеся витамины, не заливайте растворимый цикорий крутым кипятком. Пусть напиток будет горячим, но не обжигающим. Тем более, что пить обжигающий напиток далеко не полезно (подробнее о том, можно ли пить горячую воду...).

При несомненной пользе цикория для беременных, не стоит все же забывать о возможном в редких случаях вреде. Во время беременности стоит особенно внимательно относится к любым реакциям организма, тем более, если цикорий является новшеством в Вашем рационе.опубликовано econet

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