Цинк важен для вашего организма по различным причинам, включая иммунитет, рост клеток и их деление, сон, настроение, ваши чувства вкуса и запаха, здоровье глаз и кожи, регуляцию инсулина и мужскую сексуальную функцию. Дефицит цинка связан с усилением простуды и гриппа, хронической усталостью, депрессией, акне, младенцами с низким весом при рождении, проблемами с обучением и плохой школьной успеваемостью у детей.

С таким количеством новых трав и добавок на рынке легко упустить из виду основы для надежной иммунной защиты. Одним из них является микроэлемент цинк. Ваше тело нуждается в цинке каждый день в определенном количестве, потому что слишком большое его количество может быть столь же вредным, как слишком малое. У вашего тела нет способа хранить цинк, поэтому его уровень зависит от ежедневного питания.

Цинк от простуды и гриппа

Можете ли у вас быть дефицит цинка?

Цинк - ключевой минерал для вашей иммунной системы

Если вы беременны, цинк еще более важен

Диеты с высоким содержанием зерна непосредственно связываются с недостатком цинка

Как оптимизировать уровень цинка

Хелатные формы цинка лучше поглощаются

Хорошего понемногу…

Цинк важен для ряда жизнеобеспечивающих функций, в том числе:

Сильный иммунитет

Важный компонент ферментов, участвующих в ремоделировании и профилактике рака

Поддержание вашего настроения, умственной ясности и восстановительного сна

Простата и здоровье кишечника

Чувства вкуса и запаха

Цинк является составной частью по меньшей мере 3000 различных белков в вашем организме и компонентом более чем 200 различных ферментов. Фактически, цинк участвует в большем количестве ферментативных реакций в вашем организме, чем любой другой минерал.

Цинк увеличивает производство белых кровяных клеток и помогает им эффективно бороться с инфекцией. Он также увеличивает количество клеток-убийц, которые борются с раком, помогает вашей иммунной системе высвобождать больше антител и поддерживает заживление ран.

Можете ли у вас быть дефицит цинка?

Слабый дефицит цинка относительно распространен, особенно у младенцев и детей, беременных или кормящих женщин, пожилых людей, людей с плохой желудочно-кишечной абсорбцией или заболеваниями кишечника, таких как болезнь Крона, и у тех, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты. Ряд факторов способствует общей проблеме дефицита цинка:

Годы практики коммерческого сельского хозяйства, такие как монокультура (заполнение больших пространств земли одинаковым урожаем из года в год), оставили наши почвы с дефицитом природных минералов, таких как цинк.

Некоторые лекарства истощают цинк в вашем теле, такие как ингибиторы АПФ, тиазидные диуретики и кислотоупорные препараты, например, Prliosec и Pepcid.

Определенные диеты, такие как вегетарианская / веганская и диеты с высоким содержанием зерна, имеют низкий уровень биодоступного цинка и высокий уровень фитиновых кислот, что еще больше ухудшает поглощение цинка.

Слабый дефицит цинка может привести к частым простудам и гриппу, хронической усталости и плохому общему здоровью. Рост и развитие вашего ребенка жизненно зависят от хорошего питания, а неадекватный уровень цинка может привести к нарушениям настроения, плохой памяти, слабому обучению и низкой успеваемости в школе.

Дефицит цинка также может способствовать угрям и плохому зрению. Хронический дефицит цинка может влиять на зрение, вкус, запах и память. Белые пятна на ваших ногтях могут указывать на то, что вы не получаете достаточного количества цинка.

Цинк для вашей иммунной системы

Если ваше тело имеет неадекватный запас цинка, вы испытаете повышенную восприимчивость к различным инфекционным агентам. Ваши белые кровяные клетки просто не могут функционировать без цинка.

Цинк влияет на несколько аспектов вашей иммунной системы, включая нейтрофилы, естественные клетки-киллеры, фагоцитоз, продукцию цитокинов, продукцию антител и даже регуляцию генов в ваших лимфоцитах. Цинк участвует во многих основных клеточных функциях, включая репликацию ДНК, транскрипцию РНК, деление и активацию клеток и стабилизацию клеточных мембран.

Исследование влияния цинка на патогены немного противоречиво, но многие исследования показывают сильный защитный эффект. Некоторые исследования показывают, что цинк может сократить продолжительность вашей простуды на 50 процентов.

The Cochrane Review обнаружил, что цинк снижает как продолжительность, так и тяжесть симптомов простуды. И профилактическое использование цинка помогло предотвратить простуду, что привело к меньшему количеству пропусков школьных занятий и меньшему использованию антибиотиков у детей.

Цинк является отличительной молекулой для белков тимуса, которые являются иммунными веществами, сделанными вашей вилочковой железой. Без цинка вам не хватает этой иммунной защиты. Соли цинка смертельны для многих патогенов. Вирусный гастроэнтерит замедляется при проглатывании цинка из-за прямого противомикробного действия ионов цинка в вашем желудочно-кишечном тракте.

Если вы беременны, цинк еще более важен

Редко бывает более требовательное в плане питания время в жизни женщины, чем беременность (а затем грудное вскармливание), когда потребление питательных веществ из пищевых продуктов и добавок необходимо не только для того, чтобы поддерживать ее организм, но также для того, чтобы кормить и поддерживать ее быстро растущего ребенка. Поскольку цинк необходим для правильного деления клеток, жизненно важно получить адекватное количество цинка в течение этого времени. Низкие уровни цинка были связаны со следующим:

Преждевременные роды

Дети с низким весом при рождении

Задержка роста

Преэклампсия

В одном из исследований было обнаружено, что добавление цинка во время беременности приводило к появлению младенцев со значительно большей окружностью головы и более высоким весом при рождении. Цинк имеет много других важных функций в вашем теле, обобщенных в ниже:

Цинк необходим вашему организму, чтобы использовать витамин B6

Правильный сон: цинк, витамин B6 и триптофан необходимы для производства мелатонина; дефицит цинка приводит к бессоннице

цинк, витамин B6 и триптофан необходимы для производства мелатонина; дефицит цинка приводит к бессоннице Настроение: Как и сон, B6 необходим для производства серотонина, что имеет решающее значение для вашего настроения

Как и сон, B6 необходим для производства серотонина, что имеет решающее значение для вашего настроения Чувства вкуса и запаха: Цинк нужен, чтобы вырабатывать фермент под названием карбоангидраза (СА) VI, имеющий решающее значение для вкуса и запаха; дефицит может привести к анорексии.

Цинк нужен, чтобы вырабатывать фермент под названием карбоангидраза (СА) VI, имеющий решающее значение для вкуса и запаха; дефицит может привести к анорексии. Апоптоз или «запрограммированная гибель клеток» : чрезмерный апоптоз может возникать из слишком большого или слишком небольшого количества цинка (поэтому многие вирусы погибают в среде, обогащенной цинком)

: чрезмерный апоптоз может возникать из слишком большого или слишком небольшого количества цинка (поэтому многие вирусы погибают в среде, обогащенной цинком) Здоровье глаз : помогает предотвратить ARMD (дегенерация желтого пятна), ночную слепоту и катаракту

: помогает предотвратить ARMD (дегенерация желтого пятна), ночную слепоту и катаракту Помогает диабетикам регулировать уровень инсулина

Здоровье кожи : помогает предотвратить и лечить псориаз, экзему и угри (результаты, сходные с тетрациклином)

: помогает предотвратить и лечить псориаз, экзему и угри (результаты, сходные с тетрациклином) Лечение болезни Альцгеймера: значительные улучшения в памяти, понимании, общении и социальных контактах

Мужская сексуальная функция : лечение мужского бесплодия, ДГПЖ и эректильной дисфункции; цинк может регулировать обмен тестостерона

: лечение мужского бесплодия, ДГПЖ и эректильной дисфункции; цинк может регулировать обмен тестостерона Уменьшение диареи у детей с дефицитом цинка

Антиоксидант : цинк замедляет окислительные процессы в вашем организме, хотя точные механизмы остаются неизвестными

: цинк замедляет окислительные процессы в вашем организме, хотя точные механизмы остаются неизвестными Противовоспалительное: Цинк может уменьшить хроническое воспаление и риск атеросклероза

Диеты с высоким содержанием зерна непосредственно связываются с недостатком цинка

Диеты с высоким содержанием зерна могут привести к ряду проблем со здоровьем, включая тяжелый дефицит цинка, что, в свою очередь, может привести к рахиту и карликовости. По словам эксперта по питанию доктора Лорен Кордейн:

«Считается, что высокий уровень фитата в пресных хлебах из цельного зерна вызывает дефицит цинка, который, в свою очередь, несет ответственность за гипогонадизм карликовости, а также другие проблемы со здоровьем, связанные с недостатком цинка. В Европе, где иммигранты-пакистанцы потребляют высокий уровень пресного хлеба из цельного зерна, рахит среди их детей остается проблемой».

Почему? Известно, что зерна содержат фитиновые кислоты (как, например, бобовые, семена и соя), и фитиновые кислоты ухудшают поглощение минералов, таких как кальций, железо, магний и цинк. Люди в западных популяциях, наиболее подверженные риску, - это люди с диетами с высоким содержанием нерафинированных зерен, бобовых, соевого белка и кальция и с низким содержанием животного белка.

Белок помогает в поглощении цинка. Животные белки увеличивают поглощение цинка в целом. Вегетарианские и веганские диеты часто состоят из большого количества зерна и бобовых и содержат больше фитиновой кислоты и могут увеличить риск дефицита цинка. Это всего лишь одна из многих причин, по которым я не рекомендую есть много зерна.

Как оптимизировать уровень цинка

Как всегда, лучше всего оптимизировать свое питание, реализуя диету, богатую цельными продуктами, для удовлетворения вашей потребности в цинке. Животные продукты на сегодняшний день являются самыми богатыми диетическим цинком, как вы можете видеть в таблице ниже. Устрицы содержат до 182 мг на порцию!

Продукт Размер порции Цинк (мг) Устрицы 100 гр 16-182 Печень телятины 100 гр 12 Семена тыквы (жареные) 100 гр 10 Жареная говядина 100 гр 10 Тахини (семена кунжута) 100 гр 10 Несладкий шоколад 100 гр 9.6 Аляскинский королевский краб 100 гр 7.6 Ягненок 3 ounces 3 ounces Арахис (обжареный в масле) 100 гр 6.6 Кешью (обжареный без масла) 100 гр 5.6 Свиное плечо 100 гр 5.0 Миндаль 100 гр 3.5 Сыр чеддар 100 гр 3.1 Куриная нога 100 гр 2.9 Куриная грудка 100 гр 1.0

Если по какой-либо причине вы не получаете достаточного количества цинка или являетесь вегетарианцем или имеете одно из условий, перечисленных в таблице выше, вы можете принимать добавку цинка. Но какую добавку стоит принимать?

Хелатные формы цинка лучше поглощаются

На рынке существует ряд форм цинка, некоторые лучше других. Ваше тело не легко поглощает цинк, если только цинк не прикрепляется к другому веществу. Хелатирование - это процесс, который иногда используется для прикрепления цинка к другим веществам, чтобы сделать его более абсорбируемым и биодоступным. В хелате органические молекулы были электрически заряжены, что позволяет им привлекать цинк. Одно из преимуществ хелатных форм - вы не получите антагонизма с кальцием, что может быть проблемой для солей цинка, таких как сульфат цинка.

Сульфат цинка является одной из неорганических форм цинка или солей цинка. Они не так биологически эффективны, как хелатные формы. Сульфат цинка может вызвать раздражение желудка. Другим неорганическим разнообразием является оксид цинка, который представляет собой цинк, используемый во многих солнцезащитных кремах.

Другие хорошие формы цинка включают глюконат цинка, который получают в основном путем ферментации глюкозы; ацетат цинка, полученный путем объединения цинка с уксусной кислотой; и цитрат цинка, полученный путем объединения цинка с лимонной кислотой. Желательно, если это возможно, принимать добавки с различными формами. Текущие значения RDA для цинка приведены в следующей таблице:

Возраст Мужчина Женщина Беременность Кормление грудью 0-6 месяцев 2 мг 2 мг От 7 месяцев до 3 лет 3 мг 3 мг 4-8 лет 5 мг 5 мг 9-13 лет 8 мг 8 мг 14-18 лет 11 мг 9 мг 12 мг 13 мг 19 + лет 11 мг 8 мг 11 мг 12 мг

Эти рекомендуемые дозы для ЭЛЕМЕНТАРНОГО цинка, и каждая форма цинка (сульфат цинка, цитрат цинка, глюконат цинка и т.д.) содержит различное количество элементарного цинка. Количество элементарного цинка, содержащегося в добавке, будет указано в панели «Содержание добавки» на упаковке.

Например, примерно 23% сульфата цинка состоит из элементарного цинка. Поэтому 220 мг сульфата цинка даст вам около 50 мг элементарного цинка. Вы должны принять это во внимание, если вы собираетесь использовать добавку, а также тот факт, что средний человек получает от 10 до 15 мг цинка в день из продуктов, которые вы потребляете.

Вы должны точно определить, находитесь ли вы в верхнем или нижнем конце этого диапазона, основываясь на своих привычках питания и соответственно выбирать добавку.

Хорошего понемногу…

Продукты и лекарства могут помешать поглощению, поэтому важно время приема добавки. Например, кофеин может влиять на поглощение цинка на целых 50 процентов, поэтому вам не стоит запивать добавку чашкой кофе.

Напротив, аминокислоты цистеин и метионин улучшают абсорбцию цинка, а это означает, что прием добавки цинка с высококачественным сывороточным белком будет динамическим повышающим иммунитет дуэтом.

Хотя важно получить адекватное количество цинка, баланс является ключевым. СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО также может вызвать проблемы, хотя для достижения токсичного уровня обычно требуется довольно высокая доза и большое количество времени. Хронически чрезмерное потребление цинка может подавлять поглощение меди и железа, приводя к недостаткам в этих минералах.

В заключение, цинк является часто забытым питательным штампом, который стоит добавить к вашему арсеналу для борьбы с гриппом. Это недорогая страховка, которая может остановить вирусы на пути. В дополнение к тому, чтобы убедиться, что вы получаете достаточное количество цинка, не забывайте, насколько важен уровень витамина D для поддержания здоровья этой зимой.опубликовано econet

Автор Д-р Джозеф Меркола

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